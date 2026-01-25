'भारी कीमत चुका रहे हैं, आवाज उठाइए...' दिल्ली के प्रदूषण पर राहुल गांधी की जनता से अपील

केंद्र में विपक्षी नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर दिल्ली में प्रदूषण का मुद्दा उठाया है. उन्होंने पहले नवंबर में भी प्रदूषण के मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगा था. अब कांग्रेस सांसद ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा है कि प्रदूषण के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है.

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया है. इसमें उन्होंने लिखा, 'हम वायु प्रदूषण की बहुत भारी कीमत चुका रहे हैं, अपने स्वास्थ्य के साथ भी और अपनी अर्थव्यवस्था के साथ भी. करोड़ों आम भारतीय हर दिन इसका बोझ झेल रहे हैं.'

कांग्रेस नेता ने आगे लिखा, 'बच्चे और बुज़ुर्ग सबसे ज्यादा इसकी वजह से तकलीफ सहते हैं. निर्माण श्रमिक और दिहाड़ी कामगार, जैसे व्यवसाय इसकी सबसे बड़ी मार झेलते हैं. इस समस्या को सर्दी खत्म होते ही भुला नहीं दिया जाना चाहिए. बदलाव की पहली कड़ी है, अपनी आवाज उठाना.'

जनता से की अनुभव शेयर करने की अपील

राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में जनता के साथ अपनी वेबसाइट 'आवाज भारत' की का लिंक भी शेयर किया है. उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो यहां ये बताए कि वायु प्रदूषण ने उन्हें या उनके करीबियों को कैसे प्रभावित किया है.

पहले भी प्रदूषण का मुद्दा उठा चुके हैं राहुल गांधी

इससे पहले नवंबर में भी राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए प्रदूषण को हेल्थ इमरजेंसी करार दिया था. उन्होंने लिखा था, 'मैं जिन भी माताओं से मिलती हूं, वो सब एक ही बात कहती हैं: उनका बच्चा जहरीली हवा में सांस ले रहा है. वो थकी हुई, डरी हुई और गुस्से में हैं.'

Every mother I meet tells me the same thing: her child is growing up breathing toxic air. They are exhausted, scared and angry.



Modi ji, India’s children are choking in front of us. How can you stay silent? Why does your government show no urgency, no plan, no accountability?… pic.twitter.com/HR87tlHQ1f — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 28, 2025

पीएम मोदी से मांगा था जवाब

राहुल गांधी ने कहा था, 'मोदी जी भारत के बच्चे हमारी आंखों के सामने दम घुट रहे हैं. आप चुप कैसे रह सकते हैं? आपकी सरकार में कोई तत्परता, कोई योजना, कोई जवाबदेही क्यों नहीं दिख रही है? भारत को वायु प्रदूषण पर संसद में तत्काल और विस्तृत बहस और इस हेल्थ इमरजेंसी से निपटने के लिए एक सख्त और लागू करने योग्य कार्य योजना की जरूरत है. हमारे बच्चों को साफ हवा चाहिए, बहाने और ध्यान भटकाने वाली बातें नहीं.'

