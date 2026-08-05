बारिश के मौसम में फ्रिज में इस तरह का खाना जल्दी हो जाता है खराब, इससे इन बीमारियों का खतरा

मानसून का मौसम हल्की सी ठंड और बारिश तो लाता है, लेकिन साथ ही पेट से जुड़ी बीमारियों, फूड पॉइजनिंग, सीजनल फ्लू और पानी से होने वाली बीमारियों का खतरा भी बढ़ा देता है. बारिश के मौसम में ज्यादा नमी बैक्टीरिया, वायरस और फंगस के पनपने के लिए सही माहौल बनाती है. डॉक्टर बताते हैं कि इस मौसम में फ्रिज में खाने को ज्यादा देर तक नहीं रखना चाहिए. इससे उसमें फंगस और बैक्टीरिया आ सकते हैं. जिससे कई बीमारियों के होने का रिस्क हो सकता है.

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मानसून के दौरान शरीर के पाचन तंत्र को ठीक रखना जरूरी होता है. दूषित खाना और पानी, साथ ही तापमान में उतार-चढ़ाव कई बीमारियों का कारण बनता है. इस मौसम में फूड पॉइजनिंग, पेट का इन्फेक्शन, टाइफाइड, दस्त (डायरिया), वायरल फीवर होने के मामले काफी बढ़ जाते हैं. इनमें अधिकतर बीमारियों का कारण खराब खानपान ही होता है. लोग सोचते हैं कि फ्रिज में खाने की कोई भी चीज लंबे समय तक रखकर बाद में इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. इस मौसम में कुछ फूड्स को आपको फ्रिज में रखने से बचना चाहिए. इनके बारे में डॉक्टर ने बताया है.

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बारिश के मौसम में इन फूड्स को फ्रिज में रखने से बचें

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दिल्ली के डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल में मेडिसिन विभाग में डायरेक्टर प्रोफेसर डॉ. सुभाष गिरि ने इस बारे में बताया है. डॉ सुभाष बताते हैं कि बारिश के मौसम में सीफूड को लंबे समय तक रखने से बचना चाहिए. सीलन भरे मौसम में सीफूड जल्दी खराब हो सकता है और इससे पेट की बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है. इसी तरह पके हुए चावल, कटे हुए फल, सभी तरह की हरी सब्जियां और बनी हुई दाल को लंबे समय तक फ्रिज में रखने से बचें. कोशिश करें कि इन चीजों को अगर फ्रिज में रख भी रहे हैं तो 3 से 4 घंटे के भीतर इनको खा लें.

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बारिश के मौसम में इन बातों का खास ध्यान रखें

ताजा बना खाना खाएं

पके हुए खाने को लंबे समय तक कमरे के तापमान पर न रखें

मानसून के दौरान हाइड्रेटेड रहें और पानी पीते रहें

उबला हुआ या फिल्टर किया हुआ पानी पीना बेहतर है.

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