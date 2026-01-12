scorecardresearch
 
प्रभास के पैन-इंडिया स्टारडम पर सवाल! 6 हफ्ते पुरानी 'धुरंधर' के आगे 'द राजा साहब' का बुरा हाल

प्रभास की ‘द राजा साहब’ का पहले वीकेंड में ही हिंदी में बुरा हाल रहा. पैन इंडिया स्टार की फिल्म का ये हाल उनके स्टारडम पर सवाल भी है. 'द राजा साहब' सवा महीने पुरानी 'धुरंधर' से भी कम कलेक्शन कर पाई. इसका फेलियर एक बार फिर प्रभास की 'राधे श्याम' का फेलियर याद दिला रहा है.

'राजा साब' से छाए प्रभास (Photo: IMDB)

इंडिया के सबसे बड़े पैन इंडिया स्टार माने जाने वाले प्रभास की नई फिल्म ‘द राजा साहब’ इन दिनों थिएटर्स में है. प्रभास की हर फिल्म की तरह ‘द राजा साहब’ भी ऑरिजिनल तेलुगू वर्जन के साथ-साथ हिंदी और दूसरी भाषाओं में भी रिलीज हुई. मगर इस फिल्म ने एक बार फिर से प्रभास को एक्सपोज कर दिया है. प्रभास सबसे बड़े पैन इंडिया रिकॉर्डधारी स्टार जरूर हैं, लेकिन उनकी कंसिस्टेंसी अभी भी भरोसा करने लायक नहीं है.

पहले वीकेंड में ही दम तोड़ने लगी ‘द राजा साहब’

प्रभास की लेटेस्ट फिल्म ‘द राजा साहब’ एक फैंटेसी हॉरर कॉमेडी फिल्म है, जो VFX पर बहुत ज्यादा टिकी हुई है. मगर सिंथेटिक लगना इस फिल्म की एक ऐसी दिक्कत है, जिसे लोग पहले टीजर के समय से ही लगातार पॉइंट-आउट कर रहे थे.

शुक्रवार को ‘द राजा साहब’ थिएटर्स में पहुंची और पहले दिन से ही नजर आने लगा कि इसका बॉक्स ऑफिस पर क्या हश्र होने वाला है. प्रभास की फैन फॉलोइंग ने फिर भी दमदार शुरुआत दिलाई, लेकिन हर दिन बॉक्स ऑफिस पर इसके दर्शक घटते ही रहे. ‘द राजा साहब’ ने तेलुगू में तो फिर भी कुछ कमाई की मगर हिंदी में ये फिल्म पहले ही दिन से नाक के बल गिरती दिखी.

ट्रेड रिपोर्ट्स बताती हैं कि शुक्रवार को ‘द राजा साहब’ ने हिंदी में 6 करोड़ का ओपनिंग कलेक्शन किया, जो शनिवार को घटकर 5 करोड़ तक पहुंच गया. रविवार को फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 5 करोड़ से भी कम कलेक्शन किया है. यानी पहले तीन दिनों में इसका कलेक्शन लगातार गिरता ही रहा. पहले वीकेंड में ‘द राजा साहब’ ने हिंदी में करीब 15 करोड़ के आसपास ही नेट कलेक्शन किया है.

‘द राजा साहब’ का फर्स्ट वीकेंड कलेक्शन, 2026 के पहले दिन रिलीज हुई बॉलीवुड फिल्म ‘इक्कीस’ से भी कम है जिसके हीरो डेब्यूटेंट अगस्त्य नंदा हैं. प्रभास की फिल्म ने इस वीकेंड में रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ से भी कम नेट कलेक्शन किया, जो बॉक्स ऑफिस पर सवा महीने पुरानी हो चुकी है.

‘धुरंधर’ अभी भी दमदार

रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ का शुक्रवार से बॉक्स ऑफिस पर छठा हफ्ता शुरू हुआ. वर्किंग डेज में अभी भी 3–4 करोड़ का डेली कलेक्शन कर रही ‘धुरंधर’ शुक्रवार को भी दमदार बनी रही. रणवीर की फिल्म ने 36वें दिन करीब 3.60 करोड़ कमाए. शनिवार को फिर से बड़ा जंप आया और 6 करोड़ से ज्यादा नेट कलेक्शन हुआ.

अब ट्रेड रिपोर्ट्स बताती हैं कि ‘धुरंधर’ ने रविवार को लगभग 7 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. यानी बीते वीकेंड ‘धुरंधर’ ने 16 करोड़ से ज्यादा नेट कलेक्शन किया. ये बॉक्स ऑफिस पर ‘धुरंधर’ का छठा वीकेंड था और फिल्म ने पहले वीकेंड में चल रही प्रभास की ‘द राजा साहब’ से ज्यादा कलेक्शन किया.

हिंदी में भरोसेमंद नहीं है प्रभास का जलवा

‘बाहुबली 2’ के बाद से ही प्रभास ने गजब का पैन इंडिया स्टारडम देखा है. वो अपनी घरेलू तेलुगू ऑडियंस के साथ-साथ हिंदी ऑडियंस को भी थिएटर्स तक खींचने में कामयाब रहे हैं. मगर बीच-बीच में वो ऐसी फिल्में कर लेते हैं,जो जनता को शॉक कर देती हैं.

‘बाहुबली 2’ के बाद प्रभास की ‘साहो’, ‘सालार’ और ‘कल्कि 2898 एडी’ ने हिंदी में भी अच्छा बिजनेस किया. मगर ‘राधे श्याम’, ‘आदिपुरुष’ और ‘द राजा साहब’ जैसी फिल्मों से प्रभास ने सिर्फ नॉर्मल फिल्म दर्शकों ही नहीं, अपने फैन्स तक को निराश किया है.

रजनीकांत की एंट्री के कई दशक बाद प्रभास ही ऐसे साउथ स्टार हैं, जो सही मायनों में हिंदी ऑडियंस को भी थिएटर्स तक खींच सके. उनकी इस पावर का कई बार टेस्ट भी हुआ और प्रभास इसमें पास हुए. मगर पहले ‘राधे श्याम’ और अब ‘द राजा साहब’ का हाल बताता है कि प्रभास अपने स्टारडम को बहुत ग्रांटेड लेकर चल रहे हैं.

वो अपने पैन इंडिया स्टारडम के कवर में लपेटकर ऐसी फिल्में ला रहे हैं, जो शायद कोर तेलुगू ऑडियंस में चल जाएं, मगर उनमें कोई खास पैन इंडिया अपील नहीं है. ये उनके पैन इंडिया स्टारडम पर सवाल खड़े करता है. इससे पहले कि प्रभास के पक्के तेलुगू फैन्स के अलावा बाकी दर्शक उनकी फिल्मों के लिए थिएटर्स जाना छोड़ दें, उन्हें फैन्स को बेहतर फिल्में देनी होंगी.

