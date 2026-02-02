Review: 50 सेलेब्स की भीड़-बोरिंग टास्क, एंटरटेनिंग नहीं 'The 50', लायन में नहीं दिखा दम

50 दिन, 50 सेलेब्स और 50 लाख का इनाम... लायन की 'दहाड़' के साथ कलर्स का रियलिटी शो 'द 50' शुरू हुआ. एक आलीशान महल, जिसमें टीवी-फिल्म-यूट्यूब की दुनिया के नामी सितारे सर्वाइव करने के लिए ठहरे हैं. अभी तक आपने बिग बॉस, रोडीज, स्प्लिट्सविला, द ट्रेटर्स और राइज एंड फॉल जैसे शो देखे थे. दावा था 'द 50' इन सभी रियलिटी शोज का बाप है.

प्रीमियर नाइट से पहले शो का जबरदस्त प्रमोशन और सेलेब्स की फौज देखकर लग रहा था कि ये शो गर्दा मचाने वाला है. लेकिन क्या 'द 50' की प्रीमियर नाइट में वो दम था? क्या बिना किसी बड़े सेलेब्रिटी होस्ट, रूलबुक के बस 50 खिलाड़ियों के नाम पर ये शो टीवी के 'धुरंधर' शोज को पछाड़ पाएगा? पढ़ते हैं इस रिव्यू में...

लॉन्च एपिसोड ने किया बोर

'द 50' ग्रैंड और लैविश शो जरूर है, लेकिन सेट, सेलेब्रिटी कंटेस्टेंट्स के मामले में. रॉयल महल और इसका इंटीयर ग्रैंड स्केल का है. लग्जूरियस सुविधाओं से बने इस पैलेस में इंडस्ट्री के 50 बडे़ नाम हैं. लेकिन पहले दिन का शो देखकर लगा कि शो की भव्यता बस यही तक सीमित रह गई है. क्योंकि कहते हैं ना.. ''नाम बड़े और दर्शन छोटे..'' द 50 का प्रीमियर एपिसोड देखकर ऐसी ही फीलिंग आती है. ऐसा लगता है मानो किसी ने अरमानों को चकनाचूर कर दिया हो.

सोशल मीडिया पर यूजर्स का कहना है क्या सोचा था और शो क्या निकला. इंडियन टीवी के इतिहास में शायद ही इतना बेरंग और बोरिंग ग्रैंड प्रीमियर किसी शो का हुआ होगा. 50 खिलाड़ियों का ढंग का इंट्रोडक्शन वीडियो भी शूट नहीं हुआ. शायद फॉर्मेट के साथ मेकर्स अलग तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे, लेकिन ये ऑडियंस को पचा नहीं. ऐसा लगा जैसे सभी सेलेब्स को एक लाइन हाजिर कर फॉर्मेलिटी निभा दी गई है.

लायन में नहीं दम, होस्ट की खली कमी

बज था फराह खान शो की होस्ट होंगी. अजय देवगन या शाहरुख खान में से कोई एक लायन होगा. लेकिन प्रीमियर एसिपोड में ये बातें अफवाह साबित हुईं. तीनों में से कोई नहीं दिखा. बस लायन, हिमेश रेशमिया (टास्क के दौरान बतौर गेस्ट शामिल हुए) और 50 सेलेब्स के अलावा पैलेस में कोई नहीं था. लायन कौन है? ना ही इसका खुलासा हुआ. लायन का मास्कड फेस ही ऑडियंस को देखने को मिला. लायन के तेवर ना ही सख्त थे, ना ही उसकी बेबाक पर्सनैलिटी नजर आई. कुल मिलाकर लायन के दम पर शो चलाने की मेकर्स की स्ट्रैटिजी फेल होती दिख रही है. पहला एपिसोड देखने के बाद किसी बड़े सेलेब्रिटी होस्ट की कमी खली. कंटेस्टेंट्स और होस्ट के बीच का कनेक्शन, बॉन्ड यहां मिसिंग लगा.

