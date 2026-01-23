एक्टर हिरन चटर्जी ने पहली पत्नी को दिया धोखा, छिपकर रचाई दूसरी शादी, बेटी बोली- धिक्कार है

एक्टर और पॉलिटिशन हिरन चटर्जी ने वाराणसी में मॉडल रितिका गिरी संग ब्याह रचाकर बवाल खड़ा कर दिया है. प्राइवेट सेरेमनी में हुई इस शादी के चर्चे उन्हें पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों जिंदगी में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. हिरन की दूसरी शादी की खबर उनके फैंस के साथ-साथ उनके करीबियों, परिवार समेत पहली पत्नी अनिंदिता चटर्जी के लिए सदमे की तरह थी.

वेडिंग सेरेमनी के बाद अनिंदिता ने हिरन के खिलाफ शिकायत दर्ज की. इसमें उन्होंने एक्टर पर 'यातना' देने और रितिका से बिना कानूनी तौर पर तलाक लिये शादी करने का आरोप लगाया. स्थिति तब और जटिल हो गई जब रितिका ने दावा किया कि अनिंदिता को उनके रिश्ते के बारे में काफी समय से पता था. अब इस विवाद में एक और परत जुड़ गई है. हिरन की बेटी नियासा चटर्जी ने सार्वजनिक रूप से अपनी मां का समर्थन किया है. नियासा का कहना है कि हिरन, पिता के तौर पर फेल हो गए हैं.

पिता हिरन की शादी से बेटी को लगा झटका

बुधवार, 21 जनवरी को अनिंदिता और नियासा ने हिरन और रितिका के खिलाफ मामला दर्ज किया था. पुलिस स्टेशन में 19 साल की नियासा ने अपने पिता के काम के प्रभाव के बारे में इमोशनल बयान दिया. उन्होंने खुलासा किया कि उनके पिता हिरन से उनका बहुत कम संपर्क या नजदीकी थी. उनकी अचानक दूसरी शादी ने उन्हें मानसिक रूप से तोड़ दिया है.

नियासा ने कहा, 'एक बेटी के रूप में मैं क्या कह सकती हूं? मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला. मेरी मां ने मुझे फोन किया और कहा, 'मैंने तुम्हें कुछ भेजा है, अपना फोन चेक करो.' मैं अपने पिता की शादी की तस्वीरें देख रही हूं. मेरी मां रो रही है. एक बेटी को क्या कहना चाहिए? मैं सच बोल रही हूं, मुझे नहीं पता था. मुझे सोशल मीडिया से पता चल रहा है. मैं अपने दोस्तों के पिता को देखती हूं, और अपना पिता देखती हूं, और वह यह कर रहे हैं.'

सोशल मीडिया से मिली खबर

उसी दिन नियासा ने इंस्टाग्राम पर एक रील शेयर की थी, जिसमें उन्होंने इस उथल-पुथल के बीच अपनी मां के प्रति अपना प्यार व्यक्त किया. रील के कैप्शन में लिखा था, 'जितना मुझे याद है, शुरू से ही हम दोनों एक-दूसरे पर निर्भर रहे हैं. आपने जीवन की हर भूमिका को अद्भुत ताकत, प्यार और गरिमा के साथ अकेले निभाया है. आप मेरी मां हैं, मेरे पिता हैं, मेरी मार्गदर्शक हैं, और मेरा सबसे बड़ा सहारा हैं. इस सब के लिए धन्यवाद. आप मेरी हीरो हैं, मॉम.'

इससे पहले इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में नियासा ने कहा था, 'मेरे पिता को ही मुझे यह खबर बतानी चाहिए थी, लेकिन इसके बजाय मुझे सोशल मीडिया से पता चल रहा है. मैं कॉलेज से लौट रही थी जब मेरी मां ने फोन किया और मैसेज चेक करने को कहा. मैंने देखा कि मेरे दोस्तों ने मुझे मेरे पिता और उस लड़की की शादी की तस्वीरों के स्क्रीनशॉट भेजे थे. मेरे लिए, मेरे पिता सिर्फ मेरी मां से शादीशुदा हो सकते हैं. मुझे वाकई नहीं पता कि इस स्थिति को कैसे संभालूं.'

पहली पत्नी झेल रही थी यातना

अनिंदिता चटर्जी की शादी हिरन चटर्जी से 11 दिसंबर 2000 को हुई थी. अनिंदिता ने भी अपनी पीड़ा के बारे में इंटरव्यू में बात की. उन्होंने कहा, 'हमारी एक 19 साल की बेटी भी है. मैं लंबे समय से यातना झेल रही थी, लेकिन बेटी और परिवार के लिए चुप रही.'

रितिका ने दावा किया था कि अनिंदिता को हिरन संग उनके रिश्ते के बारे में पता था. साथ ही उन्हें तलाक का नोटिस मिला था. इसका जवाब देते हुए अनिंदिता ने कहा, 'लड़की ने जो भी आरोप लगाए हैं, वे झूठे हैं. वो कहती है कि वह पिछले पांच साल से मेरे पति के साथ है. लेकिन 2021 के चुनाव अभियान में मैं उनके साथ थी, और वह पार्टी वर्कर के रूप में वहां थी. मुझे उनके अफेयर की गॉसिप सुनाई देती थी. मेरे दोस्त मुझे लड़की के सोशल मीडिया अकाउंट से तस्वीरें दिखाते थे, लेकिन हिरन का चेहरा कभी नहीं दिखता था.'

अनिंदिता ने यह भी खुलासा किया कि हिरन चटर्जी ने दूसरी शादी की खबर सामने आने के बाद से उनसे कोई संपर्क नहीं किया है.

