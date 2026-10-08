scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

जंतर-मंतर प्रदर्शन कवरेज के दौरान महिला पत्रकारों से बदसलूकी... मानवाधिकार आयोग ने लिया स्वत: संज्ञान, पुलिस से मांगा जवाब

जंतर-मंतर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हुए प्रदर्शन के दौरान तीन महिला पत्रकारों ने दिल्ली पुलिस के जवानों पर बदसलूकी और यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे. एक पत्रकार ने एक ACP पर भी आरोप लगाया.

Advertisement
X
महिला पत्रकारों के आरोपों पर NHRC का दिल्ली पुलिस को नोटिस (File Photo: PTI)
महिला पत्रकारों के आरोपों पर NHRC का दिल्ली पुलिस को नोटिस (File Photo: PTI)

जंतर-मंतर पर 3 अक्टूबर को हुए प्रदर्शन में तीन महिला पत्रकारों ने दिल्ली पुलिस के जवानों पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे. अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC ने खुद संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस कमिश्नर को नोटिस भेजा है. आयोग ने दो हफ्ते में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है.

NHRC ने गुरुवार को जारी बयान में कहा कि उसने मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है. रिपोर्ट में आरोप था कि जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस के जवानों ने तीन महिला पत्रकारों के साथ यौन उत्पीड़न किया. आयोग के मुताबिक, अगर ये आरोप सही हैं, तो यह मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मामला है. आयोग ने कमिश्नर से दो सप्ताह के भीतर की गई कार्रवाई और जांच की स्थिति समेत पूरी रिपोर्ट मांगी है.

दरअसल, 3 अक्टूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जंतर-मंतर पर प्रदर्शन हुआ था. इसी दौरान तीन महिला पत्रकारों ने पुलिसकर्मियों पर बदसलूकी और यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए. शिकायत मिलने के बाद नई दिल्ली जिला पुलिस ने निष्पक्ष जांच के लिए सभी शिकायतें क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दीं.

सम्बंधित ख़बरें

Delhi Property Dealer Gunshot Died
दिल्ली में प्रॉपर्टी डीलर के सिर में लगी गोली, आत्महत्या का शक
delhi building collapse
सीमापुरी से सत्य निकेतन तक... दिल्ली में इमारतों की सुरक्षा भगवान भरोसे!
कनॉट प्लेस से राजघाट के लिए रवाना हो गए हैं (Photo: X/@ANI)
LIVE: राजघट पहुंचा विपक्षी सांसदों का काफिला, राहुल-खड़गे धरने पर बैठेंगे
imd weather forecast october rain alert
मौसम का बदला मिजाज, देश के 14 राज्यों में IMD का अलर्ट!
मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी सांसदों को एक बार फिर लंच के लिए न्योता दिया है (Photo: PTI)
क्या राहुल कल वाला सरप्राइज आज फिर देंगे? खड़गे ने सांसदों को लंच पर बुलाया

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, तीनों महिलाओं ने हिरासत में लिए जाने के दौरान पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों पर कथित मैनहैंडलिंग की शिकायत की थी. यानी उन्होंने जबरदस्ती पकड़ने या धकेलने की बात कही. पुलिस ने शिकायतें दर्ज कीं, तीनों का मेडिकल परीक्षण कराया और मामला आगे की जांच के लिए क्राइम ब्रांच को सौंप दिया.

Advertisement

यह भी पढ़ें: राहुल-प्रियंका पर FIR, प्रदर्शन के दौरान पुलिस के साथ धक्का-मुक्की के आरोप

एक महिला पत्रकार ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन की कवरेज के दौरान एक ACP ने उनके साथ कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया और उन्हें पीछे धकेल दिया. पुलिस ने इस आरोप की जांच भी क्राइम ब्रांच को सौंपी है.

प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने भी चिंता जताई थी. दोनों संस्थाओं ने पत्रकारों को बिना डर के काम करने देने और महिला पत्रकार की शिकायत पर तत्काल कार्रवाई की मांग की थी. कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार से संज्ञान लेने की मांग की थी. उन्होंने महिला पत्रकारों और प्रदर्शनकारी महिलाओं के साथ पुलिस के कथित व्यवहार पर सवाल उठाए थे. अब सबकी नजर NHRC के नोटिस के बाद दिल्ली पुलिस की जांच और आयोग को सौंपी जाने वाली रिपोर्ट पर रहेगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    ऑनलाइन शॉपिंग में आपके लिए रिटर्न नॉर्मल है... मगर इससे व्यापारी को कितना नुकसान होता है? |
    2 मिनट प्लैंक करना मुश्किल, 61 साल की महिला ने 5 घंटे तक किया... VIDEO |
    लखनऊ में गोमती नदी का जलस्तर बढ़ा, इकाना स्टेडियम और प्लासियो मॉल के पास जलभराव, हेल्पलाइन नंबर जारी |
    यूक्रेन में फिर आसमान से बरसी आग! रूसी मिसाइल अटैक में अब 30 लोगों की गई जान |
    कभी डॉन, कभी फौजी, कभी सनकी पति... स्क्रीन पर नाना पाटेकर का दमदार ट्रांसफॉर्मेशन, हर रोल में छोड़ते गए छाप |
    नशा, नौकरी, शिक्षा और अस्पताल... पंजाब के मुद्दों पर BJP-AAP-कांग्रेस में बहस |
    अचानक आ जाए कार्डियक अरेस्ट... फिर क्या करें, ऐसे बच सकती है जान |
    लखनऊ में कांग्रेस का प्रदर्शन, बैरिकेडिंग पर चढ़ीं आराधना मिश्रा, हिरासत में ली गईं |
    ‘अब करो कॉपी’ लिखकर SSB कैंप उड़ाने का AI Video इंस्टाग्राम पर किया पोस्ट, 24 घंटे में आरोपी पहुंचा जेल |
    Kele Ke Phool Ki Sabji: नाना पाटेकर को बहुत पसंद थी केले के फूल की सब्जी, घर पर बनाना है बहुत आसान
    Advertisement