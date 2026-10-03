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जम्मू में बॉर्डर के पास मिला संदिग्ध ड्रोन, घुसपैठ की आशंका के बीच अलर्ट

जम्मू-कश्मीर में भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास एक संदिग्ध ड्रोन मिला है. स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने इसे अपने कब्जे में ले लिया. अब सुरक्षा एजेंसियां ड्रोन के यहां पहुंचने के रास्ते और इसे भेजने के मकसद की जांच कर रही हैं.

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जम्मू-कश्मीर में सीमा के पास मिला संदिग्ध ड्रोन.(Photo: ITG)
जम्मू-कश्मीर में सीमा के पास मिला संदिग्ध ड्रोन.(Photo: ITG)

जम्मू-कश्मीर में भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास एक संदिग्ध ड्रोन मिलने से सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं. यह ड्रोन जम्मू के बिश्नाह सेक्टर के चक मियां गांव में मिला है. जमीन पर पड़े ड्रोन को सबसे पहले स्थानीय लोगों ने देखा. उन्होंने बिना देर किए पुलिस को इसकी सूचना दी. इसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और ड्रोन को अपने कब्जे में ले लिया.

सीमा के पास ड्रोन मिलने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह यहां कैसे पहुंचा और इसे भेजने के पीछे क्या मकसद था. फिलहाल, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां इसकी जांच में जुटी हैं. ड्रोन कहां से उड़ा था, किस रास्ते से यहां पहुंचा और इसका इस्तेमाल किस काम के लिए किया जाना था, इन सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है.

ड्रोन मिलने के बाद जांच शुरू

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चक मियां गांव भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा के करीब स्थित है. सीमावर्ती इलाकों में घुसपैठ के साथ हथियारों और अवैध सामान की तस्करी रोकने के लिए सुरक्षा बल पहले से निगरानी कर रहे हैं. ऐसे में इस इलाके में संदिग्ध ड्रोन का मिलना सुरक्षा के लिहाज से अहम है. अब इसकी जांच के जरिए यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं इसका इस्तेमाल सीमा पार से सामान भेजने या घुसपैठ में मदद के लिए तो नहीं किया गया था.

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हालांकि, अभी तक ड्रोन के सीमा पार से आने या किसी साजिश का हिस्सा होने की पुष्टि नहीं हुई है. यह भी साफ नहीं है कि ड्रोन किसी तकनीकी खराबी के कारण यहां गिरा. जांच पूरी होने के बाद ही इसकी असल वजह सामने आ सकेगी.

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