45 साल की श्वेता संग विशाल की शादी की चर्चा, सुनकर भड़के एक्टर, बोले- मां कहता हूं...

श्वेता तिवारी टेलीविजन की मशहूर अदाकारा हैं. श्वेता अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी हेडलाइंस में रहती हैं. इन दिनों उनकी तीसरी शादी की चर्चा जोरों पर है. कहा जा रहा है कि श्वेता ने 8 साल छोटे एक्टर संग घर तीसरी बार घर बसा लिया है.

और पढ़ें

क्यों भड़के विशाल?

कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि श्वेता तिवारी ने विशाल आदित्य सिंह से तीसरी शादी कर ली है. एक्ट्रेस अफवाहों पर चुप हैं, लेकिन विशाल ने अपना गुस्सा जाहिर किया है. टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि पहले भी मेरे और श्वेता के लिंकअप रूमर्स उड़ें हैं, लेकिन मैंने इन्हें इग्नोर करना ठीक समझा. लेकिन अब ये बहुत ज्यादा हो चुका है.

लेंगे लीगल एक्शन

विशाल ने कहा कि मैं उन्हें मां कहकर बुलाता हूं. इससे ज्यादा रिश्ते पर सफाई नहीं दी जा सकती है. हमें लेकर इस तरह की बकवास पोस्ट क्यों की जाती हैं. मैं सभी को वॉर्न कर रहा हूं. अगर इस तरह की गॉसिप बंद नहीं हुईं, तो लीगल एक्शन लेने पर मजबूर हो जाऊंगा. उन्होंने कहा कि इस तरह की झूठी खबरों से दोनों के परिवारों पर असर पड़ता है.

Advertisement

विशाल ने कहा कि झूठी खबरों पर परिवार को जवाब देने के लिए फोर्स क्यों किया जाता है. मेरी फैमिली को पता है कि मैं श्वेता जी से कैसा बॉन्ड शेयर करता हूं. हमारे आसपास के लोग भी जानते हैं. जो लोग हमारे बारे में जानते हैं, अब वो भी परिवार से पूछ रहे हैं कि क्या शादी की खबर सच है. ये सुनकर बहुत बुरा लगता है.

अच्छे दोस्त हैं श्वेता-विशाल

विशाल कहते हैं कि हमारे बीच साफ-सुथरी दोस्ती है. हम एक-दूसरे का सम्मान करते हैं. वो मेरे लिए एक मां, बहन और दोस्त की तरह हैं. उनसे मैं तरह की बात शेयर कर सकता हूं, क्योंकि वो मुझे अच्छे से समझती हैं. मुझे ये चीज काफी परेशान करती है कि हमें अपना रिश्ता दुनिया को समझाना पड़ रहा है.

2026 में भी श्वेता तिवारी और विशाल की फेक वेडिंग पिक्चर वायरल हुई थी. विशाल ने कहा कि बहुत हुआ, बस करो. फेक न्यूज फैलाने की हद होती है. पब्लिक फिगर होने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी के बारे में कुछ भी लिख दो.

श्वेता तिवारी और विशाल ने बेगूसराय सीरियल में साथ काम किया था. दोनों खतरों के खिलाड़ी में भी हिस्सा ले चुके हैं. श्वेता की पहली शादी राजा चौधरी से हुई थी. तलाक के बाद उन्होंने अभिनव कोहली संग घर बसाया, लेकिन उनकी दूसरी शादी भी नहीं चली. दोनों शादियों से श्वेता को दो बच्चे हैं.

---- समाप्त ----