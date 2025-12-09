कल से सजेगा 'एजेंडा आजतक' का महामंच, ये हस्तियां करेंगी शिरकत

हिंदी पट्टी का सबसे बड़ा न्यूज समिट वापस आ गया है. राजनीति हो या कूटनीति, समाज से जुड़े सवाल हों या बिजनेस की बात, क्रिकेट हो या फिल्म जगत, आजतक देश को दिशा देने वाला राजनितिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एजेंडा लेकर फिर आ रहा है. एजेंडा आजतक के 13वें संस्करण का महामंच सजने वाला है, जिसमें हर क्षेत्र के दिग्गज रखेंगे अपनी बेबाक राय.
'हिंदी जगत का महामंच' नाम से मशहूर यह दो दिवसीय न्यूज समिट 10 और 11 दिसंबर को राजधानी दिल्ली के ताज पैलेस होटल में आयोजित होगा जिसमें राजनीति, मनोरंजन और खेल जगत के सबसे प्रभावशाली चेहरे शामिल होंगे. सरकार की ओर से वक्ताओं की सूची में नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान, केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास और शिक्षा राज्य मंत्री सुकांता मजूमदार शामिल हैं. भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार भी एजेंडा आजतक 2025 में शिरकत करेंगे.
इस बार के एजेंडा आजतक में भाग लेने वाले अन्य प्रमुख राजनेताओं में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, राज्यसभा सांसद हर्ष वर्धन श्रृंगला, सुधांशु त्रिवेदी, रंजीत रंजन, प्रियंका चतुर्वेदी, दिग्विजय सिंह, पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद, पूर्व केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट, लोकसभा सांसद राजीव राय, अरुण भारती, नरेश म्हस्के के नाम शामिल हैं. ढाई दशक से देश के नंबर वन न्यूज चैनल आजतक के मेगा कॉनक्लेव 'एजेंडा आजतक' में देश और दुनिया का एजेंडा तय करने वाले हर मुद्दे पर सवाल-जवाब होंगे.
एजेंडा आजतक 2025 का शेड्यूल
कार्यक्रम | पहला दिन | 10 दिसंबर 2025
12:00 – 12:50 बजे : रजिस्ट्रेशन और लंच
12:50 – 13:05 बजे : वंदे मातरम
दिवाकर शर्मा | सिंगर
13:05 – 13:15 बजे : ओपनिंग एड्रेस
कली पुरी | वाइस चेयरपर्सन एंड एग्जिक्यूटिव एडिटर-इन-चीफ, इंडिया टुडे ग्रुप
13:15 – 14:00 बजे : 60 का सुपरस्टार
आमिर खान | अभिनेता एंड फिल्म डायरेक्टर
14:00 – 14:45 बजे : वीर तुम बढ़े चलो
कर्नल कोशनक लांबा | वीर चक्र
मेजर युद्धवीर सिंह | शौर्य चक्र
नायब सूबेदार सतीश कुमार | वीर चक्र
हवलदार अमित कुमार | सेना मेडल
14:45 – 15:30 बजे : तुम भूल न जाओ उनको - इसलिए कही इक्कीस की कहानी!
जयदीप अहलावत | एक्टर
सिमर भाटिया | एक्टर
अगस्त्य नंदा | एक्टर
श्रीराम राघवन | डायरेक्टर एंड स्क्रीनप्ले राइटर
दिनेश विजान | प्रोड्यूसर
15:30 – 16:00 बजे : आज की रात…
मधुबंती बागची | सिंगर एंड कम्पोजर
6:00 – 16:45 बजे : हर एक वोटर जरूरी होता है
ज्ञानेश कुमार | भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त
16:45 – 17:30 बजे : पीडीए की फाइनल परीक्षा!
अखिलेश यादव | राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी
17:30 – 18:00 बजे : न्यू वर्ल्ड ऑर्डर!
