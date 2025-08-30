scorecardresearch
 

वजन घटाना है तो नाश्ते में करें ये बदलाव, तेजी से कम होगा वजन

वजन घटाने के लिए डाइट का बेहद अहम किरदार होता है. खासकर नाश्ता वेट लॉस जर्नी में काफी अहम होता है. यहां हम आपको अपने नाश्ते में कुछ ऐसे बदलाव के बारे में बता रहे हैं जो आपको मनचाहा फिगर पाने में काफी मदद कर सकते हैं.

वजन घटाने के लिए नाश्ते में खाएं ये चीजें (Photo: AI generated)
अगर आपका वजन ज्यादा है और आप इसे कम करना चाहते हैं या फिर आपकी ख्वाहिश है कि आप स्लिम-ट्रिम नजर आएं तो इसके लिए आपको मेहनत भी करनी होगी. वजन कम करना एक ऐसी जर्नी है जो आसान भी लेकिन इसमें कई चुनौतियां भी आती हैं. वजन कम करने के बाद उसे मेंटेन रखना सबसे बड़ी चुनौती होती है इसलिए एक्सपर्ट यही सलाह देते हैं कि वेट लॉस के लिए आप ऐसी डाइट तैयार करें जिसे आप आगे भी फॉलो कर सकें. 

डाइट वजन घटाने में सबसे जरूरी होती है. आप अपने खाने-पीने में छोटे-छोटे बदलाव कर वजन घटा सकते हैं. यहां हम आपको आपके नाश्ते में कुछ आसान बदलाव करने के बारे में बता रहे हैं जो आपकी वेट लॉस जर्नी की शुरुआत में सबसे अहम है.

पराठे-ब्रेड की जगह अपनाएं ये हेल्दी ऑप्शन्स

भारत में आमतौर पर नाश्ते में लोग पराठे, सब्जी, पूड़ी, ब्रेड, सैंडविच, ब्रेड जैम जैसी चीजें खाते हैं. कई लोग हेल्दी के नाम पर सीरियल्स खाते हैं जिनमें बहुत ज्यादा चीनी होती है. अगर आपको अपनी हेल्थ को अच्छा रखना है और वेट लॉस करना है तो नाश्ते में तेल-फैट और चीनी वाली चीजों की जगह फाइबर, प्रोटीन और विटामिन्स से भरपूर चीजें शामिल करें. 

1-नाश्ते में ओट्स खाना सेहत के लिए काफी अच्छा है क्योंकि इसमें खूब फाइबर होता है जिससे पाचन में सुधार होता है. इससे वजन कम करने में भी मदद मिलती है.

2-चीला बेसन या मूंग दाल या रागी किसी का भी बनाया जा सकता है. ये आपको पाचन में सुधार करने के साथ ही आपके शरीर को मजबूती देता है, ऊर्जा का स्तर बढ़ाता, डायबिटीज में फायदेमंद है और आपके दिल की सेहत भी अच्छी रखता है. ये हल्का लेकिन पोषक तत्वों से भरपूर होता है और इसे आप अपनी वेट लॉस जर्नी में शामिल कर सकते हैं.

3-अगर आप अंडे खाते हैं तो ये भी आपके नाश्ते को वेट लॉस फूड बना सकता है क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है. ये आपको देर तक भरा रखते हैं और कैलोरी इनटेक भी कम करते हैं. लेकिन अंडों को आपको कम से कम तेल में ही बनाना चाहिए. 

