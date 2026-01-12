क्रिकेटर शिखर धवन ने गर्लफ्रेंड सोफी शाइन को किया शादी के लिए प्रपोज, हमेशा साथ रहने की खाई कसम

क्रिकेटर शिखर धवन एक बार फिर दूल्हा बनने वाले हैं. पहली पत्नी आयशा से तलाक के दो सालों बाद, वो दोबारा शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं. उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड और आयरिश मॉडल सोफी शाइन से इंगेजमेंट कर ली है. इस न्यूज को क्रिकेटर ने खुद अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है.

शिखर धवन की हुई इंगेजमेंट

शिखर ने 12 जनवरी यानी सोमवार को इंस्टा पर अपनी और सोफी की इंगेजमेंट की न्यूज ब्रेक की. उन्होंने रिंग के साथ एक फोटो शेयर की, जिसमें लिखा है कि उन्होंने अब हमेशा साथ रहने का फैसला किया है. शिखर ने पोस्ट में लिखा, 'मुस्कानों के मेल से लेकर सपनों के मेल तक. हमारे रिश्ते के लिए मिले प्यार, आशीर्वाद और शुभकामनाओं के लिए हम आभारी हैं, क्योंकि हमने हमेशा के लिए एक साथ रहने का फैसला किया है.'

फैंस इस न्यूज से काफी ज्यादा खुश हैं. वो कमेंट्स में क्रिकेटर और उनकी होने वाली पत्नी को ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं. सिंगर हार्डी संधू ने शिखर को उनकी नई जिंदगी की शुरुआत के लिए बधाई दी और उनकी ढेर सारी खुशियों की कामना की.

कौन हैं शिखर की होने वाली पत्नी सोफी शाइन?

सोफी शाइन एक मॉडल हैं, जिनका जन्म 1990 में आयरलैंड में हुआ था. इसके साथ-साथ कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी काफी काम कर चुकी हैं. वो फिलहाल शिखर धवन की 'दा वन स्पोर्ट्स' कंपनी की सीईओ हैं. सोफी और शिखर पिछले काफी समय से एक-दूसरे को डेट कर रहे थे. दोनों की पहली मुलाकात दुबई में हुई थी, जहां क्रिकेटर को सोफी देखते ही पसंद आ गई थीं.

दोनों को साल 2025 में IPL के दौरान काफी देखा गया. इसके कुछ समय बाद, शिखर ने सोफी संग अपने रिश्ते को ऑफिशियल किया. शिखर और सोफी इंस्टाग्राम पर कई मजेदार वीडियोज बनाते रहते हैं. कुछ वक्त पहले ही दोनों की शादी की खबरें सामने आई थीं, जिसपर अब ऑफिशियल मुहर लग चुकी है. शिखर धवन अपनी दूसरी शादी के लिए तैयार हैं. माना जा रहा है कि उनकी शादी दिल्ली में होगी, जिसे बड़ी धूमधाम से किया जाएगा.

कौन थीं शिखर धवन की पहली पत्नी?

शिखर धवन की पहली शादी साल 2012 में आयशा मुखर्जी से हुई थी, जो इंडिया में पैदा हुई थीं लेकिन ऑस्ट्रेलिया की निवासी थीं. इस दौरान दोनों का एक बेटा जोरावर भी हुआ. लेकिन साल 2020 के दौरान उन्होंने अलग होने का फैसला लिया. फिर साल 2023 में उनका तलाक कंफर्म हुआ. शिखर तलाक के बाद से अपने बेटे जोरावर से कोई बात नहीं कर पाए हैं, जिसका जिक्र भी उन्होंने कई बार किया है.

