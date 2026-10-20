प्रेमी का गिफ्ट किया मोबाइल पति ने पकड़ा, खुल गया अफेयर का राज, फिर पत्नी ने प्रेमी संग रची हत्या की साजिश

गुजरात के महीसागर जिले के लुणावाड़ा तालुका के गरिया गांव में पति की हत्या के मामले ने रिश्तों को झकझोर कर रख दिया है. यहां प्रवीणभाई नाथाभाई वणकर की हत्या के आरोप में पुलिस ने उनकी पत्नी मनीषाबेन और उसके कथित प्रेमी हितेश पटेल को गिरफ्तार किया है. पुलिस जांच के मुताबिक, मनीषाबेन और हितेश के बीच पिछले तीन साल से प्रेम संबंध थे. इसी दौरान हितेश ने मनीषाबेन को एक मोबाइल फोन खरीदकर दिया था. जब यह मोबाइल प्रवीणभाई के हाथ लग गया, तो पति-पत्नी के बीच अक्सर विवाद होने लगे. पुलिस का दावा है कि इसी विवाद के बाद दोनों ने प्रवीणभाई को रास्ते से हटाने की योजना बनाई.

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मामले की शुरुआत उस समय हुई, जब दो दिन पहले गरिया गांव की सीमा पर प्रवीणभाई वणकर का शव संदिग्ध हालत में मिला. शव मिलने की सूचना कोठंबा पुलिस को दी गई. शुरुआती तौर पर मौत की वजह स्पष्ट नहीं थी. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और मामले की जांच शुरू कर दी. मौत की असली वजह और घटनाक्रम का पता लगाने के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. पुलिस ने घटनास्थल से मिले भौतिक साक्ष्यों के साथ मानवीय सूचनाओं और तकनीकी जानकारी के आधार पर जांच आगे बढ़ाई. शुरुआत में यह पता लगाने की कोशिश की गई कि प्रवीणभाई की हत्या किसने और किन परिस्थितियों में की. जांच के दौरान पुलिस को संदेह हुआ कि इस वारदात के पीछे किसी अनजान व्यक्ति का हाथ होने के बजाय मृतक के करीबी लोगों की भूमिका हो सकती है. इसके बाद पुलिस ने मामले से जुड़े लोगों और घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ना शुरू किया.

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तीन साल से चल रहा था प्रेम संबंध

पुलिस के मुताबिक, जांच में पता चला कि प्रवीणभाई की पत्नी मनीषाबेन का कोलवण गांव के रहने वाले हितेश पटेल के साथ पिछले तीन साल से प्रेम संबंध था. बताया गया कि हितेश ने मनीषाबेन को एक मोबाइल फोन भी खरीदकर दिया था. यह मोबाइल फोन प्रवीणभाई के हाथ लग गया था. इसके बाद पति-पत्नी के बीच अक्सर झगड़े होने लगे. पुलिस जांच के अनुसार, दोनों के प्रेम संबंध में प्रवीणभाई को बाधा मानते हुए मनीषाबेन और हितेश ने उन्हें रास्ते से हटाने की योजना बनाई. पुलिस का कहना है कि दोनों ने वारदात को अंजाम देने से करीब एक सप्ताह पहले ही इसकी तैयारी शुरू कर दी थी. जांच में सामने आए घटनाक्रम के आधार पर पुलिस ने पत्नी और उसके कथित प्रेमी की भूमिका की पड़ताल की. इसके बाद दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई.

रात में घर में छिप गया था प्रेमी

पुलिस के अनुसार, घटना वाली रात प्रवीणभाई घर से बाहर गए हुए थे. इसी दौरान हितेश घर के अंदर छिप गया. जब प्रवीणभाई वापस लौटे और सो गए, तो हितेश ने उन पर लाठी से हमला कर दिया. हमले के दौरान प्रवीणभाई की नींद खुल गई और दोनों के बीच हाथापाई होने लगी. पुलिस की जांच के मुताबिक, इसी दौरान हितेश ने चादर से उनका गला घोंटने की कोशिश की. आरोप है कि इस पूरी घटना में मनीषाबेन भी शामिल थी और उसने अपने पति पर लाठी से हमला किया. पुलिस के मुताबिक, इसके बाद दोनों ने प्रवीणभाई को घर से बाहर घसीटा. फिर कपड़े धोने वाले डंडे, जिसे स्थानीय भाषा में धोका कहा जाता है, से उनके सिर पर वार किया. इस हमले में प्रवीणभाई की मौत हो गई.

हत्या को दूसरी वारदात दिखाने की कोशिश

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इसके अलावा पुलिस का दावा है कि हत्या के बाद दोनों आरोपियों ने वारदात को किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा अंजाम दिया गया मामला दिखाने की कोशिश की. इसके लिए शव को घर से करीब 200 मीटर दूर फेंक दिया गया, ताकि हत्या का शक घर के लोगों पर न जाए. अगले दिन मृतक के बेटे ने तलाश के दौरान शव को देखा. इसके बाद मामले की जानकारी पुलिस तक पहुंची और जांच तेज की गई. शव संदिग्ध हालत में मिलने के कारण पुलिस ने घटनास्थल से जुड़े साक्ष्यों और अन्य जानकारियों को खंगालना शुरू किया. पुलिस ने मानवीय सूचनाओं, तकनीकी जानकारी और भौतिक साक्ष्यों को जोड़कर जांच की. इसी दौरान मनीषाबेन और हितेश पटेल की कथित भूमिका सामने आई. पुलिस के मुताबिक, पूछताछ और जांच में दोनों की संलिप्तता स्पष्ट होने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया.

पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार

गरिया गांव में प्रवीणभाई वणकर की हत्या के मामले को पुलिस ने कुछ ही दिनों में सुलझाने का दावा किया है. इस मामले में मृतक की पत्नी मनीषाबेन और उसके कथित प्रेमी हितेश पटेल को गिरफ्तार किया गया है. दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है. पुलिस जांच के अनुसार, प्रेम संबंध, मोबाइल फोन को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद और हत्या की कथित साजिश इस मामले की अहम कड़ियां हैं. हालांकि, आरोपों से जुड़े अंतिम निष्कर्ष न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही तय होंगे. फिलहाल, पुलिस की जांच में सामने आए घटनाक्रम ने गांव में सनसनी फैला दी है.



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