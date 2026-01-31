scorecardresearch
 
इंस्टाग्राम पर विवाद, लड़की के बॉयफ्रेंड ने रची साजिश... छात्र को किडनैप कर किया कत्ल, कोचिंग के लिए घर से निकला था

बिहार के आरा में कोचिंग पढ़ने गए 18 साल के छात्र का अपहरण कर बेरहमी से हत्या कर दी गई. परिजनों का कहना है कि सोशल मीडिया पर लड़की से जुड़े विवाद में साजिश रची गई. लड़की के बॉयफ्रेंड और उसके साथियों ने मिलकर हत्या कर दी. इस पूरे मामले में पुलिस ने तीन संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

बिहार के आरा में छात्र की हत्या. (Photo: ITG)
बिहार के आरा में छात्र की हत्या. (Photo: ITG)

बिहार के आरा से सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहां कोचिंग पढ़ने गए इंटर के छात्र का अपहरण कर हत्या कर दी गई. परिजनों का कहना है कि इंस्टाग्राम पर किसी लड़की को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद लड़की के बॉयफ्रेंड ने हत्या की साजिश रची. पुलिस ने रेलवे अंडरपास के पास से शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा. इसी के साथ पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है.

घटना नवादा थाना क्षेत्र के केजी रोड की है. हत्या के बाद छात्र का शव मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के पिपरहिया रेलवे अंडरपास के नीचे पानी से बरामद किया गया है. मृतक की पहचान बड़हरा थाना क्षेत्र के एकवना गांव के निवासी 18 वर्षीय सन्नी कुमार सिंह के रूप में हुई है, जो फिलहाल नगर थाना क्षेत्र के धनुपरा में परिवार के साथ रह रहा था. 

मृतक इंटर का छात्र था और अपने दोस्त के साथ धनुपरा स्थित अपने घर से कोचिंग पढ़ने निकला था. परिजनों का कहना है कि सन्नी ने अपने चचेरे भाई को फोन किया था और कुछ लोगों के साथ होने की जानकारी दी थी. इसके बाद उसने अपने सगे भाई को कॉल किया और बताया कि कुछ युवक जबरन उसे बाइक पर बैठाकर गड़हनी की ओर ले जा रहे हैं, हत्या की साजिश रची गई है.

इसके बाद से उसका मोबाइल बंद हो गया. सूचना मिलते ही परिजनों में हड़कंप मच गया. नवादा थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई गई. पुलिस ने जांच शुरू की और सीसीटीवी खंगालने के बाद एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें पूरे मामले का खुलासा हो गया.

पुलिस जांच में सामने आया है कि इंस्टाग्राम पर हुए एक विवाद के बाद इस हत्या की साजिश रची गई. परिजनों का आरोप है कि सोशल मीडिया पर एक लड़की से जुड़े विवाद को लेकर लड़की के बॉयफ्रेंड और उसके साथियों ने छात्र का अपहरण किया और मारपीट कर गला दबाकर हत्या कर दी. पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. नवादा थानाध्यक्ष बिपिन बिहारी ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है. जल्द ही पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया जाएगा.

---- समाप्त ----
