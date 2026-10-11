CJP प्रोटेस्ट: बंगला साहिब विवाद में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केस दर्ज

दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी (DSGMC) के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका ने अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस में लिखित शिकायत दी है. कालका ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल और उनकी पार्टी के सदस्यों ने शांति भंग करने के लिए फर्जी खबरें फैलाईं. उन्होंने AAP नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

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हरमीत सिंह कालका ने DCP ऑफिस, पार्लियामेंट स्ट्रीट में शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत में अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगियों पर गुरुद्वारा बंगला साहिब में प्रवेश करने, राजनीतिक नारे लगाने, माहौल बिगाड़ने और गुरुघर व उसके प्रबंधन को बदनाम करने के लिए भ्रामक वीडियो प्रसारित करने का आरोप लगाया गया है.

शनिवार (10 अक्टूबर) को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों ने CJP के प्रदर्शन के दौरान हिरासत से बचने के लिए सार्वजनिक शौचालयों और गुरुद्वारा परिसरों का इस्तेमाल किया, जिसके बाद धार्मिक स्थलों के प्रदर्शन के लिए इस्तेमाल को लेकर विवाद शुरू हो गया. DSGMC अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका ने आम आदमी पार्टी पर 'डर्टी पॉलिटिक्स' करने का आरोप लगाया और कहा कि गुरुद्वारा परिसर के अंदर नारेबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

गुरुद्वारे को बनाया ढाल

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दिल्ली में सुरक्षा बढ़ाए जाने के दौरान प्रदर्शनकारी धार्मिक परिसरों के अंदर और बाहर आते-जाते दिखे, जबकि पुलिस उन्हें हिरासत में लेने की कोशिश कर रही थी. पुलिस के मुताबिक, कई प्रदर्शनकारी गुरुद्वारा बंगला साहिब और गुरुद्वारा रकाब गंज में दाखिल हुए और बाद में जंतर-मंतर, कनॉट प्लेस और संसद की ओर चले गए. पुलिस द्वारा हिरासत में लेने की कोशिश किए जाने पर कुछ प्रदर्शनकारी कथित तौर पर वापस गुरुद्वारों में चले गए.

DSGMC अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका ने आरोप लगाया कि गुरुद्वारा प्रबंधन के कर्मचारियों की रोकने की कोशिश के बावजूद प्रदर्शनकारी बंगला साहिब परिसर में दाखिल हुए. उनके मुताबिक, कुछ प्रदर्शनकारी प्रदर्शन के लिए लाए गए पोस्टर लेकर परिसर में बैठे और नारे लगाए. कालका ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाने वालों पर भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि अगर प्रदर्शनकारियों ने धार्मिक परिसर का इस्तेमाल प्रदर्शन के लिए किया तो पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा.

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