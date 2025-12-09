scorecardresearch
 
Film Wrap: मां बनने के लिए रिया चक्रवर्ती ने कराए एग्ज फ्रीज, फरहाना पर भड़के गौरव के पिता

रिया चक्रवर्ती ने बताया कि उन्होंने मां बनने की प्लानिंग करते हुए अपना एग फ्रीज करवा लिया है. वहीं दूसरी तरफ, रियलिटी शो में फरहाना से जुड़े मामलों पर गौरव के पिता काफी नाराज हैं. फिल्म रैप में पढ़ें मंगलवार की बाकी सभी बड़ी खबरें...

फिल्म रैप में पढ़ें बड़ी खबरें (Photo: PTI/ITG)

मंगलवार को फिल्म रैप में पढ़ें एंटरटेनमेंट की दुनिया में क्या खास हुआ. जहां रिया चक्रवर्ती ने हाल ही में खुलासा किया कि उन्होंने भविष्य में मां बनने की इच्छा से अपना एग फ्रीज करवाया है, ताकि जब भी वो तैयार हों, मातृत्व का अनुभव कर सकें. दूसरी ओर, रियलिटी शो में फरहाना भट्ट को लेकर बढ़ते विवाद पर गौरव खन्ना के पिता ने नाराजगी जताई और कहा कि वो अगर बेटे की जगह होते तो एक्ट्रेस को थप्पड़ मार देते. उन्होंने कहा कि फरहाना ने गौरव को बिना बात के उकसाया था, जो कि गलत था. 

सांस लेने में हुई दिक्कत, ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर घूम रहे थे अक्षय खन्ना, 'धुरंधर' की धमाकेदार एंट्री ऐसे हुई शूट

इस वक्त अक्षय खन्ना के चर्चे देशभर में हो रहे हैं. डायरेक्टर आदित्य धर की 'धुरंधर' में उनकी धमाकेदार परफॉरमेंस ने हर किसी का ध्यान खींच लिया है. 5 दिसंबर को रिलीज हुई इस फिल्म अक्षय का एंट्री सीन सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. इस सीन में म्यूजिक आर्टिस्ट Flipperachi का गाना FA9LA सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. अक्षय खन्ना को देख सभी उनके Aura की बात कर रहे हैं.

'थप्पड़ मार देता', फरहाना पर आया गौरव के पिता को गुस्सा, इस बात से हुए थे नाराज

बिग बॉस 19 के विनर गौरव खन्ना बने हैं. रियलिटी शो जीतने के बाद गौरव को फैंस और सेलेब्स बधाई दे रहे हैं. उनका जीतना इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि गौरव ने बिना किसी लड़ाई, गाली गलौच, फेक ड्रामा क्रिएट किए अपनी जर्नी पूरी की. उन्होंने शांत रहकर गेम खेला और इसे जीता भी.

मां बनना चाहती हैं 33 साल की रिया चक्रवर्ती, फ्रीज करा रहीं एग्ज, बोलीं- शादी-बच्चे...

बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती 33 साल की हो चुकी हैं. मगर अभी तक उनकी शादी नहीं हुई है. ऐसे में रिया को मां बनने की चिंता सताने लगी है.

हिंदू रीति-रिवाज से की शादी, राज निदिमोरु के लिए समांथा ने बदला धर्म, क्या है सच?

एक्ट्रेस समांथा रुथ प्रभु ने फिल्ममेकर राज निदिमोरु से दूसरी शादी कर ली है. 1 दिसंबर का दिन दोनों के लिए काफी खास रहा है.

'खूबसूरत दिखने के लिए ड्रग्स ले रहे एक्टर्स', बोलीं हॉलीवुड स्टार, बताया कितना खतरनाक है ये ट्रेंड 

हॉलीवुड एक डराने वाली जगह है. यहां एक्टर्स को उनकी हर चीज पर असुरक्षित महसूस कराया जाता है. उनके कपड़ों से लेकर उनकी फिटनेस रूटीन तक. कई लोग सिर्फ फिट-इन होने के लिए हद से ज्यादा कदम उठा लेते हैं. ऐसा टाइटैनिक फेम पॉपुलर हॉलीवुड एक्ट्रेस केट विंसलेट का मानना है. उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री की इनसोक्योरिटीज पर खुलकर बात की और कहा कि उन्हें ये अच्छा नहीं लगता कि इतने सारे यंग एक्टर्स वजन घटाने वाली दवाओं और प्लास्टिक सर्जरी पर निर्भर हो रहे हैं.

