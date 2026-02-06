दिल्ली में 'मौत के गड्ढे' में गिरकर कमल की मौत, रात में थाने पहुंचे घरवाले तो पुलिस बोली- सुबह आना

नोएडा में युवराज की तरह ही दिल्ली के कमल की गड्ढे में गिरने से मौत हो गई. कमल सोमवार देर रात रोहिणी स्थित अपने दफ्तर से घर लौट रहा था.रास्ते में उसकी परिवार वालों से लगातार बातचीत हो रही थी, लेकिन जब वह तय समय तक घर नहीं पहुंचा तो परिजन चिंतित हो गए और उसकी तलाश में निकल पड़े.परिजनों का आरोप है कि पूरी रात वे आधा दर्जन से अधिक थानों के चक्कर लगाते रहे, जिनमें जनकपुरी, सागरपुर, विकासपुरी और रोहिणी के थाने शामिल हैं, लेकिन कहीं भी उनकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया गया.

परिवार का कहना है कि आखिरकार सुबह करीब 7:30 बजे पुलिस का फोन आया, जिसके बाद इस घटना का खुलासा हुआ.मौके पर पहुंचने पर कमल अपनी बाइक के साथ एक खुले गड्ढे में गिरा हुआ मिला.फिलहाल परिजन इस हादसे के लिए जल बोर्ड की लापरवाही को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं.साथ ही उन्होंने आशंका जताई है कि यह महज दुर्घटना नहीं, बल्कि संभव है कि किसी ने कमल की हत्या कर शव को गड्ढे में फेंक दिया हो.पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच की जा रही है.

दोस्तों ने बताया कि कमल बैंक के कॉल सेंटर में कार्यरत था और बीते तीन वर्षों से रोज एक ही रूट से ऑफिस से घर आता-जाता था.परिजनों और दोस्तों के मुताबिक, सोमवार रात करीब 11 बजकर 53 मिनट पर उसकी आखिरी बार बात हुई थी.उसने बताया था कि वह डिस्ट्रिक्ट सेंटर पहुंच चुका है और अधिकतम 15 मिनट में घर पहुंच जाएगा.

तय रूट, तय समय… लेकिन घर नहीं पहुंचा

बताया जा रहा है कि कमल रोज इसी रास्ते से आता था.न तो वह रास्ता बदलता था, न ही कभी देर करता था.लेकिन उस रात 15 मिनट बीते, फिर आधा घंटा हो गया और जब वह घर नहीं पहुंचा, तो चिंता बढ़ने लगी.फोन किया गया, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुई.परिजनों और दोस्तों ने पहले अपने स्तर पर तलाश शुरू की.संभावित रास्तों, चौराहों और आसपास के इलाकों में खोजबीन की गई, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला.

थाने पहुंचे, शिकायत दर्ज नहीं हुई

रात में ही परिजन जनकपुरी थाने पहुंचे और गुमशुदगी की सूचना दर्ज कराने का प्रयास किया.आरोप है कि पुलिस ने यह कहते हुए शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया कि 24 घंटे पूरे होने के बाद ही गुमशुदगी दर्ज की जाती है.परिजनों का कहना है कि उन्होंने पुलिस से कम से कम यह आग्रह किया कि जब तक मोबाइल फोन चालू है, उसकी लोकेशन ट्रैक कर मदद की जाए.परिजनों के मुताबिक, पुलिस ने मोबाइल लोकेशन ट्रैक की और एक लोकेशन साझा भी की, लेकिन वह तुरंत डिलीट हो गई.जब दोबारा जानकारी मांगी गई, तो लोकेशन को गोपनीय बताते हुए देने से इनकार कर दिया गया.परिजनों को सिर्फ इतना बताया गया कि फोन लगभग 200 मीटर के दायरे में एक पार्क के आसपास है.पुलिस के दो कर्मचारी मौके पर भेजे गए और पार्क की तलाशी ली गई, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला.परिजनों का सवाल है कि जब इतना स्पष्ट दायरा पता था, तो पूरे इलाके में गंभीरता से सर्च क्यों नहीं की गई.

अब रात हो गई है, सुबह देखेंगे

आरोप है कि इसके बाद पुलिस ने यह कहकर आगे कार्रवाई से मना कर दिया कि रात में तलाशी संभव नहीं है और सुबह टीम आएगी.शिकायत दर्ज कराने के लिए भी अगले दिन आने को कहा गया.इसी बीच युवक के पिता, दोस्त और रिश्तेदार पूरी रात सड़कों पर भटकते रहे.अलग-अलग थानों में जाकर गुहार लगाई गई जनकपुरी, रोहिणी सेक्टर-10, डी-ब्लॉक, डाबड़ी, सागरपुर समेत करीब सात थानों में.लेकिन परिजनों का दावा है कि किसी भी थाने में औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं की गई.

ऐसे तो रोज लड़के गायब होते हैं

परिजनों का आरोप है कि सागरपुर थाने में उन्हें यह कहकर टाल दिया गया कि ऐसे मामले रोज होते हैं.सिर्फ युवक का नाम, बाइक नंबर, फोन नंबर और फोटो लेकर उसे व्हाट्सऐप ग्रुप में डालने की बात कही गई.परिजनों का कहना है कि अगर यही प्रक्रिया है, तो समय रहते कार्रवाई कैसे होगी.पूरी रात तलाश के बाद परिजन सुबह घर लौट ही रहे थे कि अचानक मृतक के भाई के फोन पर कॉल आई.कॉल करने वाले ने बताया कि युवक का एक्सीडेंट हो गया है और मौके पर पहुंचने को कहा गया.बताया जा रहा है कि जिस जगह हादसे की सूचना मिली, वही इलाका था, जहां रात में मोबाइल लोकेशन बताई गई थी.

खुला गड्ढा बना जानलेवा

मौके पर पहुंचने पर सामने आया कि सड़क पर एक बड़ा, खुला और बिना बैरिकेडिंग का गड्ढा था.शुरुआती जानकारी के मुताबिक, रात के अंधेरे में बाइक सवार युवक इस गड्ढे में गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क पर न तो पर्याप्त रोशनी थी, न चेतावनी बोर्ड और न ही सुरक्षा बैरिकेड.गड्ढा काफी समय से खुला था.

हादसा या लापरवाही?

परिजनों का सवाल है कि अगर सड़क पर काम चल रहा था, तो सुरक्षा इंतज़ाम क्यों नहीं किए गए.अगर रास्ता बंद था, तो उसे ठीक से सील क्यों नहीं किया गया.यह भी सवाल उठ रहा है कि गड्ढा किस एजेंसी नगर निगम, जल बोर्ड या किसी अन्य विभाग के अंतर्गत आता है और क्या बिना समन्वय के सड़क खोदकर छोड़ दी गई.

पुलिस की भूमिका पर सवाल

परिजनों का कहना है कि शुरुआत में पुलिस ने युवक के नशे में होने की आशंका जताई, जबकि परिवार का दावा है कि वह नशा नहीं करता था और रोज़ इसी रूट से आता-जाता था.परिवार का यह भी कहना है कि अगर रात में ही गंभीरता से तलाश की जाती, तो शायद समय रहते सच्चाई सामने आ सकती थी.

(रिपोर्ट : मनोरंजन कुमार)

