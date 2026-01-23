scorecardresearch
 
'लड़की संग बेड पर पकड़े गए थे पलाश मुच्छल, स्मृति मंधाना की टीम ने पीटा', एक्टर का बड़ा खुलासा!

34 साल के विद्यान माने एक बातचीत में पलाश मुच्छल पर बड़े आरोप लगाए हैं. उन्होंने दावा किया कि पलाश को महिला के साथ बिस्तर पर रंगे हाथों पकड़ा गया था. स्मृति मंधाना की क्रिकेट टीम की खिलाड़ियों ने उन्हें पीटा था.

पलाश मुच्छल पर एक्टर ने लगाए बड़े आरोप (Photo: Instagram/@palash_muchhal)
एक्टर और प्रोड्यूसर विद्यान माने ने सिंगर पलाश मुच्छल पर गंभीर आरोप लगाए हैं. ये आरोप म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल को लेकर चल रही बड़ी अफवाहों की पुष्टि करते हैं. पलाश को लेकर खबर आई थी कि उन्होंने भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना को धोखा दिया है. इसी के चलते दोनों की नवंबर 2025 में होने वाली शादी कैंसिल हुई. विद्यान माने ने पलाश पर 40 लाख रुपये से ज्यादा की ठगी का भी आरोप लगाया है, जो एक अनरिलीज्ड फिल्म में निवेश से जुड़ा है. उन्होंने महाराष्ट्र के सांगली में इसकी शिकायत दर्ज कराई है.

पलाश ने किया था स्मृति पर चीट?

34 साल के विद्यान माने इसे लेकर एचटी सिटी से बातचीत की. उन्होंने कहा, 'मैं शादी की तैयारियों (23 नवंबर 2025) में मौजूद था, जब उन्हें एक दूसरी महिला के साथ बिस्तर पर रंगे हाथों पकड़ा गया. भयानक सीन था, भारतीय महिला क्रिकेटरों ने उन्हें पीट दिया. पूरा परिवार चिंदी चोर है. मुझे लगा था कि वह शादी करके सांगली में बस जाएगा, लेकिन यह मेरे लिए पूरी तरह उल्टा पड़ गया.'

उन्होंने आगे कहा, 'जब मैं पिछले महीने उनकी मां (अमिता मुच्छल) से मिला, तो उन्होंने कहा कि फिल्म रिलीज करने का बजट अब बढ़कर 1.5 करोड़ रुपये हो गया है. उन्होंने मुझसे और 10 लाख रुपये निवेश करने को कहा, वरना मुझे कोई पैसा वापस नहीं मिलेगा. उन्होंने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और धमकी दी कि मुझे फिल्म से बाहर कर देंगे. इसलिए मुझे शिकायत दर्ज करनी पड़ी.'

मुच्छल परिवार कर रहा ब्लैकमेल

पलाश के खिलाफ आरोपों को जारी रखते हुए विद्यान माने ने कहा कि उनसे संपर्क करने के कई प्रयासों के बावजूद पलाश मुच्छल से कोई सीधा जवाब नहीं मिला. माने ने कहा, 'शादी टूटने के बाद परिवार ने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया. मुझे पता चला कि फिल्म के अन्य कलाकारों को भी उनकी देय राशि नहीं मिली. मैंने फिल्म इंडस्ट्री में डायरेक्टर्स द्वारा प्रोड्यूसर्स को ठगने की बातें सुनी थीं, लेकिन यह पूरी तरह चोरी है.'

विद्यान माने ने आगे दावा किया कि उन्हें मुच्छल परिवार की ओर से धमकियां मिल रही हैं, जिसमें चेतावनी दी जा रही है कि उन्हें फिल्म से हटा दिया जाएगा. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि फिल्म रिलीज के लिए तैयार होने के बावजूद प्रोजेक्ट में कोई प्रगति नहीं हुई है. जब विद्यान से उनके आगे के कदमों के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि वे मुच्छल परिवार की हकीकत को उजागर करने का प्लान बना रहे हैं. उन्होंने कहा, 'मेरे पास सभी सबूत हैं. इसमें मेरी चैट्स और फोन कॉल्स शामिल हैं, जो मैं पुलिस और मीडिया के साथ शेयर करने को तैयार हूं.'

पलाश ने आरोपों का दिया जवाब

पलाश मुच्छल ने विद्यान माने के 40 लाख रुपये की ठगी के आरोप का जवाब दिया है. पलाश मुच्छल ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर लिखा, 'सांगली के विद्यान माने द्वारा सोशल मीडिया पर लगाए गए आरोपों के संदर्भ में, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मेरे खिलाफ ये दावे पूरी तरह निराधार और तथ्यात्मक रूप से गलत हैं. इन्हें मेरी प्रतिष्ठा को खराब करने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से लगाया गया है, और मैं इन्हें बिना चुनौती दिए नहीं छोड़ूंगा. मेरे वकील श्रेयांश मिथारे सभी कानूनी रास्तों की जांच कर रहे हैं, और इस मामले को सख्ती से उचित कानूनी चैनलों के माध्यम से निपटाया जाएगा.'

पलाश और स्मृति की शादी 23 नवंबर 2025 को होने वाली थी. ये अचानक से पोस्टपोन हो गई थी. पहले दोनों के परिवारों ने इसका कारण हेल्थ इमरजेंसी को बताया था. फिर दिसंबर 2025 में ये शादी पर्मानेंटली कैंसिल हो गई थी. अटकलें थीं कि स्मृति मंधाना को पलाश मुच्छल ने धोखा दिया है. कुछ वक्त बाद स्मृति ने एक पोस्ट शेयर की थी. उन्होंने लिखा था कि ये शादी रद्द हो गई है. साथ ही उन्होंने प्राइवेसी की अपील की थी. वहीं पलाश ने लिखा, 'मैंने अपने जीवन में आगे बढ़ने और अपने निजी रिश्ते से पीछे हटने का फैसला किया है. मेरे लिए यह देखना बहुत मुश्किल रहा है कि लोग मेरे सबसे पवित्र चीज के बारे में निराधार अफवाहों पर इतनी आसानी से प्रतिक्रिया दे रहे हैं. यह मेरे जीवन का सबसे कठिन दौर है और मैं इसे अपनी मान्यताओं को थामे हुए गरिमा के साथ संभालूंगा.'

