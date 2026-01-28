अजित पवार की मौत से सदमे में 'रामायण' एक्टर अरुण गोविल, बोले- जांच होनी चाहिए

बीजेपी सांसद और जाने माने अरुण गोविल ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की दुखद मौत पर शोक व्यक्त किया है. मीडिया से बात करते हुए गोविल ने इस नुकसान को 'बहुत दुर्भाग्यपूर्ण' और 'दुखद' बताया. साथ ही विमान के साथ क्या हुआ, इसकी पूरी जांच की मांग की.

अरुण गोविल ने एक एजेंसी से बातचीत में कहा, 'यह वाकई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है. इतने अच्छे नेता को खोना दुखद है. इस दुखद घटना के कारण को समझने के लिए जांच होना बहुत जरूरी है.'

कंगना को लगा झटका

अजित पवार के निधन के बाद सांसद और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भी पवार की मौत पर दुख व्यक्त किया था. उन्होंने इसे 'भयानक' बताया. कंगना ने नई दिल्ली में संसद के बाहर मीडिया से कहा, 'ओह माय गॉड. यह बहुत भयानक है. यह इतनी भयानक खबर है. भावनाओं को व्यक्त करने के लिए शब्द कम पड़ रहे हैं. अपने इमोशंस को अलाइन करके, मैं बाद में स्टेटमेंट दूंगी.'

इमोशनल हुए रितेश देशमुख

कंगना से पहले एक्टर रितेश देशमुख ने भी सोशल मीडिया पर इमोशनल नोट लिखा था. रितेश और अजित पवार के परिवारों के अच्छी दोस्ती थी. ऐसे में उन्होंने लिखा, 'अजित दादा को इस दुखद दुर्घटना में खोने की खबर से गहरा सदमा लगा है और दिल टूट गया है. महाराष्ट्र के सबसे डायनामिक लीडर्स में से एक, उनके पास नॉन-परफॉरमेंस के लिए जीरो टॉलरेंस था और वे हमेशा अपने आसपास के लोगों को बेहतर करने के लिए प्रेरित करते थे. वे कभी शब्दों को नरम नहीं करते थे, उनकी हाजिरजवाबी का कोई मुकाबला नहीं था, और पूरे राज्य से उन्हें बहुत प्यार मिलता था. उनकी असमय मौत से बड़ा नुकसान हुआ है और एक ऐसा खालीपन छूट गया है जो भरना मुश्किल है. मुझे उनसे कई बार मिलने का सौभाग्य मिला, उनकी दयालुता को हमेशा याद रखूंगा. पवार परिवार, उनके प्रियजनों और लाखों समर्थकों को मेरी गहरी संवेदनाएं.'

कैसे हुआ अजित पवार का निधन?

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख अजित पवार बुधवार, 28 जनवरी को अपने चार्टर्ड प्लेन के क्रैश होने से जान गंवा बैठे. प्लेन बारामती एयरपोर्ट के लैंडिंग रनवे के पास क्रैश हुआ, जिसमें अजित पवार के साथ उनके साथी यात्री भी शामिल थे. घटनास्थल की तस्वीरों में प्लेन में आग लगी हुई और धुआं उठता दिख रहा है. पवार बारामती में जिला परिषद चुनाव के लिए पब्लिक रैली में शामिल होने जा रहे थे. उनके साथ दो अन्य लोग, एक पीएसओ और एक अटेंडेंट के साथ-साथ दो क्रू मेंबर थे.

