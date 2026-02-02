scorecardresearch
 
सूरत में कुरियर बॉय को दौड़ा कर पीटा, फिर चाकू दिखाकर कार में किया अगवा- VIDEO

गुजरात के सूरत में एक कुरियर कंपनी में काम करने वाले युवक के अपहरण का मामला सामने आया है. मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

दिनदहाड़े कुरियर बॉय अगवा. (Photo: Screengrab)
गुजरात की आर्थिक राजधानी सूरत में अपराधी इस कदर बेखौफ हैं कि आए दिन किसी ना किसी वारदात को अंजाम देते रहते हैं. इस बार सूरत के पर्वत पाटिया इलाके में दिनदहाड़े कुरियर कंपनी में काम करने वाले एक युवक के अपहरण की चौंकाने वाली घटना सामने आई है. इस पूरी वारदात का सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसमें एक साथ कई आरोपी मिलकर एक युवक को बेरहमी से पीटते और जबरन कार में बैठाते नजर आ रहे हैं.

सीसीटीवी में कैद हुईं यह तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक युवक भागता हुआ नजर आ रहा है जबकि कई अन्य युवक उसका पीछा करते हुए नजर आ रहे हैं. पीछा करने वाले युवकों ने भाग रहे युवक को पकड़कर उसके ऊपर लात घूसों की बौछार शुरू कर दी थी और उसके बाद उसका अपहरण कर कार में ले गए थे.

यह भी पढ़ें: इंस्टाग्राम पर विवाद, लड़की के बॉयफ्रेंड ने रची साजिश... छात्र को किडनैप कर किया कत्ल, कोचिंग के लिए घर से निकला था

दिन दहाड़े हुई इस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. शिकायतकर्ता प्रदीप सिंह ने पुणा पुलिस स्टेशन में ख़ुद के अपहरण और मारपीट करने वालों के ख़िलाफ़ मामला दर्ज कराया है. शिकायत में उसने पुलिस को बताया कि यह घटना 16 जनवरी, 2026 को दोपहर करीब 1:30 बजे पर्वत पाटिया चार रास्ता के पास डी.जी. पॉइंट अपार्टमेंट के सामने हुई थी.

प्रदीप सिंह जब कुरियर की डिलीवरी देकर नीचे उतरे, तभी आकाश राजपूत, गोपाल और अन्य छह लोगों ने उन्हें घेर लिया था. आरोपियों ने उनके साथ गाली-गलौज की. फिर मारपीट की और जबरन एक नीले रंग की सुजुकी कार में बिठा लिया था. कार के अंदर दो लोगों ने प्रदीप की कमर पर चाकू सटा दिया और शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी दी थी.

इसके बाद अपहरणकर्ता उन्हें गोड़ादरा क्षेत्र के महाराणा प्रताप चौक, पूर्वांचल रेस्टोरेंट और डिंडोली ब्रिज के नीचे घुमाते रहे और अंत में केसर भवानी सोसाइटी के पास छोड़कर फरार हो गए थे. पुलिस शिकायत के अनुसार इस घटना की जड़ 14 जनवरी को हुई एक मामूली झड़प है. पूर्वांचल रेस्टोरेंट में बैठने की बात को लेकर प्रदीप सिंह और मुख्य आरोपी आकाश के चचेरे भाई अभिषेक राजपूत के बीच बहस हुई थी.

जिसमें प्रदीप ने अभिषेक की पिटाई कर दी थी. इसी का बदला लेने के लिए आकाश ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपहरण की साजिश रची थी. शिकायतकर्ता प्रदीप सिंह पहले किसी अन्य मामले में जेल में थे और डरे हुए भी थे. जिसकी वजह से शिकायत दर्ज कराने में देरी हुई. जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने हिम्मत जुटाकर पुणा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

