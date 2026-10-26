बदले मौसम में तला-भुना खाना पड़ सकता है भारी, एसिडिटी और पेट दर्द से कैसे बचें? डॉक्टर ने बताया

मौसम बदलते ही लोगों का खानपान भी बदल जाता है. कुछ ही दिनों में त्योहार भी शुरू होने वाले है. ऐसे में लोग तला- भुना खाना शुरू कर देते है. मिठाइयों, पकौड़ों, कचौड़ियों को खाते हैं. लेकिन स्वाद के चक्कर में कई बार लोग अपनी भूख से अधिक खा लेते हैं. नतीजतन, एसिडिटी, पेट फूलना, गैस, सीने में जलन और पेट दर्द जैसी समस्याएं परेशान करने लगती हैं, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि इस तरह का तला- भुना भोजन सेहत को नुकसान कर सकता है.

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तला-भुना खाना पेट को कैसे नुकसान करता है?

मैक्स हॉस्पिटल में गैस्ट्रोलॉजी विभाग में सीनियर डायरेक्टर डॉ विभू मित्तल ने इस बारे में बताया है. वह कहते हैं कि तली भुनी चीजों में ज्यादा फैट होता है.इसको पचाने में ज्यादा समय लगता है. इससे पेट में भारीपन, अपच और पेट फूलने की समस्या हो सकती है. अधिक मात्रा में भोजन करने से पेट का दबाव बढ़ता है, जिससे पेट का एसिड भोजन नली में वापस आ सकता है. इसे एसिड रिफ्लक्स कहते हैं, जिसके कारण सीने में जलन और खट्टी डकारें आ सकती हैं. जो पेट में पाचन संबंधी समस्याओं को बढ़ा सकता है.

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पाचन को स्वस्थ रखने के लिए क्या करें?

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ऐसा नहीं है कि तली भुनी चीजों को बिलकुल छूना ही नहीं है, लेकिन इनको सीमित मात्रा में खाएं. अपनी डाइट में फल, सलाद, दही और घर में बने हल्के भोजन को जरूर रखें.शरीर के हाइड्रेशन के हिसाब से पानी पीते रहें और भोजन के तुरंत बाद लेटने से बचें. रात का भोजन सोने से कम से कम दो से तीन घंटे पहले कर लें. हल्की सैर करना भी पाचन के लिए फायदेमंद हो सकता है. इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपको एसिडिटी है तो फिर चाय, कॉफी, मसालेदार भोजन न करें.

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इन लक्षणों के दिखने पर डॉक्टर के पास जाएं

अगर आपके पेट में लगातार दर्द बना रहे, निगलने में परेशानी हो, बार-बार उल्टी आए या फिर मल में खून आए तो इसे मामले में लापरवाही न करें और तुरंत डॉक्टर से सलाह लें. ऐसा इसलिए क्योंकि ये लक्षण खतरनाक होते हैं.

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