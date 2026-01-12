'वो सो रहे थे तभी...', 43 की उम्र में अचानक कैसे गई 'इंडियन आइडल 3' के विनर प्रशांत तमांग की जान? पत्नी ने तोड़ी चुप्पी

'इंडियन आइडल 3' के विनर रहे प्रशांत तमांग अब इस दुनिया में नहीं रहे. 11 जनवरी को उनका निधन हो गया. 43 साल की उम्र में वो अचानक इस दुनिया को अलविदा कह गए. उनके निधन से पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री को झटका लगा है. प्रशांत का परिवार भी उनके निधन से टूट गया है. प्रशांत की पत्नी ने अब सिंगर की अचानक हुई मौत पर चुप्पी तोड़ी है.

कैसे हुआ प्रशांत का निधन?

दरअसल, 43 साल की कम उम्र में अचानक प्रशांत तमांग का निधन होने से हर कोई दंग रह गया. सिंगर के निधन के बाद सोशल मीडिया पर तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं. ऐसे में प्रशांत की पत्नी मार्था एली ने बताया कि सिंगर का निधन नेचुरल हुआ है. उन्होंने नींद में सोते हुए ही दम तोड़ दिया था. इसमें कोई मिस्ट्री या रहस्य जैसा कुछ नहीं है.

प्रशांत की पत्नी मार्था एली ने समाचार एजेंसी संग बातचीत में कहा- मैं सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं. मुझे दुनियाभर से लोगों की कॉल्स आ रही हैं. मैं जिन लोगों को जानती हूं और जिन्हें नहीं भी जानती, वो सभी मुझे फूल भेज रहे हैं. लोग मेरे घर के बाहर खड़े हैं. आखिरी बार प्रशांत को देखने के लिए लोग हॉस्पिटल भी पहुंचे.

प्रशांत के इतनी कम उम्र में अचानक हुए निधन पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं. इसपर प्रशांत की पत्नी ने कहा कि इसमें कुछ संदिग्ध परिस्थिति जैसा नहीं है. उनकी मौत नेचुरली हुई है. वो सो रहे थे और नींद में ही हमें छोड़कर चले गए. उस वक्त मैं उनके साथ ही थी.

प्रशांत की पत्नी की लोगों से अपील

मार्था एली ने लोगों से विनती की कि वो उनके पति को हमेशा ऐसे ही प्यार करते रहें. उन्होंने आगे कहा- आप जैसे पहले प्रशांत को प्यार करते थे वैसे अभी भी करते रहना. वो एक शानदार इंसान थे. उम्मीद करती हूं कि आप उन्हें एक अच्छे इंसान के तौर पर ही याद रखेंगे.

प्रशांत तमांग की बात करें तो वो दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल) के रहने वाले थे. इंडियन आइडल 3 का विनर बनने के बाद उनके करियर को काफी ऊंचाइयां मिली थीं. शो से वो घर-घर में फेमस हो गए थे. उन्हें फैंस का खूब प्यार मिलता था. सिंगिंग के बाद उन्होंने एक्टिंग में कदम रखा था. वो 'पाताल लोक' सीरीज में नजर आए थे. वो सलमान खान की अपकमिंग फिल्म ‘द बैटल ऑफ गलवान’ में दिखेंगे. उन्होंने हाल ही में फिल्म की शूटिंग पूरी की थी. ये प्रशांत की आखिरी फिल्म होगी.

