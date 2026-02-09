scorecardresearch
 
'Oops मोमेंट कैप्चर करना गलत, AI वीडियोज हैं खतरनाक', बोलीं 'धुरंधर' एक्ट्रेस आयशा खान

आयशा खान जिन्हें 'धुरंधर' के लिए काफी तारीफें मिल रही हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर AI के जरिए मॉर्फ्ड वीडियोज बनाने पर बात की. उनके मुताबिक ये अब बहुत आम चीज बन गई है, जो बिल्कुल भी सही नहीं. एक्ट्रेस ने इसे खतरनाक बताया है.

AI वीडियोज पर बोलीं आयशा खान (Photo: Instagram @ayeshaakhan_official)
बॉलीवुड एक्ट्रेस आयशा खान इन दिनों प्रोफेशनली काफी अच्छा कर रही हैं. उन्हें ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' के गाने शरारत में देखा गया था, जिसमें उनकी जमकर तारीफ हुई. फिर आयशा ने कपिल शर्मा की फिल्म 'किस किसको प्यार करूं 2' में भी काम किया, जिसमें उनकी एक्टिंग को भी सराहा गया. 

AI वीडियो को क्यों आयशा ने बताया खतरनाक?

आयशा खान ने महज 23 साल की उम्र में अभी से ही काफी कुछ हासिल कर लिया है. हाल ही में उन्होंने पिंकविला संग बातचीत के दौरान कई अहम मुद्दों पर बात की, जिसका उन्हें और बाकी हीरोइन्स को भी सामना करना पड़ता है. आयशा ने AI मॉर्फ्ड वीडियोज और पैपराजी कल्चर पर नाराजगी जताई है. 

आयशा ने AI के इस्तेमाल पर कहा, 'ये AI वाली चीज जो शुरू हो गई है, वो बहुत डरावनी है. आप लोगों ने तो पूरी ऐप बना दी है इंटरनेट पर औरतों को सेक्सुअलाइज करने के लिए. मैं इंसान होने के नाते ये बात समझ भी नहीं पा रही कि ये सब सच में हो रहा है. मेरी और विजय सर की एक फोटो थी. उसे AI से वीडियो बना दिया गया जिसमें हम दोनों एक-दूसरे को गले लगा रहे हैं. मुझे अपनी मां को समझाना पड़ा कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं है.'

Advertisement

एक्ट्रेस ने आगे ये भी कहा कि कई लोग इन AI वीडियोज को सच मान लेते हैं और अपने दिमाग में एक गलत इमेज बना लेते हैं, जो दिल दुखाने वाली बात है.

पैप्स कल्चर पर एक्ट्रेस ने कही ये बात

आयशा ने आगे इंडस्ट्री में प्राइवेसी की दिक्कत पर भी बात की. उन्होंने वायरल Oops मोमेंट क्लिप्स पर कहा, 'लोग सहमति को नहीं समझते. आप बिना पूछे ऐसे काम नहीं कर सकते. वे जानते हैं कि ये गलत है. आप किसी के गलत या असहज पल को कैद कर रहे हो और वो भी पब्लिकली पोस्ट कर देते हो. हालांकि सभी पैप्स एक जैसे नहीं होते. कई फोटोग्राफर अच्छे लोग हैं. उनमें से बहुत हमारी लिमिट्स की रिस्पेक्ट करते हैं. जब हम उनसे कहते हैं कि ये मत पोस्ट करना, तो वो हमारी बात मानते हैं.'

आयशा खान की बात करें, तो उन्हें बिग बॉस सीजन 17 से पॉपुलैरिटी मिलनी शुरू हुई थी. वहां उन्होंने कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए थे. इसके बाद वो घर-घर में मशहूर हो गई थीं.

---- समाप्त ----
