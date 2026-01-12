scorecardresearch
 
Film Wrap: रानी मुखर्जी की 'मर्दानी 3' का खतरनाक ट्रेलर रिलीज, कैसे गई 'इंडियन आइडल' विनर की जान?

सोमवार के दिन एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में काफी कुछ हुआ. यश राज फिल्म्स ने अपनी हिट फ्रेंचायजी 'मर्दानी 3' का ट्रेलर रिलीज किया, जो देखने में काफी खतरनाक लगा. वहीं, 'इंडियन आइडल 3' के विनर प्रशांत तमांग की पत्नी ने सिंगर की मौत पर बात की.

रानी मुखर्जी, प्रशांत तमांग (Photo: Social Media)

मनोरंजन की दुनिया में आज काफी कुछ घटा. सबसे पहले सोशल मीडिया पर नुपुर सेनन और स्टेबिन बेन की शादी की तस्वीरें छाई रहीं. फिर, रानी मुखर्जी की फिल्म 'मर्दानी 3' का दमदार ट्रेलर सामने आया, जिसने सभी को हैरान करके रख दिया. पूरे ट्रेलर ने एक खतरनाक वाइब दी, जो फिल्म के लिए एक पॉजिटिव साइन माना जा रहा है. 

वहीं, 'इंडियन आइडल 3' के विनर प्रशांत तमांग की पत्नी ने अपनी पति की अचानक मौत पर बात की. उन्होंने बताया कि सिंगर की मौत कैसे हुई, क्योंकि उनके फैंस और सोशल मीडिया पर लोग काफी परेशान थे. 

Shah Rukh B'day Surprise: ‘King’ First Look ने मचाई धूम

प्रभास की ‘द राजा साहब’ का पहले वीकेंड में ही हिंदी में बुरा हाल रहा. पैन इंडिया स्टार की फिल्म का ये हाल उनके स्टारडम पर सवाल भी है. 'द राजा साहब' सवा महीने पुरानी 'धुरंधर' से भी कम कलेक्शन कर पाई. 

Golden Globes 2026: अवॉर्ड जीतकर भावुक हुए ओवेन कूपर, कौन बना बेस्ट एक्टर? देखें विनर्स लिस्ट

83वें गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स को कॉमेडियन निक्की ग्लासर ने होस्ट किया. प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस ने रेड कारपेट पर स्टाइलिश अंदाज में एंट्री मारी. ओवेन कूपर ने बेस्ट सपोर्टिंग टीवी एक्टर का अवॉर्ड जीता. इसे पाकर वो भावुक हुए. 

Mardaani 3 Trailer: 93 बच्चियों की जिंदगी बचाएंगी रानी मुखर्जी, 'अम्मा' से होगी भिडंत, खतरनाक है 'मर्दानी 3' का ट्रेलर

रानी मुखर्जी की ‘मर्दानी 3’ का खतरनाक ट्रेलर रिलीज हो गया है. बच्चियों के किडनैप, ‘अम्मा’ जैसे खौफनाक विलेन और दमदार एक्शन ने फैंस के रोंगटे खड़े कर दिए हैं. इस फिल्म से रानी मर्दानी की फ्रेंचाइजी को 7 साल बाद वापस लेकर आ रही हैं.

क्रिकेटर शिखर धवन ने गर्लफ्रेंड सोफी शाइन को किया शादी के लिए प्रपोज, हमेशा साथ रहने की खाई कसम

पूर्व भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन ने अपनी लॉन्ग-टाइम गर्लफ्रेंड और मॉडल सोफी शाइन को शादी के लिए प्रपोज कर दिया है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी इंगेजमेंट की फोटो शेयर कर इस न्यूज को कंफर्म किया है.

'वो सो रहे थे तभी...', 43 की उम्र में अचानक कैसे गई 'इंडियन आइडल 3' के विनर प्रशांत तमांग की जान? पत्नी ने तोड़ी चुप्पी

'इंडियन आइडल 3' के विनर प्रशांत तमांग का 11 जनवरी को अचानक निधन हो गया. उनके निधन से परिवार, दोस्त और तमाम फैंस का दिल टूट गया है. सिंगर के अचानक हुए निधन को लेकर उनकी पत्नी ने अब डिटेल साझा की है. 

