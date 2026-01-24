शाहिद कपूर की पत्नी पर फिदा हुईं फराह खान, खुलेआम दिया ऑफर, कहा- तुम मेरी फिल्म...

बॉलीवुड की फेमस डायरेक्टर और कोरियोग्राफर फराह खान अक्सर अपने मजाकिया अंदाज और बेबाक बयानों के लिए जानी जाती हैं. हाल ही में उन्होंने अपनी तेज नजरों से एक ऐसा फेस ढूंढ निकाला है जिसे वो अपनी अगली फिल्म की हीरोइन बनाना चाहती हैं. यह फेस कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर की खूबसूरत पत्नी मीरा राजपूत कपूर हैं.

दरअसल एक मजेदार व्लॉग की शूटिंग के दौरान फराह, मीरा की सादगी और ग्लैमरस लुक पर इस कदर फिदा हुईं कि उन्होंने कैमरे के सामने ही उन्हें अपनी फिल्म का ऑफर थमा दिया. हालांकि, मीरा ने जिस तरह इस बड़े ऑफर पर अपना रिएक्शन दिया, उसने फैंस का दिल जीत लिया है.

जब फराह हुईं मीरा की खूबसूरती की कायल

आजकल फराह खान फिल्मी पर्दें से ज्यादा अपने यूट्यूब व्लॉग्स की दुनिया में एक्टिव हैं. अपने लेटेस्ट व्लॉग के लिए जब वो मीरा राजपूत से मिलीं, तो मीरा के कैजुअल और एलिगेंट लुक ने उन्हें हैरान कर दिया. फराह ने बिना देर किए मीरा की तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए. उन्होंने व्लॉग में मीरा का स्वागत करते हुए कहा कि वो स्क्रीन पर बेहद अट्रैक्टिव और सुंदर दिखती हैं.

फिल्म का ऑफर और मीरा का रिएक्शन

बातचीत के दौरान जब हंसी-मजाक का दौर चल रहा था, तभी फराह ने अपने सिग्नेचर स्टाइल में मीरा सीधे ऑफर दे डाला. उन्होंने कहा, 'मीरा, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें तो हीरोइन होना चाहिए. क्या तुम मेरी अगली फिल्म में काम करोगी?' फराह की यह बात सुनकर मीरा पहले तो थोड़ा शर्मा गईं, लेकिन उन्होंने बड़े ही शालीन और विनम्र तरीके से इस ऑफर को मना कर दिया. मीरा फिलहाल अपनी निजी जिंदगी में खुश हैं और उन्होंने साफ कर दिया कि पर्दे पर आने का उनका अभी कोई इरादा नहीं है.

शाहरुख के बिना फिल्म नहीं बनाएंगी फराह

हाल ही में व्लॉग के दौरान फराह ने अपने फिल्मी करियर को लेकर भी एक बड़ी बात शेयर की थी. उन्होंने बताया कि वो जल्द ही अपनी अगली फिल्म पर काम शुरू कर सकती हैं, लेकिन उनकी एक शर्त है. फराह का कहना है कि वह अपनी अगली फिल्म सिर्फ और सिर्फ शाहरुख खान के साथ ही करेंगी. 'मैं हूं ना', 'ओम शांति ओम' और 'हैप्पी न्यू ईयर' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाली फराह ने साफ किया कि अगर शाहरुख के पास समय नहीं होगा, तो वह उनका इंतजार करना पसंद करेंगी, लेकिन किसी और के साथ फिल्म शुरू नहीं करेंगी.

क्या करती हैं मीरा राजपूत?

इस समय भले ही मीरा राजपूत ने फिल्मों में आने से मना कर दिया हो, लेकिन वह अपनी एक अलग पहचान बनाने में सफल रही हैं. शाहिद कपूर से शादी के बाद मीरा ने न केवल एक बेहतरीन होममेकर की भूमिका निभाई, बल्कि अब वह एक सफल बिजनेसवुमन (एंटरप्रेन्योर) भी बन चुकी हैं.



