Bigg boss 20: सलमान खान पर भड़के इमाम सिद्दीकी, लिखा ओपन लेटर, मांगी सफाई

बिग बॉस के पूर्व कंटेस्टेंट इमाम सिद्दीकी, जिन्होंने रियलिटी शो के छठे सीजन में हिस्सा लिया था, ने होस्ट सलमान खान को एक खुला लेटर लिखा है. यह लेटर बिग बॉस 20 के हालिया 'वीकेंड का वार' एपिसोड में उनके नाम का जिक्र होने के बाद लिखा गया है.

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इमाम, जिन्होंने अपने सीजन के दौरान सलमान से मशहूर अंदाज में कहा था 'सलमान भाई, टाइम आउट' ने होस्ट द्वारा की गई तुलना पर आपत्ति जताई और उस टिप्पणी पर स्पष्टीकरण मांगा।

इमाम सिद्दीकी ने जताई आपत्ति

3 अक्टूबर के एपिसोड के दौरान, सलमान ने कंटेस्टेंट काजी तौकीर के व्यवहार पर चर्चा करते हुए इमाम का जिक्र किया था. इस कमेंट के बाद, इमाम ने सोशल मीडिया पर सीधे सलमान से बात करते हुए कहा कि उन्हें यह जिक्र 'बेहद अपमानजनक और तथ्यों के हिसाब से गलत' लगा.

अपने खुले लेटर में, इमाम ने इस बात का खंडन किया और कहा कि उन्होंने कभी भी किसी कंटेस्टेंट को परेशान करने के इरादे से तंग नहीं किया. उन्होंने बिग बॉस 6 में अपने समय को भी याद किया और कहा कि उनका सफर मनोरंजन, टास्क और परफॉर्मेंस पर केंद्रित था. शो में उनके नाम के इस्तेमाल पर आपत्ति जताते हुए इमाम ने अपने पत्र में यह बात दोहराई: 'इमाम सिद्दीकी ने भी ऐसा ही किया था...'

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'मैं स्पष्टीकरण और सुधार की मांग करता हूं'

उन्होंने कहा कि टीवी के इतने बड़े दर्शकों के सामने उन्हें एक नेगेटिव उदाहरण के तौर पर पेश करना, जबकि वे खुद जवाब देने के लिए वहां मौजूद नहीं थे, उनकी प्रतिष्ठा और पिछले 44 सालों में किए गए उनके काम पर असर डाल सकता है.

इमाम ने आगे कहा, 'मैं विनम्रतापूर्वक शो पर स्पष्टीकरण और सुधार की मांग करता हूं, और चाहता हूं कि भविष्य में मेरे नाम का इस्तेमाल अपमानजनक संदर्भ में न किया जाए.' उन्होंने कहा कि इस जिक्र से उनके परिवार की इज्जत पर भी असर पड़ा है. इमाम ने अपनी बात यह कहते हुए खत्म की कि उन्होंने हमेशा इंडस्ट्री में सलमान का बड़े भाई के तौर पर सम्मान किया है और उन्हें उम्मीद है कि इस मामले को निष्पक्षता से सुलझाया जाएगा.

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