scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मशहूर म्यूजिक कंपोजर ने किया 'मंत्री जी' का नंबर ब्लॉक, नए सिंगर्स पर फूटा गुस्सा, बताया क्यों?

सिंगर-कंपोजर विशाल ददलानी ने नए सिंगर्स को चेतावनी दी है कि वे उनसे संपर्क करने के लिए प्रभावशाली बिचौलियों का इस्तेमाल न करें. उन्होंने कहा कि म्यूजिक में सक्सेस पाने के लिए टैलेंट, कड़ी मेहनत और खुद पर भरोसा जरूरी है.

Advertisement
X
म्यूजिक कंपोजर विशाल ददलानी (Photo: Instagram/vishaldadlani)
म्यूजिक कंपोजर विशाल ददलानी (Photo: Instagram/vishaldadlani)

बॉलीवुड के फेमस सिंगर-कंपोजर विशाल ददलाली ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर नए सिंगर्स को न सिर्फ सलाह दी बल्कि चेतावनी भी दे दी. सोशल मीडिया पर उनकी पोस्ट काफी वायरल है, जिसमें उन्होंने कहा कि नए सिंगर्स प्रभावशाली लोगों के जरिए उनका ध्यान खींचने की कोशिश न करें.

अपने बेबाक विचारों के लिए जाने जाने वाले विशाल ददलानी से एक नए सिंगर ने किसी मंत्री के जरिए सिंगर-कंपोजर से संपर्क करने की कोशिश की थी, जिसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर कड़ा रिएक्शन दिया. उन्होंने जोर देकर कहा, 'म्यूजिक इंडस्ट्री में शॉर्टकट और सिफारिशें आगे बढ़ने का तरीका नहीं हैं.'

इंस्टाग्राम पोस्ट हुआ वायरल 
विशाल ददलानी ने नए म्यूजिशियन को सीधा मैसेज देते हुए लिखा, 'नए सिंगर्स के लिए कुछ सलाह. किसी मंत्री-जी या उनके सेक्रेटरी से मुझे फोन मत करवाओ. जो लोग 'कॉन्टैक्ट्स' के ज़रिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, उनके लिए मेरे मन में जीरो इज्जत है. जिस बंदे ने अभी यह कोशिश की मंत्री-जी अब ब्लॉक हो गए हैं, और तुम भी. अब, भले ही तुम एक बहुत अच्छे सिंगर हो, मुझे तुम्हारे साथ काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं है. सॉरी.'

Advertisement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by VISHAL (@vishaldadlani)

सम्बंधित ख़बरें

Aamir Khan recalls making Dharmendra watch Lahore 1947, says he loved the script
'इंडिपेंडेंस वीक' में आएगी लाहौर 1947, आम‍िर बोले- काश, धरम जी देख पाते...
Ranveer Singh Don 3, Excel Entertainment dispute,
रणवीर सिंह के इनकार से फरहान अख्तर को हुआ 40 करोड़ का नुकसान?
Tanvi Gadkari
IND vs USA मैच में डांस करके वायरल हुई ये हसीना, रातोरात बनी सेंसेशन, इतनी है ग्लैमरस
Rohit Shetty on Golmaal 5.
'दो और दो पांच' की कॉपी होगी गोलमाल 5 की कहानी? रोहित शेट्टी ने दिया जवाब
Pankaj Tripathi News
'EMI देने के लिए नहीं कर सकता एक्टिंग', ब्रेक लेने पर बोले पंकज त्रिपाठी

उन्होंने इस पोस्ट को शेयर करते हुए कैप्शन लिखा, 'कृपया अपने टैलेंट पर विश्वास रखें, कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार रहें और धैर्य रखें. अगर आप अच्छे हैं, तो आपका समय जरूर आएगा. सिफारिश वाली चीजें न करें. यह एक बोरिंग पुरानी बात है और सबसे बढ़कर, यह सिर्फ यह दिखाता है कि आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसे अपनी प्रतिभा पर भरोसा नहीं है.'

सोशल मीडिया यूजर्स ने किए रिएक्ट
इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया यूजर ने विशाल से पूछा कि सिंगर से मिलने का सही तरीका क्या है? इस पर उन्होंने साफ किया, 'बस अपना म्यूजिक बाहर लाओ. अगर यह अच्छा है, तो यह मुझ तक पहुंच जाएगा. साथ ही, मैं हर हफ्ते नए कलाकारों को खोजने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाने की प्रक्रिया में हूं.'

वहीं जब एक सोशल मीडिया यूजर ने पूछा कि क्या उस नए सिंगर का नाम बताया जाना चाहिए? तो ददलानी ने जवाब दिया, 'एक गलती से उसके करियर को फैसला नहीं करना चाहिए. उम्मीद है, वह इसे देखेगा, सबक सीखेगा, और जब वह दूसरे लोगों से काम के लिए संपर्क करेगा तो सही तरीके से करेगा.'

बता दें कि विशाल ददलानी बॉलीवुड के टॉप म्यूजिक कंपोजर में शामिल है. इंडस्ट्री में विशाल-शेखर की जोड़ी के नाम से भी जाना जाता है.  'खुदा जाने', 'बैंग बैंग', 'इश्क वाला लव', 'फकीरा' और 'बेशरम रंग' जैसे गानों के लिए जाने जाते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement