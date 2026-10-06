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Bigg Boss 20: क्या गुल्लू को मिल रही बाहर की सीक्रेट जानकारी? वायरल क्लिप, उठे सवाल

कुशल तंवर, जिन्हें 'गुल्लू' के नाम से भी जाना जाता है, बिग बॉस 20 में अपना जलवा दिखा रहे हैं. हालांकि लाइव स्ट्रीम के दौरान इंटरनेट पर लोगों ने देखा कि उन्हें कथित तौर पर बाहरी सोर्स से अपनी परफॉर्मेंस के बारे में संकेत मिले थे.

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गुल्लू पर उठे सवाल (Photo: X/@HotstarReality)
गुल्लू पर उठे सवाल (Photo: X/@HotstarReality)

सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 20 देखने वालों का कहना है कि इस बार कंटेस्टेंट बेहतर तरीके से तैयार हैं और कॉन्सेप्ट को समझते हैं. शो के स्क्रिप्टेड होने के आरोप भी नए नहीं हैं, लेकिन होस्ट सलमान खान समेत मेकर्स ने इससे इनकार किया है. हालांकि, सीजन 20 का एक वायरल वीडियो कंटेस्टेंट और गेम के प्रति उनके ईमानदार रवैये पर शक पैदा कर रहा है.

दरअसल बिग बॉस 20 लाइव स्ट्रीमिंग के क्लिप में, कुशाल तंवर, उर्फ ​​गुल्लू, को अपनी परफॉर्मेंस के लिए ऑडियंस के रिएक्शन पर बात करते देखा जा सकता है.

क्या गुल्लू को मिल रही है जानकारी?
वायरल वीडियो में, गुल्लू ने कनिका मान से धीमी और दूर की आवाज में कहा कि उसके लिए भेजे जा रहे कपड़ों से उसे शो में उसकी परफॉर्मेंस के बारे में आइडिया मिला. वह एक लाल टी-शर्ट के बारे में बात कर रहा था. इंटरनेट ने वायरल क्लिप पर रिएक्ट किया और JioHotstar को इस मामले को देखने के लिए टैग किया. इसे 'अनफेयर' बताते हुए, वीडियो ने बिग बॉस 20 के असली होने पर सवाल उठाए.

X पर एक कमेंट में लिखा था, 'गुल्लू को लेकर जो क्लिप रात से वायरल हो रही है, अगर सच में उसकी PR एजेंसी ने कपड़ों के जरिए उससे बाहर की रिएक्शन या उसके गेम को लेकर हिंट भेजे हैं, तो यह सच में अनफेयर है.'

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बिग बॉस स्क्रिप्टेड?
इस साल की शुरुआत में टेली टॉक इंडिया के साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में, बिग बॉस के प्रोड्यूसर दीपक धर ने शो के स्क्रिप्टेड होने की खबरों पर रिएक्ट किया था. उन्होंने कहा, 'सलमान भाई कुछ स्क्रिप्टेड नहीं कर सकते. वो सलमान भाई हैं, वो बड़े भाई हैं. हम उनसे प्यार करते हैं और उनकी इज्जत करते हैं, वो शो की जान हैं. वो भी जानते हैं कि लोग तो बोलेंगे ही. लेकिन हमें मेकर्स के तौर पर सच्चा और जिम्मेदार होना होगा. हमारे पास उनका साथ और गाइडेंस है और हम हर किसी को जवाब नहीं देते हैं, जब जवाब देना होता है तब ही देते हैं.

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खैर, गुल्लू की टीम और बिग बॉस 20 के निर्माताओं ने वायरल क्लिप पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है.

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