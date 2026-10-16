scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कैप्टन माछर की बहादुरी को सलाम, 8 किलो की पगड़ी पहनकर गरबा खेलने पहुंचा कपल, Video

दाहोद में नवरात्रि के दौरान आद्याशक्ति गरबा चौक पर एक कपल की अनोखी पगड़ियां आकर्षण का केंद्र बन गईं. मारुति सोनी ने गुजराती पायलट स्मित की बहादुरी को सम्मान देने के लिए युवक के लिए 8 किलो और महिला के लिए 2 किलो वजन की पगड़ी तैयार की. इन्हें पहनकर कपल ने गरबा किया और लोगों का ध्यान खींचा.

Advertisement
X
गरबा ग्राउंड में छा गया कपल. (Photo: Screengrab)
गरबा ग्राउंड में छा गया कपल. (Photo: Screengrab)

गुजरात के दाहोद में नवरात्रि के गरबा उत्सव के दौरान एक कपल अपनी अनोखी पगड़ियों की वजह से चर्चा में आ गया. आद्याशक्ति गरबा चौक में युवक ने 8 किलो और महिला ने 2 किलो वजन की पगड़ी पहनकर गरबा किया. इतनी भारी पगड़ियां पहनकर गरबा खेलने का उनका अंदाज वहां मौजूद लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया. लेकिन इन पगड़ियों के पीछे एक खास वजह भी थी. यह कपल भारतीय मूल के गुजराती पायलट स्मित की बहादुरी को सम्मान देना चाहता था.

हाल ही में दुबई की एक फ्लाइट में पायलट पर हमले की घटना सामने आई थी. इस दौरान भारतीय मूल के गुजराती पायलट स्मित ने हिम्मत दिखाई और फ्लाइट को सफलतापूर्वक लैंड कराया. इस घटना में उनकी सूझबूझ और बहादुरी की वजह से 174 लोगों की जान बचने की बात सामने आई. पायलट स्मित के इस साहस ने भारत का गौरव बढ़ाया. 

इसी बहादुरी को सम्मान देने के लिए दाहोद के मारुति सोनी ने एक अनोखा तरीका चुना. उन्होंने ऐसी बड़ी और भारी पगड़ियां तैयार कीं, जिन्हें पहनकर कपल ने नवरात्रि के गरबा उत्सव में हिस्सा लिया. उनका मकसद गरबा के मंच से पायलट स्मित के साहस को सलाम करना था.

सम्बंधित ख़बरें

परिवार ने शादी से किया इनकार.(Photo: Representational)
Instagram Live पर आखिरी पल, जंगल में युवक-युवती की मौत से हड़कंप
प्रकृति के दुर्लभ बदलाव से जुड़ी है कहानी. (Photo: Screengrab)
एक शरीर में दो दिमाग... गुजरात में पहली बार मिला दो सिर वाला सांप
Instagram Live Suicide case in Dahod
इंस्टाग्राम पर लाइव देख रहे थे कई लोग... जंगल में कपल ने दे दी जान
आपातकालीन फायर ब्रिगेड से विधायक के घर की धुलाई.(Photo:ITG)
विधायक के घर की फायर ब्रिगेड से धुलाई, वीडियो वायरल होने पर बवाल
मूर्तिकार संतोष कांबली दादा ने तैयार की है प्रतिमा. (Photo: Screengrab)
मुंबई से गुजरात पहुंचे 'लिमडी चा राजा'... दर्शन के लिए उमड़ा जनसैलाब

युवक की पगड़ी 8 किलो, महिला की 2 किलो

इस कपल की पगड़ियों की सबसे खास बात उनका वजन था. युवक ने 8 किलो वजन की पगड़ी पहनी, जबकि महिला की पगड़ी का वजन 2 किलो था. इतनी भारी पगड़ियां पहनकर गरबा करना आसान नहीं था, लेकिन कपल ने पूरे उत्साह के साथ गरबा किया. नवरात्रि के दौरान गरबा चौक पर रंग-बिरंगे कपड़ों और पारंपरिक वेशभूषा के बीच इन बड़ी पगड़ियों ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा. जैसे ही कपल ने पगड़ियां पहनकर गरबा चौक में प्रवेश किया, वे वहां मौजूद लोगों के लिए मुख्य आकर्षण बन गए.

Advertisement

कला के जरिए देश के हीरो को सम्मान

दाहोद के इस कपल ने नवरात्रि के पावन अवसर पर कला, परंपरा और देशभक्ति का अनोखा मेल पेश किया. आमतौर पर गरबा उत्सव में लोग पारंपरिक कपड़े पहनकर नृत्य करते हैं, लेकिन इस कपल ने अपनी वेशभूषा को एक खास संदेश से जोड़ दिया. पायलट स्मित की बहादुरी को सम्मान देने के लिए तैयार की गई इन पगड़ियों ने गरबा उत्सव को एक अलग पहचान दी. युवक की 8 किलो और महिला की 2 किलो की पगड़ी ने लोगों को हैरान किया, वहीं इसके पीछे छिपे सम्मान के भाव ने इस प्रस्तुति को खास बना दिया.

दाहोद के आद्याशक्ति गरबा चौक में इस कपल की प्रस्तुति ने दिखाया कि किसी की बहादुरी की तारीफ करने के लिए केवल शब्दों की जरूरत नहीं होती. अपनी कला और परंपरा के जरिए भी सम्मान जताया जा सकता है. नवरात्रि के उत्सव में इस कपल ने गुजराती पायलट स्मित के साहस को याद करते हुए एक अनोखा उदाहरण पेश किया.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    SUV मार्केट में नहीं है कोई टक्कर देने वाला... 15 लाख लोगों के खरीदी कार |
    स्मार्ट मीटर में भी लगा होता है SIM कार्ड! जानिए कैसे करता है काम |
    कनॉट प्लेस प्रदर्शन से पहले अभिजीत दिपके को नोटिस, जानें पूरा मामला |
    Gen Z Fitness: परफेक्ट बॉडी चाहता है Gen Z, फिटनेस नहीं ये है पीछे की वजह! |
    PM मोदी 11-12 दिसंबर को जाएंगे कनाडा, द्विपक्षीय साझेदारी मजबूत करने पर फोकस |
    धीरेंद्र शास्त्री ने नशा मुक्ति और सनातन उत्थान के लिए निकाली यात्रा |
    Mangal Gochar 2026: दिवाली के बाद चमकेगी 4 राशियों की किस्मत! मंगल देंगे तरक्की के मौके |
    सपा पर बरसे सीएम योगी, बोले- पहले यूपी में दंगे होते थे, आज निकलती है कांवड़ यात्रा |
    शिवानी शर्मा के अंगों से 3 लोगों की जिंदगी रोशन... मिला 'गार्ड ऑफ ऑनर', CM ने कहा- दुख में परोपकार की ऐसी मिसाल... |
    पंजाब: नशा बेचने वालों को रोकने गए 3 लोगों पर धारदार हथियारों से हमला, एक की मौत, 2 घायल
    Advertisement