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सुकेश चंद्रशेखर केस: नोरा फतेही ने कोर्ट में दर्ज कराया बयान, 200 करोड़ की ठगी से जुड़ा है मामला

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में 200 करोड़ रुपये की वसूली के मामले में एक्ट्रेस नोरा फतेही का बयान शुक्रवार, 6 नवंबर को रिकॉर्ड किया गया. मामले में दिल्ली पुलिस ने सुकेश चंद्रशेखर, उसकी पत्नी लीना पॉलोज और अन्य के खिलाफ वसूली और सरकारी अधिकारी बनकर धोखाधड़ी करने के आरोप लगाए हैं.

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नोरा फतेही ने 200 करोड़ रुपये की वसूली केस में कोर्ट में दर्ज कराया बयान. (Photo: X/@norafatehi)
नोरा फतेही ने 200 करोड़ रुपये की वसूली केस में कोर्ट में दर्ज कराया बयान. (Photo: X/@norafatehi)

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में 200 करोड़ रुपये की वसूली के मामले में एक्ट्रेस नोरा फतेही का बयान रिकॉर्ड कर लिया गया है. यह मामला ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा है. शुक्रवार, 6 नवंबर को उन्होंने कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया.

इससे पहले कोर्ट ने नोरा फतेही को गवाही के लिए 6 नवंबर को पेश होने के निर्देश दिए थे. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गगनदीप सिंह ने उनकी पिछली पेशी न होने पर नाराजगी जताई थी. सोमवार को नोरा के वकील ने उनकी पेशी से छूट मांगी थी. कोर्ट ने कहा था कि गवाह के तौर पर उन्हें अदालत में उपस्थित होना चाहिए और उनके आचरण को हल्के में नहीं लिया जा सकता.

दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया था कि नोरा फतेही के पेश होने की पुष्टि नहीं हुई थी. पुलिस के मुताबिक, 22 अक्टूबर को उन्हें ईमेल और व्हाट्सऐप के जरिए नोटिस भेजा गया था. फोन कॉल भी किए गए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला.

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16 अक्टूबर को कोर्ट ने नोरा फतेही को 2 नवंबर को पेश होने के लिए समन जारी करने का आदेश दिया था. बाद में उन्हें 6 नवंबर को गवाही के लिए बुलाया गया. वह तीसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में गवाह नंबर तीन के तौर पर दर्ज हैं. गवाहों को शुरुआत में नंबर के आधार पर दर्ज किया जाता है और अदालत में पेश होने के बाद उन्हें अभियोजन पक्ष का गवाह माना जाता है. फिलहाल मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सबूत पेश किए जा रहे हैं.

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कोर्ट में नोरा ने क्या कहा?

शुक्रवार को कोर्ट में अपने बयान के दौरान नोरा फतेही ने बताया कि वह भारत में टी-सीरीज के जरिए जारी किए गए रोजगार वीजा पर हैं. उन्होंने चेन्नई जाने और सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी लीना मारिया पॉल से मुलाकात के बारे में भी कोर्ट को जानकारी दी.

क्या है 200 करोड़ की वसूली का मामला?

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस मामले की जांच कर रही है. कोर्ट ने पहले सुकेश चंद्रशेखर, उसकी पत्नी लीना पॉलोज और अन्य आरोपियों के खिलाफ सरकारी अधिकारी बनकर धोखाधड़ी करने और वसूली से जुड़े प्रावधानों के तहत आरोप तय किए थे. इसमें किसी व्यक्ति को मौत या गंभीर चोट के डर में डालकर वसूली करने से जुड़े आरोप भी शामिल हैं. आरोपियों के खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999 के तहत भी आरोप तय किए गए हैं. इस कानून के तहत संगठित आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखने, उन्हें रोकने और कार्रवाई करने के लिए विशेष शक्तियां दी गई हैं.

पुलिस की चार्जशीट में कई लोगों के बयान भी दर्ज किए गए हैं, जिनमें बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज और नोरा फतेही भी शामिल हैं. पुलिस का आरोप है कि सुकेश चंद्रशेखर और उसके सहयोगियों ने फोर्टिस हेल्थकेयर के प्रमोटर शिविंदर मोहन सिंह की पत्नी अदिति सिंह से सरकारी अधिकारी बनकर पैसे लिए. आरोप है कि उन्होंने अदिति सिंह को उनके पति को जमानत दिलाने का भरोसा दिया था. उस समय शिविंदर मोहन सिंह मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में थे.

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