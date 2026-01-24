Film Wrap: मौनी रॉय के साथ इवेंट में हुई छेड़छाड़, थिएटर्स में दिखा 'बॉर्डर 2' का जलवा

शनिवार का दिन मनोरंजन की दुनिया से कई रोचक खबरें लेकर आया. टेलीविजन की अदाकारा मौनी रॉय ने बताया कि उनके साथ हाल ही में एक इवेंट के दौरान बदतमीजी हुई. हरियाणा में हो रहे इवेंट के दौरान कुछ बुजुर्गों ने उनसे छेड़छाड़ करने की कोशिश की और गंदे-गंदे इशारे भी किए.

और पढ़ें

वहीं सनी देओल की 'बॉर्डर 2' ने थिएटर्स में बड़ा धमाका किया. पहले दिन इसने 'धुरंधर' का रिकॉर्ड तोड़ा. मगर सनी देओल अपनी इस फिल्म से 'गदर 2' का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए. 'बॉर्डर 2' की कमाई 'गदर 2' से कम हुई.

Border 2 बनी सबसे बड़ी ओपनिंग वाली वॉर फिल्म! पर इस रिकॉर्ड से चूके सनी देओल

सनी देओल की 'बॉर्डर 2' ने थिएटर्स में आते ही रिकॉर्ड्स तोड़ने शुरू कर दिए हैं. पहले ही दिन ये हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी ओपनिंग जुटाने वाली वॉर फिल्म बन गई है. लेकिन इसके बावजूद सनी देओल का एक पर्सनल रिकॉर्ड अभी भी नहीं टूटा है.

शाहिद कपूर की पत्नी पर फिदा हुईं फराह खान, खुलेआम दिया ऑफर, कहा- तुम मेरी फिल्म...

फिल्ममेकर फराह खान हाल ही में शाहिद कपूर की पत्नी और एंटरप्रेन्योर मीरा राजपूत की फिटनेस और खूबसूरती देखकर हैरान रह गईं. फिल्ममेकर इतनी हैरान थीं कि उन्होंने अपने लेटेस्ट व्लॉग में मीरा राजपूत को फिल्म का रोल ऑफर कर दिया.

Advertisement

'बुजुर्ग अंकल ने गलत तरीके से छुआ, कमर पर...', एक्ट्रेस के साथ हरियाणा में हुई छेड़छाड़, बोली- अश्लील इशारे...

एक्ट्रेस मौनी रॉय ने एक बेहद दुखद इंसीडेंट शेयर किया है. एक्ट्रेस ने बताया कि हरियाणा के एक इवेंट में जब वो परफॉर्म करने गई थीं, तो कुछ लोगों ने उनके साथ बदतमीजी की. उन्हें गलत तरीके से छूने की कोशिश की.

'एवेंजर्स डूम्सडे' से सीधी टक्कर ले रहे 'किंग'? इस दिन रिलीज होगी शाहरुख खान की फिल्म

शाहरुख खान की फिल्म 'किंग' का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. पिछले कई दिनों से फिल्म के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद इसकी रिलीज डेट टीज कर रहे थे. अब फाइनली 'किंग' की रिलीज डेट सामने आ चुकी है.

'बॉर्डर 2' के गानों से खफा जावेद अख्तर, सोनू निगम ने दिया जवाब, बोले- संदेसे के बिना फिल्म...

सोनू निगम ने 'संदेशे आते हैं' गाने को 1997 में अपनी आवाज दी थी. उन्होंने इसके सीक्वल सॉन्ग 'घर कब आओगे' को भी गाया है. धुन अपने ओरिजिनल इमोशन्स को बरकरार रखती है, लेकिन इसमें मनोज मुंतशिर के लिखे गए नए बोल हैं.

---- समाप्त ----