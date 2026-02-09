scorecardresearch
 
सैफ ने Ex अृमता को धर्म बदलने पर किया था फोर्स? तलाक के बाद सताई थी सारा-इब्राहिम की चिंता

सैफ अली खान और अमृता सिंह कभी प्यार में थे. उनके बीच उम्र में 12 साल का फासला था. आनन-फानन में उन्होंने शादी की थी. मगर ये रिश्ता लंबा नहीं चला. दो बच्चे होने के बाद उनका तलाक हुआ. सैफ ने पुराने इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने कभी अमृता को धर्म बदलने को नहीं कहा था.

सैफ अली खान ने अमृता सिंह संग तलाक पर कही थी ये बात (File Photo)
सैफ अली खान और अमृता सिंह का रिश्ता एक वक्त गॉसिप गलियारों में छाया रहता था. उनकी इंटरफेथ मैरिज, ऐज गैप और धार्मिक पहचान ने कई सवाल खड़े किए थे. लेकिन सैफ ने अपने एक पुराने इंटरव्यू में धर्म को लेकर स्टैंड क्लियर किया था. अमृता संग शादी पर बात की. सैफ ने ये भी बताया कि उन्होंने कभी उन्हें अपने घर में किसी को धर्म के संदर्भ में फोर्स नहीं किया.

सैफ ने अमृता को धर्म बदलने पर किया था फोर्स?
सैफ ने उन अफवाहों का खंडन किया कि जिसमें दावा था कि निकाह के बाद उन्होंने अमृता पर इस्लाम कबूल करने का दबाव डाला था. स्क्रीन की रिपोर्ट के मुताबिक, सैफ ने इन बातों को गलत बताते हुए स्ट्रॉन्गली रिएक्ट किया था. उन्होंने एक पुराने इंटरव्यू में कहा था, “डिंगी (अमृता सिंह) को कभी मुस्लिम बनने के लिए फोर्स नहीं किया गया ना ही उन्हें इस्लाम धर्म की प्रैक्टिस को फॉलो करने के लिए कहा गया. हमारे केस में शुरू से ही 'हर किसी का अपना धर्म' वाली चीज थी. मेरे बच्चे सारा और इब्राहिम तब बड़े हो रहे थे, मैंने उनके साथ भी इसी प्रिंसिपल को फॉलो किया था. 

इंटरफेथ मैरिज के बाद सैफ-अमृता अपने ही रिलीजन को फॉलो करते थे. इस पर सैफ ने कहा था- ''जब अमृता गुरुद्वारा जातीं, तब मैं घर पर बच्चों के साथ रहता था. उनका ध्यान रखता था. सारा-इब्राहिम दोनों धर्मों को करीब से देखकर बड़े हुए हैं.'' मालूम हो, अमृता मुस्लिम मां रुखसाना सुल्ताना और सिख पिता शिविंदर सिंह विर्क के घर जन्मी थीं. वहीं सैफ पाटौदी परिवार से हैं. उनकी मां शर्मिला टैगोर ने मंसूर अली खान पटौदी से शादी के बाद इस्लाम कबूल किया था.

सैफ को थी बच्चों की चिंता
इंटरव्यू में सैफ ने बताया कैसे अमृता संग 13 साल की शादी टूटने के बाद उन्हें बच्चों की चिंता सताई थी. एक्टर ने कहा था- जब हम अलग हुए थे मैं सारा और इब्राहिम को लेकर ज्यादा चिंतित था. वो तब अमृता की कस्टडी में थे. लेकिन मुझे भरोसा था कि अमृता कभी उन्हें किसी तरह से इंफ्लुएंस करने की कोशिश नहीं करेगी, खासकर हमारे धर्म के मामले में तो बिल्कुल नहीं.

सालों बाद जब सैफ ने करीना कपूर से शादी की तब भी धर्म का मामला उठा था. इस पर सैफ ने कहा था- पहले की तरह मुझे इससे फर्क महीं पड़ता. इससे मेरी लाइफ और मुझपर कोई असर नहीं पड़ेगा. सैफ और करीना हैप्पिली मैरिड हैं. कपल के दो बेटे हैं, तैमूर और जेह.

