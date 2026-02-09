scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Film wrap: 'वाराणसी' में दिखेगी रामायण की झलक, वांगा ने प्रकाश राज को 'स्पिरिट' से निकाला?

फिल्म रैप में पढ़ें बॉलीवुड की बड़ी खबरें— सिंगर-कंपोजर विशाल ददलानी ने नए सिंगर्स को चेतावनी दी है कि वे उनसे संपर्क करने के लिए प्रभावशाली बिचौलियों का इस्तेमाल न करें. इसके अलावा संदीप रेड्डी वांगा और प्रकाश राज में अनबन की खबरें हैं.

Advertisement
X
वाराणसी पर बोले राजामौली (Photo: AP/Social Media)
वाराणसी पर बोले राजामौली (Photo: AP/Social Media)

सोमवार को एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी चीजें हुईं. एस.एस.राजामौली ने अपनी अपकमिंग फिल्म 'वाराणसी' को लेकर कुछ बातें शेयर की है. तो वहीं एक्टर प्रकाश राज ने डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा के साथ मनमुटाव की खबरों पर रिएक्शन दिया है.

'वाराणसी' में दिखेगी रामायण की झलक, राजामौली ने बोला- मुश्किल था पूरा शूट
एस.एस.राजामौली ने अपनी अपकमिंग फिल्म 'वाराणसी' से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें साझा की हैं. उन्होंने बताया कि कैसे फिल्म में रामायण के भी अंश को दिखाया जाएगा.

सैफ ने Ex अृमता को धर्म बदलने पर किया था फोर्स? तलाक के बाद सताई थी सारा-इब्राहिम की चिंता
सैफ अली खान और अमृता सिंह कभी प्यार में थे. उनके बीच उम्र में 12 साल का फासला था. आनन-फानन में उन्होंने शादी की थी. मगर ये रिश्ता लंबा नहीं चला. 

संदीप रेड्डी वांगा ने प्रकाश राज को 'स्पिरिट' से निकाला? एक्टर ने तोड़ी चुप्पी, कहा- मैंने...
एक्टर प्रकाश राज ने डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा के साथ मनमुटाव की खबरों पर रिएक्शन दिया है. एक्टर ने बकायदा इसे लेकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया है. 

सम्बंधित ख़बरें

Prakash Raj Wanga News
वांगा ने प्रकाश राज को 'स्पिरिट' से निकाला? एक्टर ने तोड़ी चुप्पी
A photo of Sandeep Reddy Vanga.
वांगा से पंगा: प्रकाश राज से पहले इन स्टार्स संग हुई कंट्रोवर्सी, जानें पूरा मामला
Prakash Raj leaves Sandeep reddy vanga, Spirit movie
प्रकाश राज ने छोड़ी 'स्पिरिट', संदीप रेड्डी वांगा संग हुआ झगड़ा?
Kangana Ranaut claims A. R. Rahman called her Emergency propaganda film
रहमान को राष्ट्र विरोधी कहने वाली कंगना पर भड़के प्रकाश राज
Govinda, Sunita Ahuja
जब इन सितारों ने देखी थी अपने बच्चों की दर्दनाक मौत, ज‍िंदगीभर रहेगा सदमा

मशहूर म्यूजिक कंपोजर ने किया 'मंत्री जी' का नंबर ब्लॉक, नए सिंगर्स पर फूटा गुस्सा, बताया क्यों?
सिंगर-कंपोजर विशाल ददलानी ने नए सिंगर्स को चेतावनी दी है कि वे उनसे संपर्क करने के लिए प्रभावशाली बिचौलियों का इस्तेमाल न करें. 

Advertisement

'Oops मोमेंट कैप्चर करना गलत, AI वीडियोज हैं खतरनाक', बोलीं 'धुरंधर' एक्ट्रेस आयशा खान
आयशा खान जिन्हें 'धुरंधर' के लिए काफी तारीफें मिल रही हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर AI के जरिए मॉर्फ्ड वीडियोज बनाने पर बात की. उनके मुताबिक ये अब बहुत आम चीज बन गई है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement