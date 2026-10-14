तलाक के 1 महीने बाद फिर प्यार में सिंगर, LIVE कॉन्सर्ट में किया इजहार, सरेआम लगाया गले, कौन है मिस्ट्री गर्ल?

पंजाबी सिंगर और एक्टर परमिश वर्मा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर एक बार फिर चर्चा में हैं. गीत ग्रेवाल (गुनीत ग्रेवाल) से तलाक की खबर सामने आने के बाद अब उनका नाम एक्ट्रेस और मॉडल हरमन बराड़ के साथ जुड़ रहा है. दोनों के बीच नजदीकियों की चर्चा उस वक्त तेज हो गई, जब परमिश ने ऋषिकेश में एक कॉन्सर्ट के दौरान हरमन को स्टेज पर बुलाया और सबके सामने उन्हें गले लगा लिया. अब दोनों का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

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स्टेज पर हरमन को बुलाया, फिर बाहों में भर लिया!

दरअसल, 13 अक्टूबर को ऋषिकेश में आयोजित Pyrexia 6.0 के प्रो नाइट इवेंट में परमिश वर्मा ने अपनी परफॉर्मेंस से खूब रंग जमाया. लेकिन इस कॉन्सर्ट का सबसे खास पल तब आया, जब उन्होंने बीच कार्यक्रम में हरमन बराड़ को स्टेज पर बुला लिया. परमिश ने हरमन को अपना 'स्पेशल गेस्ट' बताया और उनके कंधों पर हाथ रखकर स्टेज के सामने की तरफ ले गए.

इस दौरान हरमन थोड़ी शर्माती और झिझकती नजर आईं. परमिश ने उन्हें फैंस की तरफ हाथ हिलाकर अभिवादन करने के लिए कहा, जिसके बाद हरमन ने भी मुस्कुराते हुए ऐसा किया. बस फिर क्या था, वहां मौजूद फैंस ने जोरदार तालियों और चीयरिंग के साथ दोनों का स्वागत किया.

परमिश के गले लगते ही शरमा गईं हरमन

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वीडियो में सबसे ज्यादा ध्यान खींचा परमिश और हरमन का वो पल, जब सिंगर ने एक्ट्रेस को गले लगा लिया. हरमन इस दौरान शरमाती नजर आईं, तो वहां मौजूद लोगों का उत्साह और बढ़ गया. दोनों की ये प्यारी-सी ऑनस्टेज केमिस्ट्री अब सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोर रही है.

हालांकि, इस वीडियो को देखकर दोनों के रिश्ते पर मुहर लगाना जल्दबाजी होगी, लेकिन जिस तरह से परमिश ने हरमन को सबके सामने स्पेशल गेस्ट के तौर पर पेश किया, उसने डेटिंग की चर्चाओं को जरूर हवा दे दी है.

म्यूजिक वीडियो में भी साथ दिख चुकी है ये जोड़ी

परमिश और हरमन की नजदीकियों की चर्चा सिर्फ इस कॉन्सर्ट तक सीमित नहीं है. हाल ही में परमिश के गाने 'ब्राबस' (Brabus) में भी हरमन उनके साथ नजर आई थीं. इससे पहले हरमन उनके म्यूजिक वीडियो 'देखी जा' (Dekhi Ja) का भी हिस्सा रह चुकी हैं. ऐसे में दोनों का बार-बार साथ दिखना फैंस की दिलचस्पी बढ़ा रहा है.

कुछ दिन पहले परमिश ने हरमन के साथ अपने रिश्ते को लेकर हो रही ट्रोलिंग पर भी सोशल मीडिया पर एक लंबा नोट लिखा था. दोनों के कोजी वीडियो वायरल होने के बाद उनके डेटिंग करने की अटकलें लगाई जा रही थीं. हालांकि, वायरल वीडियो और साथ काम करने से अपने आप किसी रिश्ते की पुष्टि नहीं होती.

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गीत ग्रेवाल से तलाक के बाद चर्चा में आए परमिश

परमिश वर्मा ने सितंबर 2026 में गीत ग्रेवाल से अपने तलाक की पुष्टि की थी. दोनों की शादी अक्टूबर 2021 में हुई थी और उनकी एक बेटी सदा भी है, जिसका जन्म 2022 में हुआ था. करीब पांच साल की शादी के बाद दोनों के अलग होने की खबर ने फैंस को हैरान कर दिया था.

अब हरमन बराड़ के साथ परमिश की बढ़ती नजदीकियों ने उनकी पर्सनल लाइफ को फिर सुर्खियों में ला दिया है. क्या दोनों के बीच वाकई प्यार की नई शुरुआत हुई है या फिर ये सिर्फ अच्छी दोस्ती और प्रोफेशनल बॉन्डिंग है? फिलहाल, परमिश और हरमन ने अपने रिश्ते को लेकर कोई साफ पुष्टि नहीं की है. ऐसे में फैंस को इस कहानी के अगले अपडेट का इंतजार रहेगा.

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