Tejaswi Yadav Marriage: तेजस्वी की शादी में नहीं पहुंच पाईं बहन रोहिणी, भाई 'टूटू' को दिया आशीर्वाद

Tejaswi Yadav Marriage: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव गुरुवार को शादी के पवित्र रिश्ते में बंध गए हैं. तेजस्वी यादव ने अपनी दोस्त एलेक्सिस (नया नाम- राजेश्वरी यादव) से हिंदू रीति- रिवाजों के अनुसार शादी कर ली है. तेजस्वी यादव की शादी में परिवार के सभी लोग और करीबी रिश्तेदार पहुंचे हैं, लेकिन उनकी बहन रोहिणी आचार्या इस शादी में शामिल नहीं हो सकी हैं. रोहिणी ने ट्विटर पर अपने भाई और उनकी दुल्हन को आशीर्वाद दिया है.

उन्होंने ट्वीट कर भाई को शादी की बधाई दी है. रोहिणी ने एक ट्वीट में तेजस्वी यादव और एलेक्सिस की शादी की तस्वीर साझा की है. तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, ‘हम नहीं हैं पास, फिर भी मेरा आशीर्वाद है दोनों के साथ. Tutu (तेजस्वी) और Rachel (एलेक्सिस), दोनों को बधाई. तुम दोनों को जीवन में खुशियां मिले, यही दुआ है.’ रोहिणी ने जो तस्वीर शेयर की है, उसमें दूल्हा बने तेजस्वी और एलेक्सिस शादी की रस्म निभाते नजर आ रहे हैं.

हम नही है पास फिर भी मेरा आशीर्वाद है दोनो के साथ😘🤗 congratulations tutu nd Rachel 😘Wishing you both a lifetime of happiness!🌷🥂 pic.twitter.com/JF567vMqyL