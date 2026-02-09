scorecardresearch
 
'वाराणसी' में दिखेगी रामायण की झलक, राजामौली ने बोला- मुश्किल था पूरा शूट

एस.एस.राजामौली ने अपनी अपकमिंग फिल्म 'वाराणसी' से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें साझा की हैं. उन्होंने बताया कि कैसे फिल्म में रामायण के भी अंश को दिखाया जाएगा, जिसके पीछे उनकी काफी मेहनत गई है.

'वाराणसी' पर बोले राजामौली (Photo: AP)
'वाराणसी' पर बोले राजामौली (Photo: AP)

साउथ के दिग्गज फिल्ममेकर में से एक एस.एस.राजामौली अपनी अगली फिल्म 'वाराणसी' की तैयारी में जुटे हैं. इसमें प्रियंका चोपड़ा भी नजर आने वाली हैं, जो सालों बाद इंडियन सिनेमा में लौटी हैं. इस फिल्म की शूटिंग फिलहाल हैदराबाद में जारी है. मगर टीम इसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर प्रमोट करने में अभी से जुट गई है. 

'वाराणसी' का कौनसा हिस्सा राजामौली के लिए था मुश्किल?

हाल ही में एस.एस.राजामौली ने अपनी वाराणसी फिल्म के लिए अमेरिकन वेबसाइट The Wrap से बात की. जहां उन्होंने बताया कि उनकी अपकमिंग एपिक फिल्म में कई सारी कहानियों को दिखाया जाएगा. इसमें रामायण के भी अंश दिखेंगे, जिसमें भगवान राम की भूमिका महेश बाबू निभाने वाले हैं. 

इस पूरे सीक्वेंस पर बात करते हुए राजामौली ने कहा, 'मेरी ज्यादातर फिल्में महाभारत और रामायण जैसी भारतीय महाकाव्यों से प्रेरित होती हैं. इस फिल्म में मुझे मौका मिला कि मैं रामायण का एक पूरा एपिसोड सचमुच फिल्म में दिखा सकूं. फिल्म का वो एपिसोड कई छोटे-छोटे सब-एपिसोड्स को मिलाकर बनाया गया है. सब कुछ जोड़कर देखें तो फिल्म में ये पूरा सीन लगभग 25 मिनट का है, और फिल्म में सिर्फ एक बार आता है. इन सारे छोटे-छोटे हिस्सों को शूट करना ऐसा था जैसे हर एक हिस्सा अलग-अलग एक पूरी फिल्म बना रहे हों. हर हिस्से में जो इमोशन्स हम सबको, दर्शकों को और किरदारों को महसूस करनी पड़ीं, वो हर एपिसोड में अलग-अलग थीं.'

रामायण का हिस्सा शूट करने में छूटे राजामौली के पसीने

राजामौली ने आगे रामायण सीक्वेंस शूट करने में कितनी मुश्किलें आईं, इसपर भी बात की. उन्होंने बताया, 'कुछ एपिसोड में क्रिएटिव चैलेंज अलग होते थे. टेक्निकल चैलेंज भी अलग-अलग. मतलब सारे एपिसोड के लिए ऐसा लगता था जैसे पूरी तरह नई फिल्म बना रहे हों. ये काम सच में बहुत-बहुत मुश्किल था. हम सबको अपना पूरा दिमाग और पूरी ताकत लगा के उस सीन को शूट करना पड़ता था. हमने उस सीन को 60 दिन तक शूट किया, और ये सबसे ज्यादा संतुष्टि देने वाला सीन था.'

राजामौली के मुताबिक, रामायण का हिस्सा उनकी फिल्म का सबसे यादगार हिस्सा होने वाला है. डायरेक्टर ने आगे कहा कि जब उन्होंने महेश बाबू को राम के अवतार में देखा, तो उनके रौंगटे खड़े हो गए. फिल्म में महेश बाबू का किरदार एक ग्लोबट्रॉटर यानी दुनिया घूमने वाला इंसान रूद्रा होगा, जो अलग-अलग समय सीमा में ट्रैवल करेगा. ये फिल्म 7 अप्रैल को वर्ल्डवाइड IMAX में रिलीज की जाएगी, जिसनें पृथ्वीराज सुकुमारन मेन विलेन बने हैं. 

---- समाप्त ----