50 सेलेब्स.. बनी खिचड़ी

सोचिए किसी शो में 50 सेलेब्स हैं, शो बस 1 घंटा ऑनएयर होना है. शो में कैसे 50 सेलेब्स कैमरे पर दिख सकते हैं? सितारों की भीड़ में वही दिखेगा जो बुलंद होगा, गेम में बेस्ट देगा. यूट्यूबर वंशज सिंह के साथ भी ऐसा ही हुआ. वो पहले ही दिन आउट हुए. स्क्रीन पर कुछ मिनटों के लिए वो दिखे. एविक्शन स्पीच देते वक्त थोड़ा बहुत कैमरा उनपर गया. खिलाड़ियों के बीच गेम शो में दिखने की बड़ी चुनौती है.

पहले एपिसोड में कुछ सेलेब्स दिखे तक नहीं. प्रिंस नरूला, उर्वशी ढोलकिया, निक्की तंबोली, कृष्णा श्रॉफ, रजत दलाल, सिद्धार्थ भारद्वाज और करण पटेल को ज्यादा स्क्रीनटाइम मिला. आते ही खिलाड़ियों से टास्क कराया गया. हॉल में सभी अपनी-अपनी टीम्स में टास्क कर रहे थे. गेम में फुलऑन कंफ्यूजन, भगदड़ और शोर दिखा. किसी का गेम शाइन नहीं हुआ. कोई लड़ रहा है, कोई खेल रहा है., कोई बहस कर रहा है... ऐसा लगा मेकर्स ने खिचड़ी पका दी.

गेम को बताया 'बचकाना'

प्रीमियर एपिसोड में 50 खिलाड़ियों ने पैलेस के अंदर अपनी जगह बनाने के लिए जो गेम खेला, उसे यूजर्स बचकाना बता रहे हैं. किसी ने इस टास्क को 'मिस्टर बीस्ट' शो की सस्ती कॉपी बताया. एक यूजर ने लिखा- इससे बेहतर गेम रोडीज और भारती सिंह के शो खतरा खतरा खतरा में खेले जाते थे. हो सकता है गेम में आगे जाकर स्ट्रैटिजी बेस्ड गेम दिए जाए, लेकिन पहले एपिसोड ने जनता को निराश किया. उन्हें ये गेम कम 'किड्स एक्टिविटी' ज्यादा लगी.

'द 50' बना बिग बॉस की सस्ती कॉपी?

शो के प्रीमियर से पहले दावे किए जा रहे थे कि ये बिग बॉस जैसा नहीं होगा. रूल्स, फॉर्मेट, कंटेस्टेंट्स की गिनती को लेकर ये शो जरूर बिग बॉस से अलग है. लेकिन सेलेब्स के बीच के झगड़ों, वायलेंस को देखकर यही लगेगा कि आप बिग बॉस देख रहे हो. बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट्स शो में फिर अपने उसी रोल में लौट आए हैं. रजत दलाल और दिग्विजय राठी अपना पुराना हिसाब किताब यहां पूरा कर रहे हैं. निक्की बिग बॉस के दो सीजन्स करने के बाद यहां भी उसी मोड में हैं. प्रिंस नरूला, सिद्धार्थ भारद्वाज अपनी सालों पुरानी एग्रेसिव इमेज से बाहर नहीं निकल पाए हैं. कैटफाइट्स, गॉसिप शो में चल रही है. आगे जाकर शो में लव एंगल दिखने पर ऑडियंस को हैरानी नहीं होगी.

शो में कई कमियां हैं, लेकिन कुछ अच्छे पहलू भी हैं. विदेश में ये शो हिट है. 'द 50' इंडियन टीवी फॉर्मेट के घिसे पिटे शोज से थोड़ा अलग है. नया एक्सपेरिमेंट है, रिस्क है... लेकिन सास बहू शोज, बिग बॉस, रोडीज देखने वाली ऑडियंस 50 सेलेब्स के इस शोर को कितना पसंद करेगी, जल्द मालूम पड़ेगा.