हर्षवर्धन श्रृंगला | सांसद, राज्यसभा
सलमान खुर्शीद | पूर्व विदेश मंत्री
18:00 – 18:30 बजे : बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर
शमिका रवि | प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य
सुमिता डावरा | पूर्व सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
18:30 – 19:15 बजे : दिल चोरी साडा हो गया
नुसरत भरुचा | एक्ट्रेस
19:15 – 20:00 बजे : तेरे इश्क में
कृति सेनन | एक्ट्रेस
20:00 – 20:45 बजे : टीम इंडिया का धुरंधर!
यशस्वी जायसवाल | भारतीय क्रिकेटर
20:45 बजे से डिनर
कार्यक्रम | दूसरा दिन | 11 दिसंबर 2025
10:00 – 10:45 बजे : मोदी से मुकाबले में विपक्ष फेल?
डॉ. सुधांशु त्रिवेदी | सांसद, राज्यसभा, भाजपा
रंजीत रंजन | सांसद, राज्यसभा, कांग्रेस
नरेश म्हस्के | सांसद, लोकसभा, शिवसेना
प्रियंका चतुर्वेदी | सांसद, राज्यसभा, यूबीटी
अरुण भारती | सांसद, लोकसभा, एलजेपी (आर)
राजीव राय | सांसद, लोकसभा, समाजवादी पार्टी
10:45 – 11:15 बजे : बंगाल में चलेगी ‘दीदीगिरी’
11:15 – 11:45 बजे : भाजपा का ‘मिशन बंगाल’
डॉ. सुकांत मजूमदार | शिक्षा एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्यमंत्री
11:45 – 12:15 बजे : रकुल की प्रीत
रकुल प्रीत सिंह | एक्ट्रेस
12:15 – 13:00 बजे : कब तक खाली ‘हाथ’
दिग्विजय सिंह | सांसद, राज्यसभा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता
सचिन पायलट | वरिष्ठ कांग्रेस नेता
13:00 – 13:45 बजे : इंजेक्शन लगाओ, मोटापा घटाओ!
डॉ. अशोक सेठ | चेयरमैन, कार्डियक साइंस, फोर्टिस ओखला
डॉ. मोनिका अरोड़ा | वाइस चेयरमैन, रिसर्च एवं हेल्थ प्रमोशन, PHFI
डॉ. प्रजीत कौर | एसोसिएट डायरेक्टर, एंडोक्राइनोलॉजी एवं डायबिटीज, AIIMS
13:45 – 14:30 बजे : लंच
14:30 – 15:15 बजे : म्हारी छोरियां छोरों से कम हैं कै!
शैफाली वर्मा | आईसीसी महिला विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेटर
दीप्ति शर्मा | आईसीसी महिला विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेटर
जेमिमा रॉड्रिगेज | आईसीसी महिला विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेटर
15:15 – 16:00 बजे : वंदे मातरम के 150 वर्ष
कुमार विश्वास | कवि
सजल चट्टोपाध्याय | बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय के प्रपौत्र
जॉयदीप चट्टोपाध्याय | बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय के प्रपौत्र
16:00 – 16:45 बजे : हर पल यहां जी भर जियो
जावेद अख्तर | कवि, गीतकार और पटकथा लेखक
16:45 – 17:30 बजे : मोदी का ‘चिराग’
चिराग पासवान | खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री
17:30 – 18:00 बजे : फ्लाइट की फाइट
के. राममोहन नायडू | नागरिक उड्डयन मंत्री
18:00 – 18:30 बजे : बाबा का धन योग!
बाबा रामदेव | योग गुरु
18:30 – 19:15 बजे : एक बिहारी सब पर भारी
शत्रुघ्न सिन्हा | अभिनेता और सांसद, लोकसभा, टीएमसी
19:15 – 20:00 बजे : भविष्य का भारत — अडानी का विजन
प्रणव अडानी | मैनेजिंग, एग्री व ऑयल एंड गैस, अडानी ग्रुप
20:00 – 21:00 बजे : हिमंता लगाएंगे BJP की हैट्रिक?
हिमंता बिस्वा शर्मा | मुख्यमंत्री, असम
रात 21:00 बजे से डिनर