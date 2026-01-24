'बुजुर्ग अंकल ने गलत तरीके से छुआ, कमर पर...', एक्ट्रेस के साथ हरियाणा में हुई छेड़छाड़, बोली- अश्लील इशारे...

एक्ट्रेस मौनी रॉय ने अपने साथ हुए एक खौफनाक इंसीडेंट के बारे में जानकारी दी है. एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया कि हरियाणा के करनाल में हुए इवेंट में कुछ लोगों ने उनके साथ बदतमीजी की. एक्ट्रेस ने ये भी बताया कि इवेंट में आए कुछ लोगों ने उन्हें गंदे इशारे किए और गलत तरीके से छूने की कोशिश की, जिसमें बुजुर्ग शख्स भी शामिल थे. जानते हैं मौनी ने पोस्ट में क्या-क्या बताया?

मौनी के साथ हुई गंदी हरकत

मौनी ने कहा कि इवेंट में बुजुर्ग शख्स ने फोटो लेने के बहाने उन्हें गलत तरीके से छूने की कोशिश की. मौनी ने पोस्ट में लिखा- मेरा पिछला इवेंट करनाल में था और मैं वहां के मेहमानों के बर्ताव से काफी दुखी हूं. खासकर दो बुजुर्गों से जिनकी उम्र दादा-नाना के बराबर थी. जैसे ही इवेंट शुरू हुआ और मैं स्टेज की तरफ गई तो वहां मौजूद बुजुर्ग और कुछ परिवार के लोगों ने फोटो खिंचवाने के लिए मेरी कमर पर हाथ रखा. जब मैंने उनसे कहा कि 'सर, अपना हाथ हटाइए', तो उन्हें यह अच्छा नहीं लगा.

'स्टेज पर तो और भी बुरा हुआ. दो अंकल ठीक सामने खड़े होकर मुझपर भद्दी टिप्पणियां और अश्लील इशारे कर रहे थे. जब मुझे यह समझ आया, तो पहले मैंने बहुत प्यार से उन्हें इशारा किया कि ऐसा मत करो, लेकिन इसके जवाब में उन्होंने मुझ पर गुलाब के फूल फेंकने शुरू कर दिए. ऐसे में परफॉरमेंस के बीच में ही मैं स्टेज छोड़कर बाहर जाने लगी थी, लेकिन फिर मैंने वापस आकर अपनी परफॉरमेंस पूरी की. '

ट्रॉमा में हैं मौनी रॉय

मौनी ने आगे कहा कि वो उनके साथ हुए इस इंसीडेंट के बाद से ट्रॉमा में हैं. एक्ट्रेस बोलीं- वो इसके बाद भी नहीं रुके और न ही किसी परिवार के सदस्य या ऑर्गेनाइजर ने उन्हें वहां से हटाया. अगर मेरे जैसे इंसान को इन सब चीजों को सामना करना पड़ रहा है, तो मैं सोच भी नहीं सकती कि उन नई लड़कियों का क्या हाल होता होगा, जो अभी काम करना और शो करना शुरू कर रही हैं.

मौनी बोलीं- मैं बहुत अपमानित और डरा हुआ महसूस कर रही हूं. मैं चाहती हूं कि अधिकारी इस दुर्व्यवहार के खिलाफ कार्रवाई करें. हम कलाकार हैं, जो अपनी कला के जरिए ईमानदारी से रोजी-रोटी कमाने की कोशिश कर रहे हैं. ये आदमी तब क्या करेंगे अगर इनके दोस्त इनकी खुद की बेटियों, बहनों या परिवार के सदस्यों के साथ ऐसा ही व्यवहार करें. शर्म आनी चाहिए.

गलत तरीके से शूट किया वीडियो

मौनी ने ये भी आरोप लगाया है कि जब वो स्टेज पर परफॉर्म कर रही थीं, तब बुजुर्ग लोग गलत एंगल से उनका वीडियो बना रहे थे. मौनी बोलीं- स्टेज ऊंचा था और वो अंकल नीचे एंगल से वीडियो शूट कर रहे थे. जब किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश की, तो वो गालियां देने लगे. मुझे अपने देश, यहां के लोगों और परंपराओं से प्यार है... लेकिन ये सब क्या है?

