Golden Globes 2026: अवॉर्ड जीतकर भावुक हुए ओवेन कूपर, कौन बना बेस्ट एक्टर? देखें विनर्स लिस्ट

83वें गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स का शानदार आगाज हुआ. कैलिफोर्निया के बेवर्ली हिल्स स्थित बेवर्ली हिल्टन होटल में ये इवेंट हुआ. 2025 की फिल्मों, टीवी शो के अलावा पहली बार पॉडकास्ट को नई कैटिगरी में सम्मानित किया गया. कॉमेडियन निक्की ग्लासर ने इवेंट को होस्ट किया. रेड कारपेट पर प्रियंका चोपड़ा, निक जोनस, जूलिया रॉबर्ट्स, जॉर्ज क्लूनी, मिला कुनिस, आना डे आर्मास, जेनिफर गार्नर को स्टाइलिश अंदाज में देखा गया. टिमोथी चालमेट ने बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड अपने नाम किया.

प्रियंका-निक ने लूटी लाइमलाइट

प्रियंका चोपड़ा ऑफ शोल्डर डार्क ब्लू और ब्लैक कलर के आउटफिट में दिखीं. निक संग उन्होंने जमकर पोज दिए. दोनों की केमिस्ट्री और फन बैंटर ने लोगों का दिल जीता. एक्ट्रेस प्रेजेंटर बनकर स्टेज पर बेस्ट टेलीविजन एक्टर मेल ड्रामा का अवॉर्ड देने पहुंची थीं. प्रियंका के साथ थाई रैपर-सिंगर लिसा भी मौजूद थीं.

इमोशनल हुए ओवेन कूपर

इवेंट में ओवेन कूपर के शो एडोलसेंस की चर्चा रही. ओवेन बेस्ट सपोर्टिंग टीवी एक्टर का अवॉर्ड जीतकर भावुक हुए. अवॉर्ड जीतने के बाद ओवेन कूपर ने कहा, मैं और मेरे परिवार की ये जर्नी अद्भुत रही. हम हमेशा आभारी रहेंगे. जब ये सफ शुरू हुआ था, मुझे लगा था शायद मैं ठीक रहूंगा या बहुत बुरा करूंगा. मैंने रिस्क लिया. मैंने ड्रामा क्लासेस ज्वॉइन की. वहां मैं ही एक इकलौता लड़का था. थोड़ी शर्मिंदगी हुई. लेकिन मैंने इस पड़ाव को पार किया.

CONGRATULATIONS, Owen Cooper! Let's hear it for our #GoldenGlobes winner for Best Supporting Male Actor – Television in Adolescence! 🙌 pic.twitter.com/sNuSL8dZxR — Golden Globes (@goldenglobes) January 12, 2026

देखें विनर्स की लिस्ट

बेस्ट मेल एक्टर (मोशन पिक्चर-म्यूजिकल कॉमेडी)- टिमोथी चालमेट (मार्टी सुप्रीम)

बेस्ट मेल एक्टर (टेलीविजन ड्रामा)- नोआ व्हाइल (द पिट)

बेस्ट मेल एक्टर (TV लिमिटेड सीरीज, एंथोलॉजी सीरीज, TV मोशन पिक्चर)- स्टीफन ग्राहम (एडोलसेंस)

बेस्ट एक्ट्रेस- रोज बायरन (इफ आई हैड लेग्स आई वुड किक यू)

बेस्ट मेल एक्टर (टेलीविजन-म्यूजिकल/कॉमेडी)- सेठ रोजेन (द स्टूडियो)

बेस्ट सॉन्ग मोशन पिक्चर- गोल्डन (के-पॉप डेमन हंटर्स)

बेस्ट मेल एक्टर (टेलीविजन - म्यूजिक/कॉमेडी)- डेव फ्रेंको और जोई क्राविट्ज

बेस्ट सपोर्टिंग मेल एक्टर (मोशन पिक्चर)- स्टेलन स्कार्सगार्ड (सेंटिमेंटल वैल्यू)

बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस (मोशन पिक्चर)- टेयाना टेलर (वन बैटल आफ्टर अनदर)

बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस (टेलीविजन)- एरिन डोहर्टी (एडोलसेंस)

बेस्ट नॉन इंग्लिश लैंग्वेज मोशन पिक्चर- द सीक्रेट एजेंट

बेस्ट डायरेक्टर- पॉल थामस एंडरसन

बेस्ट पॉडकास्ट- एमी पोहलर (गुड हैंग विद विद एमी पोहलर)

बेस्ट एनिमेटेड फिल्म- के. पॉप डेमन हंटर्स

बेस्ट स्क्रीनप्ले- वन बैटल आफ्टर अनदर

बेस्ट स्कोर मोशन पिक्चर- लुडविग गोरान्सन (सिनर्स)

बेस्ट परफॉर्मंस स्टैंडअप कॉमेडी टेलीविजन- रिकी गेरवाइस

बेस्ट सिनेमैटिक एंड बॉक्स ऑफिस अचीवमेंट- द सिनर्स

बेस्ट पिक्चर (म्यूजिकल एंड कॉमेडी)- वन बैटल ऑफ्टर अनदर

बेस्ट एक्टर मोशन पिक्चर ड्रामा- वैगनर मौरा (द सीक्रेट एजेंट)

बेस्ट फीमेल एक्टर मोशन पिक्टर ड्रामा- जेसी बकले (हैमनेट)

बेस्ट म्यूजिकल/कॉमेडी सीरीज- द स्टूडियो

