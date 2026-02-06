scorecardresearch
 
'ये हादसा नहीं, हत्या...', जनकपुरी हादसे पर बोले केजरीवाल, जल बोर्ड के तीन अधिकारी सस्पेंड

जनकपुरी हादसे पर सियासत गर्म हो गई है. आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है. वहीं, दिल्ली सरकार ने अब दिल्ली जल बोर्ड के तीन अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है.

जनकपुरी हादसे पर सियासत गर्माई (Photo: ITG)
जनकपुरी हादसे पर सियासत गर्माई (Photo: ITG)

दिल्ली के जनपुरी में जल निगम की ओर से खोदे गए गड्ढे में गिरकर युवक की मौत का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है. इस हादसे को लेकर विपक्षी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली जल बोर्ड और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. मामले ने सियासी रंग लिया, तो अब दिल्ली सरकार भी एक्शन में आ गई है. दिल्ली जल बोर्ड ने तीन अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है.

सस्पेंड अधिकारियों में जनकपुरी एरिया के एएक्सएन के साथ ही इलाके के असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर शामिल हैं. दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि ये हादसा नहीं, बल्कि हत्या है. उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी ने नोएडा की घटना से कुछ नहीं सीख.

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि घोर लापरवाही और गैर-जिम्मेदाराना रवैया अब बीजेपी सरकारों की पहचान बन चुका है. इसका खामियाज़ा आम जनता भुगत रही है. वहीं, आम आदमी पार्टी के ही नेता सौरभ भारद्वाज ने भी जनकपुरी हादसे की तस्वीरें पोस्ट कर बीजेपी सरकार को घेरा है.

सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर तस्वीरें पोस्ट कर लिखा कि सड़क में गहरे गड्ढे में एक मासूम बाइक सवार गिर कर फंस गया, रात भर पड़ा रहा और मर गया. उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार ने नोएडा से कुछ नहीं सीखा. बस रोज झूठ बोला जाता है.

मौके पर पहुंचे प्रवेश वर्मा

दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने जनकपुरी में उस स्थान का दौरा किया. प्रवेश वर्मा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने तीन अधिकारियों को सस्पेंड किए जाने की भी जानकारी दी है.

जल बोर्ड ने क्या कहा

जनकपुरी हादसे को लेकर दिल्ली जल बोर्ड का भी बयान आया है. दिल्ली जल बोर्ड ने कहा है कि जनकपुरी में पाइपलाइन पुनर्वास परियोजना के दौरान हुई दुखद दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं. दिल्ली जल बोर्ड ने शाकाकुल परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करते हुए कहा है कि घटना की जांच के लिए कमेटी गठित कर दी गई है.

 

दिल्ली जल बोर्ड ने यह भी कहा है कि किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. जल बोर्ड ने यह भी कहा है कि सभी कार्यस्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था की नियमित जांच की जा रही है. हम आम नागरिकों से भी अनुरोध करते हैं कि नागरिकों से अनुरोध है कि किसी भी असुरक्षित कार्यस्थल की सूचना टोल-फ्री नंबर 1916 पर दें.
 

