'बॉर्डर 2' के गानों से खफा जावेद अख्तर, सोनू निगम ने दिया जवाब, बोले- संदेसे के बिना फिल्म...

फिल्म 'बॉर्डर 2' के थिएटर्स में आने से पहले स्पॉटलाइट इसके एक ऐसे गाने पर काफी वक्त से बनी हुई है. इस गाने ने एक पूरी पीढ़ी को पुराने दिनों की याद दिलाई है. ये गाना कोई और नहीं बल्कि 'संदेशे आते हैं' है. इस गाने की वापसी ने हिंदी सिनेमा में नॉस्टैल्जिया वर्सेस ओरिजिनैलिटी की बहस को छेड़ दिया. बहस में गीतकार जावेद अख्तर और ओरिजिनल सॉन्ग के सिंगर सोनू निगम के रिएक्शन भी शामिल हैं. उनका मानना है कि कुछ धुनें उन कहानियों से अलग नहीं की जा सकतीं, जिनमें वे जन्मी थीं.

सोनू निगम ने 'संदेशे आते हैं' गाने को 1997 में अपनी आवाज दी थी. उन्होंने इसके सीक्वल सॉन्ग 'घर कब आओगे' को भी गाया है. धुन अपने ओरिजिनल इमोशन्स को बरकरार रखती है, लेकिन इसमें मनोज मुंतशिर के लिखे गए नए बोल हैं. साउंडट्रैक में अरिजीत सिंह, दिलजीत दोसांझ और विशाल सिंह की आवाजें भी शामिल हैं.

सोनू निगम ने शेयर की वीडियो

फिल्म की रिलीज से पहले सोनू निगम ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो मैसेज शेयर किया था. इसमें उन्होंने 'बॉर्डर 2' को राष्ट्र को समर्पित किया और फ्रेंचाइजी के साथ अपनी लंबी यात्रा पर विचार किया. उन्होंने कहा, 'मैं 1997 में बॉर्डर के पहले प्रीमियर के लिए गया था. और अब 2026 में, मैं बॉर्डर 2 के प्रीमियर पर खड़ा हूं. मुझे कभी नहीं लगा था कि यह खूबसूरत यात्रा इतने सालों तक चलती रहेगी.' उन्होंने दर्शकों के लगातार प्यार के लिए आभार भी व्यक्त किया.

सिंगर ने वास्तविक घटनाओं पर आधारित कहानियां बताने की जिम्मेदारी पर भी बात की. उन्होंने कहा, 'बॉर्डर एक ऐसी फ्रेंचाइजी है जो सच्ची कहानियां दिखाती है, न कि काल्पनिक. ये हमारी देश की, हमारे सैनिकों की और हमारी जीत की कहानियां हैं.' सिंगर ने आगे कहा कि निर्माताओं ने संगीत पर खास ध्यान दिया है. वो बोले, 'जो युद्ध हमने वास्तविकता में कई साल पहले जीता था, उसे हम बॉर्डर 2 के जरिए फिर से जीतेंगे.'

जावेद अख्तर ने जताई थी नाराजगी

इस गाने को लेकर बहस तब और तेज हो गई जब जावेद अख्तर ने क्लासिक ट्रैक्स को दोबारा बनाने की ट्रेंड की खुलकर आलोचना की थी. उन्होंने इसे 'बौद्धिक और रचनात्मक दिवालियापन' करार दिया था. जावेद ने खुलासा किया कि उन्होंने सीक्वल के लिए 'संदेशे आते हैं' के नए बोल लिखने से इनकार कर दिया था. बाद में फिल्म के प्रोड्यूसर भूषण कुमार ने कहा कि इस गाने को फिल्म की इमोशनल पहचान के लिए बनाए रखना जरूरी था.

सोनू निगम ने दिया रिएक्शन

जावेद की टिप्पणियों का जवाब देते हुए सोनू ने सीनियर गीतकार के प्रति गहरा सम्मान व्यक्त किया और अपना पक्ष रखा. सोनू निगम ने कहा, 'हां, जावेद सर बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पुराने गानों को वापस लाना अच्छा नहीं है. लेकिन अगर बॉर्डर एक सैनिक है, तो संदेशे आते हैं उसकी वर्दी है. हम बॉर्डर को इस गाने के बिना नहीं सोच सकते.' उन्होंने आगे कहा कि जावेद मिट्टी के बेटे नामक 'बॉर्डर 2' के नए गाने की सराहना करेंगे, जो सैनिकों और राष्ट्र को समर्पित एक श्रद्धांजलि है.

अनुराग सिंह के निर्देशन में बनी 'बॉर्डर 2', डायरेक्टर जे पी दत्ता की ऐतिहासिक वॉर फिल्म 'बॉर्डर' का सीक्वल है. इस सीक्वल में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी ने काम किया है. दत्ता अपनी बेटी निधि दत्ता के साथ को-प्रोड्यूसर के रूप में लौटे हैं. पिक्चर को क्रिटिक्स और ऑडियंस से बढ़िया रिव्यू मिले हैं.

