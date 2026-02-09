Film wrap: 'वाराणसी' में दिखेगी रामायण की झलक, वांगा ने प्रकाश राज को 'स्पिरिट' से निकाला?

फिल्म रैप में पढ़ें बॉलीवुड की बड़ी खबरें— सिंगर-कंपोजर विशाल ददलानी ने नए सिंगर्स को चेतावनी दी है कि वे उनसे संपर्क करने के लिए प्रभावशाली बिचौलियों का इस्तेमाल न करें. इसके अलावा संदीप रेड्डी वांगा और प्रकाश राज में अनबन की खबरें हैं.

Advertisement

X