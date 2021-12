तेजस्वी यादव की हुई शादी, तेज प्रताप आशीर्वाद देते हुए बोले- जेठ हूं, बहू का नाम कैसे लूं?

राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के मुखिया लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव गुरुवार को शादी के बंधन में बंध गए हैं. तेजस्वी यादव ने अपनी दोस्त एलेक्सिस (राजेश्वरी) से शादी की है. दिल्ली के सैनिक फार्म में हुई इस शादी में बहुत ही कम मेहमानों को आमंत्रित किया गया था.

तेजस्वी और उनकी दुल्हन को सोशल मीडिया पर खूब बधाइयां मिल रही हैं. तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने भी जोड़े को आशीर्वाद दिया है. उन्होंने कहा कि जैसे श्रीकृष्ण का आशीर्वाद अर्जुन के साथ था, वैसे ही उनका आशीर्वाद भी तेजस्वी के साथ है.

तेज प्रताप यादव ने एक इंटरव्यू में कहा, "काफी लंबे समय के बाद ऐसा माहौल हमें मिला है, ऐसे माहौल में हम खुश हैं कि भाई की शादी हुई है. और हम उन्हें आशीर्वाद देते हैं. ये एक भाई का आशीर्वाद है जैसे कृष्ण का आशीर्वाद अर्जुन को था."

'जेठ हूं, बहू का नाम कैसे लूं?'

तेजस्वी की दुल्हन के बारे में पूछे जाने पर तेज प्रताप ने कहा, अब देखिए हम तो उनसे बड़े है, हमें तो बहू का नाम लेना नहीं चाहिए. दोनों को आशीर्वाद है कि दोनों भविष्य में अच्छा करें. इनके आने से घर में बढ़िया माहौल रहे और अच्छे तरीके से सास-ससुर की सेवा करें.

तेजस्वी की बहन रोहिणी आचार्या ने भी ट्वीट कर जोड़े को आशीर्वाद दिया है. रोहिणी ने ट्वीट किया, हम नहीं है पास, फिर भी मेरा आशीर्वाद है दोनों के साथ, टूटू (तेजस्वी) और राशेल को खुशहाल जीवन की शुभकामनाएं.

हम नही है पास फिर भी मेरा आशीर्वाद है दोनो के साथ😘🤗 congratulations tutu nd Rachel 😘Wishing you both a lifetime of happiness!🌷🥂 pic.twitter.com/JF567vMqyL