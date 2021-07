बिग बॉस फेम शहनाज गिल को मिस कर रहे फैंस, ट्विटर पर ट्रेंड हुआ 'कहां हो शहनाज'

बिग बॉस 13 की फेम शहनाज गिल जानी-मानी एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल होती हैं. उनकी सोशल मीडिया पर काफी अच्छी फैन फॉलोइंग है. शहनाज अपने फैंस के साथ अपनी तस्वीरों और वीडियो से हर पल साझा करती दिखाई देती हैं. शहनाज गिल इन दिनों फिल्म्स, एंडोर्समेंट और मैगजीन कवर की स्टोरी पर छाई हुई हैं. पंजाब की कटरीना कैफ ने लोगों का दिल इतना जीत लिया है कि कुछ दिन उनके सोशल मीडिया पर एक्टिव न होने पर फैंस उन्हें मिस कर रहे हैं.

ट्विटर पर शहनाज हुईं ट्रोल

2 दिन हो चुके हैं जब से शहनाज ने अपने सोशल मीडिया पर कोई भी पोस्ट नहीं शेयर किया है और साथ ही वे कहीं भी स्पॉट नहीं की गई हैं. इस बात से फैंस यह सोचने लगे हैं कि आखिर शहनाज कहां हैं. इतना ही नहीं बल्कि लोग उनकी पसंदीदा सेलेब के लिए ट्वीट भी कर रहे हैं और आप कहां हो शहनाज भी ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है.

एक फैन ने लिखा, "सभी आपको बेहद मिस कर रहे हैं आप कहां हैं, आप कहां हैं शहनाज" तो वहीं दूसरे फैन ने ट्वीट किया और लिखा, "शहनाज हो कहां आप, हम आपसे दूर ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकते."

Everyone miss you

Where are you #ShehnaazGiII

"WHERE ARE YOU SHEHNAAZ" pic.twitter.com/oUydKOQJcS — digital trick by Nitesh dubay (@ByNitesh) July 27, 2021

And they can't understand,

What hurts more---- missing her, or pretending not to.....



WHERE ARE YOU SHEHNAAZ pic.twitter.com/mathNkxK5E — shehnaazians✨ (@fayaz_adham) July 27, 2021

Shehnaaz ho kahan aap... We can't stay away from you this long

WHERE ARE YOU SHEHNAAZ#ShehnaazGill pic.twitter.com/3qCu8N67dj — Inspirational Shehnaaz kaur gill (@GeelaniZain) July 27, 2021

Shehnaaz now this is double over limit? Where are you shehnaaz? Why you are not active on social media? Atleast post some beautiful pictures or some reels. Now we are missing you @ishehnaaz_gill 😥 #ShehnaazGill pic.twitter.com/QGcMtI4hxV — Zee✨✨ (@Zeeshan090078) July 27, 2021

Trending at no.8 with 24.1k tweets



"WHERE ARE YOU SHEHNAAZ" pic.twitter.com/dYG2cDnm2E — kaira j 🥰🥰😘😘 (@AnshuJ12272652) July 27, 2021

Sometimes ,when she is missing, the whole world seems depopulated



WHERE ARE YOU SHEHNAAZ pic.twitter.com/zC7SOzu88X — shehnaazians✨ (@fayaz_adham) July 27, 2021

बिग बॉस फेम एक्ट्रेस यशिका रोड एक्सिडेंट में घायल, दोस्त की मौके पर ही मौत

जहां फैंस उनकी एक झलक पाने को काफी बेताब हैं, तो वहीं ऐसा माना जा रहा है कि वे बहुत जल्द बिग बॉस सीजन 15 के ओटीटी वर्जन में दिखाई दे सकती हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक सीजन 15 अगले महीने प्रीमियर होने वाला है. शहनाज सिद्धार्थ शुक्ला के साथ कुछ स्पेशल टास्क करती हुई दिखाई देंगी और यह डिजिटल वर्जन करण जौहर द्वारा होस्ट किया जाएगा.