'एवेंजर्स डूम्सडे' से सीधी टक्कर ले रहे 'किंग'? इस दिन रिलीज होगी शाहरुख खान की फिल्म

शाहरुख खान की फिल्म 'किंग' का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. पिछले कई दिनों से फिल्म के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद इसकी रिलीज डेट टीज कर रहे थे. अब फाइनली 'किंग' की रिलीज डेट सामने आ चुकी है.

शाहरुख की 'किंग' (Photo: X/@iamsrk)
साल 2026 फिल्मी लवर्स के लिए किसी जन्नत से कम नहीं होने वाला है. अभी तो साल की शुरुआत ही हुई है और एक से बढ़कर एक फिल्में थिएटर्स में लग रही हैं. ये साल हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों के लिए जबरदस्त बीतने वाला है. अब बॉलीवुड फैंस को एक और जबरदस्त न्यूज 'किंग' खान ने दे दी है. 

इस दिन 'किंग' बनकर आएंगे शाहरुख खान

शाहरुख खान अपनी अगली फिल्म 'किंग' को लेकर पिछले कई महीनों से सुर्खियों में हैं. सुपरस्टार ने अपने जन्मदिन के मौके पर फिल्म का फर्स्ट लुक टीजर रिलीज किया, जो काफी दमदार था. मेकर्स ने ऐलान किया था कि वो साल 2026 में ही अपनी फिल्म लेकर आएंगे. हालांकि इसकी ऑफिशियल रिलीज डेट कंफर्म नहीं की गई थी. 

फिल्म के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद पिछले काफी दिनों से X पर 'किंग' की रिलीज डेट का हिंट भी दे रहे थे. अब फाइनली उनकी फिल्म की रिलीज डेट सामने आ चुकी है. शाहरुख ने सोशल मीडिया पर अपनी फिल्म का एक और दमदार टीजर रिलीज किया है, जिसमें फिल्म की रिलीज डेट भी बताई गई है. 'किंग' इस साल 24 दिसंबर को क्रिसमस के मौके पर रिलीज होगी. 

टीजर में शाहरुख बर्फीली पहाड़ियों पर खड़े होकर चिल्लाते हुए नजर आ रहे हैं. उनका शरीर चोटिल हुआ दिख रहा है, मानो उनका खतरनाक एक्सीडेंट हुआ हो. फिर कुछ पलों बाद वो ऊंचाई से नीचे छलांग लगाकर एक लैब जैसी जगह में कूद जाते हैं. उनका पूरा शरीर खून से सना हुआ होता है और आंखों में एक गुस्सा है. एंड फ्रेम में शाहरुख किसी को जान से मारते हुए दिखाई देते हैं. 

मार्वेल से सीधी टक्कर ले रहे शाहरुख?

शाहरुख खान की 'किंग' 24 दिसंबर को रिलीज हो रही है, जो मार्वेल की 'एवेंजर्स डूम्सडे' से ठीक छह दिन बाद थिएटर्स में लगेगी. 'डूम्सडे' दुनियाभर में 18 दिसंबर को रिलीज होने वाली है. ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक मानी जानी जा रही है. दोनों ही फिल्में इस समय हॉलीवुड और बॉलीवुड के लिए बहुत बड़ी हैं. फैंस को दोनों ही फिल्मों का बेसब्री से इंतजार है. जहां शाहरुख तकरीबन तीन सालों बाद बड़े पर्दे पर लौट रहे हैं. 

वहीं 'एवेंजर्स डूम्सडे' मार्वेल की अभी तक की मच-अवेटेड फिल्मों में से है, जो 18 दिसंबर को रिलीज होनी है. इसमें आयरन-मैन के रूप में फेमस एक्टर रॉबर्ट डाउनी जूनियर, डॉ. विक्टर वॉन डूम उर्फ डॉक्टर डूम बनकर MCU में लौट रहे हैं. ऐसे में दोनों फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर कैसा हाल रहेगा, ये देखने लायक होने वाला है. 

