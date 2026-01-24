Border 2 बनी सबसे बड़ी ओपनिंग वाली वॉर फिल्म! पर इस रिकॉर्ड से चूके सनी देओल

scorecardresearch
 
सनी देओल की 'बॉर्डर 2' ने थिएटर्स में आते ही रिकॉर्ड्स तोड़ने शुरू कर दिए हैं. पहले ही दिन ये हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी ओपनिंग जुटाने वाली वॉर फिल्म बन गई है. लेकिन इसके बावजूद सनी देओल का एक पर्सनल रिकॉर्ड अभी भी नहीं टूटा है.

सबसे बड़ी ओपनिंग वाली वॉर फिल्म 'बॉर्डर 2' (Photo: Screengrab)
सनी देओल की ‘बॉर्डर 2’ ने थिएटर्स में आते ही धमाके करने शुरू कर दिए हैं. सबसे आइकॉनिक वॉर फिल्मों में से एक ‘बॉर्डर’ करीब 30 साल पहले आई थी. इसलिए जनता में ये संदेह भी था कि इतने लंबे समय बाद मेकर्स फिर से वही जादू क्रिएट कर पाएंगे या नहीं. लेकिन शुक्रवार सुबह से ही जनता को ‘बॉर्डर 2’ में फिर से वही मैजिक नजर आने लगा. शानदार वर्ड ऑफ माउथ बना और सनी देओल की परफॉरमेंस भी असर दिखाने लगी. इस क्रेज के दम पर ‘बॉर्डर 2’ ने पहले ही दिन तगड़ा रिकॉर्ड बना लिया है.

वॉर पर बनीं मॉडर्न हिंदी फिल्में
1997 में आई ‘बॉर्डर’ अपने समय तक इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी वॉर फिल्म थी. इसके डायरेक्टर जे. पी. दत्ता ने ही बाद में ‘एलओसी कारगिल’ (2003) और ‘पलटन’ (2018) जैसी फिल्में भी बनाईं. लेकिन ये दोनों ही फिल्में ना ‘बॉर्डर’ जितनी पॉपुलर हुईं और ना ही इन्हें बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी सक्सेस मिली. भारत के युद्धों और मिलिट्री एक्शन के बैकग्राउंड पर ऋतिक रोशन की ‘लक्ष्य’ (2004), सलमान खान की ‘ट्यूबलाइट’ (2017), ‘एलओसी कारगिल’ (2003), ‘द गाजी अटैक’ (2017), ‘भुज’ (2021), ‘1971’ (2007) और ‘उरी’ (2019) जैसी फिल्में आई हैं.

एक कैटेगरी उन बायोपिक्स की भी है जो पूर्व सैनिकों और मिलिट्री एक्शन पर बेस्ड हैं— विक्की कौशल की ‘सैम बहादुर’ (2023), जाह्नवी कपूर की ‘गुंजन सक्सेना’ (2020), कार्तिक आर्यन की ‘चंदू चैंपियन’ (2024), सिद्धार्थ मल्होत्रा की ‘शेरशाह’ (2021) और हाल ही में आई ‘इक्कीस’ (2026) जैसी फिल्में हैं.

तीसरी कैटेगरी उन फिल्मों की है जो हिस्टोरिकल वॉर ड्रामा हैं यानी इतिहास में हुए युद्धों पर बेस्ड हैं. ‘पद्मावत’ (2018), ‘केसरी’ (2019), ‘पानीपत’ (2019) जैसी फिल्में इस कैटेगरी में आती हैं.

‘वॉर’ फिल्मों की सबसे बड़ी ओपनिंग
ऊपर जिन फिल्मों का जिक्र है, उनमें सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्म ‘पद्मावत’ थी. इसने पहले दिन करीब 24 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था. इसके बाद सलमान खान की ‘ट्यूबलाइट’ थी, जिसे 21.15 करोड़ की ओपनिंग मिली थी. 21 करोड़ की ओपनिंग के साथ अक्षय कुमार की ‘केसरी’ लगभग इसके बराबर ही थी.

मगर अब सनी देओल के मास मेनिया ने इन सभी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है. ‘बॉर्डर 2’ ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 32.10 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है.

इस रिकॉर्ड से चूके सनी
सनी देओल के करियर में सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म अभी तक ‘गदर 2’ (2023) है. उनकी इस कमबैक फिल्म ने पहले दिन 40 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया था. एडवांस बुकिंग देखते हुए अनुमान था कि ‘बॉर्डर 2’ की ओपनिंग ‘गदर 2’ को तगड़ी टक्कर दे सकती है. हालांकि, उत्तर भारत में बदलते मौसम और बारिश ने फिल्म का खेल थोड़ा बिगाड़ दिया. फिर भी दमदार ओपनिंग के साथ ‘बॉर्डर 2’ एक लंबी बॉक्स ऑफिस पारी खेलने के लिए तैयार है. अब देखना है कि आने वाले दिनों में सनी की फिल्म और क्या रिकॉर्ड्स बनाती है.

