दिल्ली-NCR में प्रदूषण के बीच कोहरे का कहर... 148 फ्लाइट्स रद्द, ट्रेनें भी हो रहीं लेट

दिल्ली-एनसीआर में घने कोहरे और जहरीली हवा ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है. बुधवार सुबह कम बिजिबिलिटी की वजह से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 148 फ्लाइट्स रद्द की गईं और दो को डायवर्ट करना पड़ा.

दिल्ली में प्रदूषण के बीच कोहरे का कहर (Photo: PTI)
दिल्ली-एनसीआर में बुधवार सुबह घना कोहरा छाने से विजिबिलिटी काफी कम हो गई. इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर परिचालन संबंधी दिक्कतों के कारण 148 फ्लाइट्स रद्द कर दी गईं, जिनमें 70 प्रस्थान और 78 आगमन शामिल हैं. इसके अलावा दो फ्लाइट्स को डायवर्ट किया गया. इसके साथ ही, कोहरे की वजह से ट्रेन सर्विस पर बुरा असर पड़ा है. ट्रेन लेट होने की वजह से दिल्ली में स्टेशनों पर यात्रियों को इंतजार करना पड़ रहा है.

एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम ने 31 दिसंबर और 1 जनवरी को हवा की गुणवत्ता 'गंभीर' श्रेणी में रहने की चेतावनी दी है. 

यह स्थिति प्रतिकूल वेंटिलेशन इंडेक्स और 10 किलोमीटर प्रति घंटे से कम हवा की स्पीड की वजह से बनी है. 

सौ से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द 

आईजीआई एयरपोर्ट पर मंगलवार को फ्लाइट्स पर बड़ा असर पड़ा है. सूत्रों के मुताबिक, कुल 148 उड़ानें रद्द हुई हैं. इसमें 70 फ्लाइट्स दिल्ली से जाने वाली थीं और 78 फ्लाइट्स दिल्ली पहुंचने वाली थीं. सुबह 8.30 बजे एयरपोर्ट पर सामान्य विजिबिलिटी 250 मीटर दर्ज की गई, जबकि रनवे पर विजिबिलिटी 600 से 1000 मीटर के बीच रही. इस खराब विजिबिलिटी के कारण यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है.

जहरीली हवा और कोहरे की दोहरी मार

एनसीआर के निवासी घने कोहरे और खतरनाक हवा की गुणवत्ता से जूझ रहे हैं. मौसम विभाग (IMD) ने दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी किया है क्योंकि कोहरा पिछले दिन की तुलना में ज्यादा घना था. हवा की स्पीड धीमी होने और वेंटिलेशन इंडेक्स के 6,000 वर्ग मीटर प्रति सेकंड से नीचे रहने के कारण अगले छह दिनों तक वायु गुणवत्ता 'बहुत खराब' श्रेणी में रहने की उम्मीद है.

इंडिगो ने जारी की एडवाइजरी

घने कोहरे को देखते हुए इंडिगो एयरलाइन ने बुधवार को यात्रा एडवाइजरी जारी की है. एयरलाइन ने चेतावनी दी है कि कम बिजिबिलिटी की वजह से दिल्ली और उत्तर भारत के कई हवाई अड्डों पर उड़ानों में देरी हो सकती है. 

एयरलाइन ने कहा है कि अगर कोहरा जारी रहा तो आगमन और प्रस्थान पर और असर पड़ सकता है. यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी फ्लाइट का स्टेटस चेक करते रहें और समय से पहले एयरपोर्ट पहुंचें.

