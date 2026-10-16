scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

तेजी से वजन घटाने के लिए खाना छोड़ना पड़ सकता है भारी, हार्ट और लिवर पर कितना खतरा?

वजन तेजी से घटाने के लिए कुछ लोग बहुत कम खाना खाते हैं या केवल लिक्विड डाइट लेते हैं. लेकिन क्या ये तरीका सही है. क्या इससे लिवर और हार्ट पर असर पड़ सकता है? इस बारे में न्यूट्रिशनिस्ट और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट कोच डॉ. अनु गोस्वामी ने बताया है.

Advertisement
X
कैसे घटाएं वजन
कैसे घटाएं वजन

मोटापे से परेशान लोग वजन घटाने के लिए एक्सरसाइज, दवाओं और सर्जरी तक का सहारा लेते हैं. वहीं, कुछ लोग जल्दी वजन कम करने के चक्कर में खाना बहुत कम कर देते हैं या कई दिनों तक सिर्फ जूस, सूप और दूसरे लिक्विड फूड पर निर्भर रहते हैं. लेकिन क्या इस तरीके से वजन घटाना ठीक है? क्या इससे  हार्ट और लिवर की सेहत को नुकसान पहुंच सकता है? इस बारे में डॉक्टर ने बताया है. 

न्यूट्रिशनिस्ट और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट कोच डॉ. अनु गोस्वामी ने Aajtak.in को बताया कि वजन घटाने के लिए जल्दबाजी करने के बजाय सही तरीके को अपनाना चाहिए. उनके मुताबिक, कुछ लोग अपनी डाइट बहुत कम कर देते हैं या सिर्फ लिक्विड डाइट लेने लगते हैं. इससे शुरुआती दिनों में वजन तेजी से घट सकता है, लेकिन इसका एक हिस्सा शरीर में जमा पानी का वजन होता है, जिससे लगता है कि वेट कम हो गया है, लेकिन जरूरी ये है कि हम वॉटर वेट नहीं बल्कि फैट को कम करें, क्योंकि फैट कम होगा तभी फायदा है. नहीं तो तेजी से जो वजन घटा है वह वापिस भी उतना जल्दी ही बढ़ भी जाएगा. 

शरीर में हो सकती है पोषण की कमी

सम्बंधित ख़बरें

A diabetic foot
डायबिटीज में घाव क्यों नहीं भरता? नई रिसर्च में पता चला नया कारण
Cold and Cough
सुबह उठते ही छींकें आना, आंखों में खुजली, क्या है इसका कारण?
Cough problem
लेटते ही बढ़ जाती है खांसी? डॉक्टर से जानें इसकी वजह और इलाज
surgery, operation, hospital
18 वीं मंजिल से गिर गया था लड़का, डॉक्टरों ने ऐसे दी नई जिंदगी
spine-and-causing-stiff-neck
देर तक बैठने से रीढ़ की हड्डी हो रही खराब, इतने घंटों में ब्रेक जरूरी

डॉ. अनु बताती हैं कि जब लोग जल्दी वजन घटाने के चक्कर में खाना कम कर देते हैं या केवल लिक्विड फूड लेते हैं तो इससे शरीर में पोषण की कमी हो जाती है. इससे मांसपेशियों को भी नुकसान पहुंच सकता है. इससे कमजोरी, थकान हो सकती हैं. 

Advertisement

यह भी पढ़ें: मोटापा बढ़ा सकता है कई तरह के कैंसर का खतरा, 15 लाख मरीजों पर हुई बड़ी स्टडी में खुलासा

क्या हार्ट और लिवर को हो सकता है नुकसान?

डॉ. अनु गोस्वामी के मुताबिक, तेजी से वजन घटाने वाली डाइट से सीधे हार्ट या लिवर को नुकसान होता है, ऐसा कहना सही नहीं होगा. खतरा इस बात पर निर्भर करता है कि डाइट कितनी सीमित है, वजन कितनी तेजी से घट रहा है और शरीर को जरूरी पोषक तत्व मिल रहे हैं या नहीं. बहुत कम कैलोरी लेने और पोषण की गंभीर कमी होने पर शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बिगड़ सकता है.जो सेहत के लिए नुकसानदायक होता है.

वजन घटाने के लिए कैसी होनी चाहिए डाइट?

वजन घटाने के लिए अच्छी डाइट और रोजाना एक्सरसाइज जरूरी है. रोज कम से कम आधा घंटा कोई भी एक्सरसाइज करें.  खाने में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, हेल्दी फैट, विटामिन और मिनरल्स का संतुलन बनाए रखना चाहिए. खाने में पहले प्रोटीन लें और उसके बाद कॉर्ब लें. ये ध्यान रखें कि प्रोटीन अपने वजन के हिसाब से ही ले. अगर 70 किलोग्राम वजन है तो दिन में 70 ग्राम प्रोटीन लेना काफी है. अगर आपको किडनी की कोई बीमारी है तो इस मामले में डॉक्टर से सलाह लें. 

Advertisement

यह भी पढ़ें: क्या होती है प्रोटीन वाली कॉफी? डॉक्टर ने बताया क्या सच में इससे मोटापा घट सकता है

कितना वजन घटाना है सही?

अगर आपने कोई सर्जरी नहीं कराई है तो वजन धीरे- धीरे घटाना अच्छा है.आमतौर पर सप्ताह में करीब आधा किलो वजन कम करना सही है, हालांकि हर व्यक्ति की जरूरत अलग होती है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    चीन में क्यों कुछ बच्चों का नाम रखते हैं कुत्ता, सूअर और पत्थर? ये है वजह |
    Whalefall Review: व्हेल के पेट में एक घंटा, फिर भी जिंदा लौटा शख्स! डराती नहीं, सिखाती भी है ये फिल्म |
    Meerut Snake Murder Case Verdict Live: 'कोर्ट के फैसले का सम्मान करूंगी...' सजा से पहले बोली 'कातिल' रविता, प्रेमी अमरदीप चुप |
    बिकने जा रहा IDBI बैंक... इसके कर्मचारियों-पेंशनर्स का क्या होगा? सरकार ने बताया |
    नवरात्र में चिकन पार्टी कर घिर गए सपा नेता, बीजेपी ने बताया सनातन का अपमान |
    जंतर मंतर पर प्रदर्शन बंद करो, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे दिल्ली के व्यापारी |
    'ऐसे लोगों को...', तनुश्री दत्ता को नाना पाटेकर के बेटे का जवाब! पेरेंट्स के रिश्ते का बताया सच, हेटर्स की लगाई क्लास |
    पेड़ पर दिखे बजरंगबली ! चमत्कार मान धूप-अगरबत्ती लेकर पहुंचे ग्रामीण, शुरू हुई पूजा-पाठ Video |
    चुनाव आयोग ने किए 7 बड़े सुधार, अब फर्जी या डुप्लीकेट वोटर ढूंढना होगा आसान |
    Maha Ashtami 2026: महाष्टमी पर कब करें कन्या पूजन? जानें सही तारीख, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त
    Advertisement