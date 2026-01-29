पराशर की पहाड़ियों में दिखा अनूठा नजारा... कैमरे में कैद हुई दुर्लभ हिमालयन रेड फॉक्स, देखें तस्वीरें

हिमाचल प्रदेश के मंडी में पराशर की पहाड़ियों में दुर्लभ हिमालयन रेड फॉक्स दिखाई दी. इस एक वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर ने अपने कैमरे में कैद कर लिया. तस्वीरों में ये लाल लोमड़ी पहाड़ी की चोटी पर आराम करती नजर आ रही है.

रेड फॉक्स अक्सर लाहुल स्पिति और किन्नौर जैसे दुर्गम क्षेत्रों में पाई जाती है. लेकिन हाल ही में मंडी के पॉपुलर टूरिस्ट और धार्मिक स्थल पराशर झील के समीपवर्ती वन क्षेत्र में एक इसे देखा गया.

रेड फॉक्स की ये दुर्लभ फुटेज मंडी जिला में मौजूद समृद्ध वाइल्डलाइफ हेरिटेज को दिखाती है. साथ ही इसे इनके संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है. मंडी के ही वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर और बायोलॉजी लेक्चरर सूरज भाटिया ने इस शानदार जीव की तस्वीर तब खींची, जब वो पहाड़ी की चोटी पर आराम कर रही थी.

धूप सेंकती दिखी हिमायलन रेड फॉक्स

सूरज भाटिया के मुताबिक ये लाल लोमड़ी पराशर के पास एक ऊंची पहाड़ी की चोटी पर अपने सुनहरी-लाल फर और लंबी झाड़ीदार पूंछ के साथ बर्फबारी के बाद खिली धूप एंजॉय कर रही थी. आमतौर पर इंसानी आहट मिलते ही भाग जाने वाला ये जीव काफी देर तक वहां बैठा रहा.

ऐसा लगता है जैसे वो तस्वीरें खींचने और वीडियो रिकॉर्ड करवाने का पर्याप्त समय देकर अपने अस्तित्व का पुख्ता सबूत मुहैया करवाने के मूड में थी.

किन्नौर और लाहौल जैसे क्षेत्रों में दिखती है रेड फॉक्स

बता दें कि पहाड़ी लाल लोमड़ी (वुल्पस मोंटाना) अक्सर स्पीति, किन्नौर और लाहौल जैसे उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पाई जाती है. लेकिन मंडी जिले के पराशर जैसे क्षेत्रों (लगभग 2,730 मीटर की ऊंचाई) में इसकी मौजूदगी एक हेल्दी ईको सिस्टम की पहचान है. इस क्षेत्र में रेड फॉक्स का दिखना ये दिखाता है कि यहां इनके लिए पर्याप्त खान और सुरक्षित शेल्टर मौजूद है.

पर्यावरण को संतुलित रखने में अहम भूमिका

भाटिया ने बताया कि पहाड़ी लाल लोमड़ी पर्यावरण को संतुलित रखने में अहम भूमिका निभाती है. ये मुख्य रूप से चूहों और अन्य हानिकारक जीवों का शिकार करती है और उनकी आबादी को कंट्रोल में रखती है. ईको सिस्टम में इसकी मौजूदगी पराशर के आसपास के जंगल के प्राकृतिक स्थिति में होने का सबूत देती है.

रेड फॉक्स की इस दुर्लभ साइटिंग के बाद उन्होंने अपील की है कि इस पर्यटन स्थल पर पहुंचने वाले पर्यटक वन्यजीवों के करीब जाकर उन्हें परेशान न करें और न ही वे इन जंगली जानवरों को कुछ खान के लिए दें, क्योंकि इससे वो इंसानों पर निर्भर हो सकते हैं. इसके अलावा पराशर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में कचरा और गंदगी न फैलाएं जिससे इन जीवों का प्राकृतिक आवास सुरक्षित और संरक्षित रह सके.



