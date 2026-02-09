Film wrap: 'वाराणसी' में दिखेगी रामायण की झलक, वांगा ने प्रकाश राज को 'स्पिरिट' से निकाला?

सोमवार को एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी चीजें हुईं. एस.एस.राजामौली ने अपनी अपकमिंग फिल्म 'वाराणसी' को लेकर कुछ बातें शेयर की है. तो वहीं एक्टर प्रकाश राज ने डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा के साथ मनमुटाव की खबरों पर रिएक्शन दिया है.
'वाराणसी' में दिखेगी रामायण की झलक, राजामौली ने बोला- मुश्किल था पूरा शूट
एस.एस.राजामौली ने अपनी अपकमिंग फिल्म 'वाराणसी' से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें साझा की हैं. उन्होंने बताया कि कैसे फिल्म में रामायण के भी अंश को दिखाया जाएगा.
सैफ ने Ex अृमता को धर्म बदलने पर किया था फोर्स? तलाक के बाद सताई थी सारा-इब्राहिम की चिंता
सैफ अली खान और अमृता सिंह कभी प्यार में थे. उनके बीच उम्र में 12 साल का फासला था. आनन-फानन में उन्होंने शादी की थी. मगर ये रिश्ता लंबा नहीं चला.
संदीप रेड्डी वांगा ने प्रकाश राज को 'स्पिरिट' से निकाला? एक्टर ने तोड़ी चुप्पी, कहा- मैंने...
एक्टर प्रकाश राज ने डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा के साथ मनमुटाव की खबरों पर रिएक्शन दिया है. एक्टर ने बकायदा इसे लेकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया है.
मशहूर म्यूजिक कंपोजर ने किया 'मंत्री जी' का नंबर ब्लॉक, नए सिंगर्स पर फूटा गुस्सा, बताया क्यों?
सिंगर-कंपोजर विशाल ददलानी ने नए सिंगर्स को चेतावनी दी है कि वे उनसे संपर्क करने के लिए प्रभावशाली बिचौलियों का इस्तेमाल न करें.
'Oops मोमेंट कैप्चर करना गलत, AI वीडियोज हैं खतरनाक', बोलीं 'धुरंधर' एक्ट्रेस आयशा खान
आयशा खान जिन्हें 'धुरंधर' के लिए काफी तारीफें मिल रही हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर AI के जरिए मॉर्फ्ड वीडियोज बनाने पर बात की. उनके मुताबिक ये अब बहुत आम चीज बन गई है.