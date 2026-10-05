scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

J-K: बारूदी सुरंग में जोरदार धमाका, पुंछ में दो आर्मी जवान घायल

जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में LoC के पास बारूदी सुरंग में धमाका हो गया. इसे डिफ्यूज करने की कोशिश के दौरान हुए विस्फोट में सेना के दो जवान घायल हो गए. दोनों को इलाज के लिए आर्मी अस्पताल ले जाया गया.

Advertisement
X
बारूद को डिफ्यूज करते वक्त धमाका हुआ. (File Photo: PTI)
बारूद को डिफ्यूज करते वक्त धमाका हुआ. (File Photo: PTI)

जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में बुधवार शाम LoC के पास लैंडमाइन में धमाका हो गया. अधिकारियों के मुताबिक, मेंढर सेक्टर के कांगा गली इलाके में सेना के जवान लैंडमाइन को डिफ्यूज करने की कोशिश कर रहे थे, तभी अचानक विस्फोट हो गया. इस हादसे में सेना के दो जवान घायल हुए हैं.

घायल जवानों को तुरंत इलाज के लिए आर्मी अस्पताल ले जाया गया. अधिकारियों ने बताया कि इस लैंडमाइन को सेना की पेट्रोलिंग पार्टी ने देखा था. इसके बाद विस्फोटक को सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय करने के लिए एक्सपर्ट्स को मौके पर बुलाया गया था. डिफ्यूज करने की प्रक्रिया के दौरान ही यह फट गया.

यह भी पढ़ें: जम्मू-कश्मीर: मूसा के बाद अब 35-40 विदेशी आतंकी निशाने पर, घाटी में सपोर्ट नेटवर्क तोड़ने की तैयारी

सम्बंधित ख़बरें

बडगाम में मुठभेड़ स्थल के पास दवाइयों और खाने का बैग बरामद हुआ (Photo: ITG)
J-K में मिला बड़ा सुराग... मारे गए आतंकी को कौन पहुंचा रहा था रसद?
Drone Found Near Jammu and Kashmir Border
जम्मू में बॉर्डर के पास मिला संदिग्ध ड्रोन, घुसपैठ की आशंका के बीच अलर्ट
Representative Photo
LoC पार कर PoK की महिला भारत में घुसी, भारतीय सेना ने पकड़ा
lashkar commander killed
PAK लाया 'FAKE' मो. आसिफ, इंडियन आर्मी ने कुछ ही घंटे पहले किया था ढेर!
1200 ft पर 100 Kmph से दौड़ी वंदे भारत, दुनिया के सबसे ऊंचे पुल पर बना रफ्तार ​का रिकॉर्ड

बारिश से खिसक जाती हैं लैंडमाइन

LoC के अग्रिम इलाकों में घुसपैठ रोकने के लिए बनाए गए एंटी-इन्फिल्ट्रेशन ऑब्स्टेकल सिस्टम के तहत कई जगह लैंडमाइन बिछाई गई हैं. अधिकारियों के मुताबिक, कई बार बारिश के पानी के साथ ये लैंडमाइन अपनी जगह से खिसक जाती हैं, जिससे इनके मिलने पर खतरा बढ़ जाता है.

हैंड ग्रेनेड जैसा विस्फोटक भी मिला

Advertisement

इसी बीच नालवा देगवार तेरवां इलाके से जंग लगा एक जिंदा विस्फोटक बरामद किया गया. सड़क निर्माण में लगे कुछ मजदूरों ने इसे देखा था. अधिकारियों के मुताबिक, यह विस्फोटक देखने में हैंड ग्रेनेड जैसा था.

यह भी पढ़ें: जम्मू-कश्मीर के बडगाम में मुठभेड़, पाकिस्तानी लश्कर कमांडर मूसा ढेर, ऑपरेशन जारी

इसके बाद सेना की बम डिस्पोजल स्क्वॉड को मौके पर बुलाया गया. टीम ने इस विस्फोटक को सुरक्षित तरीके से नष्ट कर दिया. इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    IPL स्टार्स का तूफानी जमावड़ा... हॉन्गकॉन्ग सिक्सेस में छक्कों से दहाड़ेगी टीम इंडिया |
    कपल ने की डिलीवरी बॉय की जमकर पिटाई, मामला CCTV में कैद |
    पेरिस से शुरू हुई आग पूरे देश में फैल रही... फ्रांस में छात्र गुस्से में क्यों हैं? |
    HR करते हैं सबकी हायरिंग, तो कौन देता है उन्हें नौकरी? क्या फॉलो होते हैं कर्मचारियों वाले नियम  |
    Kapil Sharma Luxury House Tour: 5 स्टार होटल जैसा है कपिल शर्मा का आलीशान घर, बालकनी का व्यू उड़ा देगा होश |
    रेलवे स्टेशन पर यात्री के लिए 'भगवान' बनकर आया कांस्टेबल, मौत के मुंह से खींच लाया बाहर |
    आ गया गुलाब लगाने का सबसे बढ़िया समय, एक डंठल से गमले में आसानी से लगेगा; 1-2 महीने में गुलाबों से भर जाएगी बालकनी |
    लोहे के TMT बार हुए पुराने... अब ट्रेंड में है कई साल जंग ना लगने वाला ये सरिया! |
    पटना में बिहार दरोगा परीक्षा रद्द होने के खिलाफ अभ्यर्थियों का जोरदार प्रदर्शन |
    Kal Ka Rashifal 6 October 2026: सिंह राशि वाले कल के दिन खर्चों पर लगाएं लगाम, जानें बाकी अन्य राशियों का हाल
    Advertisement