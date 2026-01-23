scorecardresearch
 
बॉर्डर 2 के साथ रिलीज नहीं होगा धुरंधर 2 का टीजर, आदित्य धर बोले- जल्द ही...

आदित्य धर की फिल्म धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्डतोड़ कमाई की है. फैन्स धुरंधर 2 के अपडेट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. बॉर्डर 2 की रिलीज पर आदित्य धर ने बताया कि इसका टीजर कब रिलीज होगा.

'धुरंधर 2' का टीजर कब आएगा (Photo: Screengrab)
'धुरंधर 2' का टीजर कब आएगा (Photo: Screengrab)

आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म धुरंधर ने 5 दिसंबर को रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया. इधर फैंस धुरंधर 2 के अपडेट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. कुछ दिन पहले इंटरनेट पर खबरें आईं कि धुरंधर 2 का टीजर बॉर्डर 2 के साथ थिएटर्स में अटैच होगा, जो आज रिलीज हुई है. लेकिन ऐसा लगता है कि वो बात गलत है. आदित्य धर ने अपनी लेटेस्ट इंस्टाग्राम स्टोरी में धुरंधर 2 टीजर का अपडेट शेयर किया है. 

कब आएगा धुरंधर 2 का टीजर
रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की फिल्म धुरंधर देखकर फैन्स धुरंधर 2 के लिए क्रेजी दिख रहे हैं. फैन्स लगातार धुरंधर 2 की अपडेट ले रहे हैं. एक फैन ने आदित्य धर से कहा कि धुरंधर 2 का टीजर जल्दी रिलीज करो. धुरंधर के डायरेक्टर आदित्य धर ने फैन की पोस्ट पर रिएक्ट तुरंत रिएक्ट किया.

उन्होंने लाफिंग इमोज के साथ कमेंट किया कि टीजर कुछ दिनों में आ जाएगा. हालाांकि, पोस्ट में उन्होंने टीजर की रिलीज डेट का खुलासा नहीं किया है. 

आदित्य के रिएक्शन से इतना साफ हो गया कि धुरंधर 2 का टीजर बॉर्डर 2 के साथ देखने को नहीं मिलेगा. ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि धुरंधर 2 का टीजर 26 जनवरी को रिपब्लिक डे पर रिलीज हो सकता है. 

कब खत्म होगा धुरंधर 2 का इंतजार 
बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, आदित्य धर ने धुरंधर के एंड-क्रेडिट सीक्वेंस को दोबारा एडिट करके टीजर बना दिया है. रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि धुरंधर 2 का ट्रेलर फरवरी के आखिरी में रिलीज किया जाएगा और फिल्म ईद 2026 पर कन्फर्म है. 

धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस पर यश की टॉक्सिक से भिड़ेगी, क्योंकि दोनों फिल्में 19 मार्च को रिलीज हो रही हैं. पहले लोग सोच रहे थे कि धुरंधर वाले डेट शिफ्ट करेंगे, लेकिन आदित्य धर ने कन्फर्म किया कि कोई पोस्टपोनमेंट नहीं होगा, फिल्म 19 मार्च को ही आएगी. 

धुरंधर में लीड रोल में रणवीर सिंह, सारा अर्जुन, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना, आर. माधवन और गौरव गेरा थे.  

---- समाप्त ----
