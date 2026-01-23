Film Wrap: सिंगर पलाश मुच्छल के खिलाफ इस एक्टर का बड़ा दावा, 'बॉर्डर 2' में छाए सनी देओल

आज का दिन एंटरटेनमेंट की दुनिया से कई बड़ी खबरें सामने लाया. सबसे पहले पूरे सोशल मीडिया पर सिर्फ 'बॉर्डर 2' की ही चर्चा रही, जो आज 23 जनवरी के दिन रिलीज हो गई. फिल्म को आजतक और ऑडियंस की तरफ से अच्छा रिव्यू ही मिला है. इसमें सनी देओल पूरी तरह से छाए रहे. लेकिन वहीं कुछ लोग इन सभी बातों को पेड-पीआर का नाम भी देने लगे.

वहीं सिंगर पलाश मुच्छल एक बार फिर मुसीबतों के कटघरे में उतरे. उनके खिलाफ एक्टर विद्यान माने ने कई बड़े दावे किए. विद्यान ने पलाश के खिलाफ 40 लाख रुपये का धोखाधड़ी का केस दर्ज किया. लेकिन उसके साथ-साथ ये भी खुलासा किया कि स्मृति मंधाना से शादी से पहले उन्हें एक लड़की के साथ बिस्तर पर पकड़ा गया. पलाश को स्मृति की टीम ने जमकर पीटा भी.

45 साल की श्वेता संग विशाल की शादी की चर्चा, सुनकर भड़के एक्टर, बोले- मां कहता हूं...

टेलीविजन एक्ट्रेस श्वेता तिवारी की तीसरी शादी की अफवाहों ने तूल पकड़ लिया है. विशाल आदित्य सिंह ने इन झूठी खबरों को लेकर नाराजगी जताई है और लीगल कार्रवाई की चेतावनी दी है.

Border 2 Review: 'घर से निकले जो राम कभी न लौटे', इमोशनल कहानी में छाए सनी देओल, यंग एक्टर्स ने जीता दिल

साल 2026 की सबसे मच अवेटेड फिल्मों में से एक 'बॉर्डर 2' इस शुक्रवार को रिलीज हो चुकी है. इस फिल्म के साथ बॉलीवुड स्टार सनी देओल युद्ध के मैदान में वापसी कर रहे हैं.

'लड़की संग बेड पर पकड़े गए थे पलाश मुच्छल, स्मृति मंधाना की टीम ने पीटा', एक्टर का बड़ा खुलासा!

34 साल के विद्यान माने एक बातचीत में पलाश मुच्छल पर बड़े आरोप लगाए हैं. उन्होंने दावा किया कि पलाश को महिला के साथ बिस्तर पर रंगे हाथों पकड़ा गया था. स्मृति मंधाना की क्रिकेट टीम की खिलाड़ियों ने उन्हें पीटा था.

एक्टर हिरन चटर्जी ने पहली पत्नी को दिया धोखा, छिपकर रचाई दूसरी शादी, बेटी बोली- धिक्कार है

वेडिंग सेरेमनी के बाद हिरन चटर्जी की पहली पत्नी अनिंदिता ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की थी. अब इस विवाद में एक और परत जुड़ गई है. हिरन की बेटी नियासा चटर्जी ने सार्वजनिक रूप से अपनी मां का समर्थन किया है.

बॉर्डर 2 के साथ रिलीज नहीं होगा धुरंधर 2 का टीजर, आदित्य धर बोले- जल्द ही...

आदित्य धर की फिल्म धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्डतोड़ कमाई की है. फैन्स धुरंधर 2 के अपडेट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. बॉर्डर 2 की रिलीज पर आदित्य धर ने बताया कि इसका टीजर कब रिलीज होगा.

