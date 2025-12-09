सांस लेने में हुई दिक्कत, ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर घूम रहे थे अक्षय खन्ना, 'धुरंधर' की धमाकेदार एंट्री ऐसे हुई शूट

इस वक्त अक्षय खन्ना के चर्चे देशभर में हो रहे हैं. डायरेक्टर आदित्य धर की 'धुरंधर' में उनकी धमाकेदार परफॉरमेंस ने हर किसी का ध्यान खींच लिया है. 5 दिसंबर को रिलीज हुई इस फिल्म अक्षय का एंट्री सीन सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. इस सीन में म्यूजिक आर्टिस्ट Flipperachi का गाना FA9LA सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. अक्षय खन्ना को देख सभी उनके Aura की बात कर रहे हैं.

फिल्म में अक्षय खन्ना ने रहमान डकैत का किरदार निभाया है. उनके साथ रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन, संजय दत्त और आर माधवन जैसे कलाकार हैं. अक्षय का एंट्री सॉन्ग FA9LA बहरीनी हिप-हॉप स्टार फ्लिपराची ने बनाया है. इस गाने की कोरियोग्राफी विजय गांगुली ने की है. एक इंटरव्यू में विजय ने बताया कि गाने की शूटिंग के वक्त अक्षय खन्ना को सांस लेने भी दिक्कत होने लगी थी, जिसके बाद उन्हें सेट पर ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर घूमना पड़ा.

विजय गांगुली ने कहा, 'ये गाना अक्षय के किरदार को शेर-ए-बलोच का ताज पहनाए जाने का सेलिब्रेशन है. ओरिजिनल प्लान था कि वो डांसर्स के बीच से गुजर कर तख्त पर बैठ जाएगे. लेकिन मूड और डांसर्स की परफॉरमेंस देखकर अक्षय ने कहा कि वो थोड़ा डांस भी करेंगे. हमें पता ही नहीं था वो क्या करने वाले हैं. जैसे ही वो सीन में आए, उन्होंने सब कुछ अपने आप संभाल लिया और स्पॉन्टेनियस परफॉर्म कर डाला.' विजय ने आगे कहा, 'वो दिन का पहला शॉट था और एकदम परफेक्ट था. फिर हमने क्लोज-अप लिया और हो गया. अक्षय को बिल्कुल पता होता है कि सीन में क्या करना है और वो उससे खेलते हैं.'

अक्षय को हुई थी सांस लेने में दिक्कत

कोरियोग्राफर ने खुलासा किया कि लद्दाख की शूटिंग के दौरान अक्षय को हाई-ऐल्टिट्यूड सिकनेस हो गई थी. उन्होंने कहा, 'अक्षय अपने साथ छोटा ऑक्सीजन सिलेंडर रखते थे. इस गाने की शूटिंग के वक्त उनका ऑक्सीजन लेवल गिर गया था. हर शॉट के बाद वो मास्क लगाते थे. फिर भी बिना हिचक पूरा सीक्वेंस कर डाला और घर चले गए.'

विजय ने फिल्म 'छावा' में भी अक्षय खन्ना के साथ काम किया था. अक्षय ने इस फिल्म में औरंगजेब का रोल निभाया था. उस फिल्म की शूटिंग को याद करते हुए विजय ने कहा, 'वहां अक्षय को कोई डांस नहीं करना था. सेट पर वो काम के अलावा ज्यादा बात नहीं करते थे. वो पूरी तरह अपने किरदार में डूबे रहते हैं, बस यही सोचते हैं कि सीन को और कैसे बेहतर किया जाए.' बता दें कि 'धुरंधर' ने रिलीज के चार दिनों में लगभग 126 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है.

